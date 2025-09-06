https://noticiaslatam.lat/20250906/mexico-tiene-un-plan-contra-los-drones-no-autorizados-asi-funcionara-durante-la-copa-del-mundo-1166186579.html

México tiene un plan contra los drones no autorizados: así funcionará durante la Copa del Mundo

Este operativo especial lo coordinará el Ejército mexicano en distintos puntos de la Ciudad de México, particularmente en los estadios donde se realizarán los partidos, los hoteles donde se alojarán los equipos, en los puntos conocidos como "fan fest" y en los aeropuertos.De acuerdo con el coronel Vicente Jerónimo Gamboa Escobar, los militares mexicanos tendrán la capacidad para detectar el vuelo de drones no autorizados, interceptar su señal para que dejen de grabar y puedan manipularlos para que vuelvan al lugar de despegue o, en su caso, que toquen tierra.El coronel explicó que cuentan con diferente tipo de tecnología que les permitirá reaccionar a tiempo a situaciones que consideren de riesgo.Ante esta situación, las autoridades locales han pedido a medios de comunicación y fanáticos conocer cuáles son los protocolos para solicitar un permiso para pilotear drones durante el mundial, para así evitar cualquier problema durante la justa mundialista.¿Cómo funciona este sistema?Ante la masificación de dispositivos aéreos no tripulados, las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan con equipo tecnológico que les permitirá mantener control del espacio aéreo durante los diferentes partidos que se realizarán en suelo nacional.En concreto, lo que hacen estos dispositivos es emitir una frecuencia que interfiere en la señal entre el dron y su operador. Con ello se puede desde frenar la grabación por parte del dispositivo y hasta ordenarle que regrese a tierra, a su punto de despegue.Dependiendo de la situación es como se actuará. Por ejemplo, si se detecta un dron no autorizado, se interferirá la señal de forma automática, mientras que, si se trata de un dispositivo autorizado, pero que vuela fuera de lo permitido, se buscará que toque tierra en un punto seguro, previamente establecido por las autoridades."La restricción aplica principalmente a drones pequeños y medianos que, al volar por encima de 500 metros sin autorización, o al ingresar a zonas restringidas, representan un riesgo. Por eso, aunque se trata de drones comerciales, si no tienen plan de vuelo y autorización de la Agencia federal de Aviación Civil, serán inhibidos de inmediato", detalló el coronel.Según el capitán segundo ingeniero en comunicaciones y electrónica, José Alfredo Lara Álvarez, se contarán con tres tipos de sistema, los portátiles, semifijos y fijos, lo que permitirá atender diferentes situaciones que se puedan presentar durante la Copa del Mundo.

