Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250806/la-policia-de-ciudad-de-mexico-desplegara-una-estrategia-especial-para-el-mundial-2026-1165190146.html
La Policía de Ciudad de México desplegará una estrategia especial para el Mundial 2026
La Policía de Ciudad de México desplegará una estrategia especial para el Mundial 2026
Sputnik Mundo
Desde acciones para localizar a personas extraviadas hasta protocolos para la operación de drones, son algunas de las situaciones para las cuales se prepara la... 06.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-06T10:00+0000
2025-08-06T10:00+0000
américa latina
méxico
secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico
seguridad
fifa
fútbol
mundial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165192038_30:179:926:683_1920x0_80_0_0_38c484e00a0953daea197893eb4bb271.jpg
El titular de la dependencia capitalina, Pablo Vázquez Camacho, detalló que los principales operativos de seguridad se darán en el sur de la ciudad, donde se ubica el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en zonas aledañas de alto interés turístico y en el Centro Histórico."No queremos ser intrusivos. No queremos tampoco que la seguridad asfixie el desarrollo de los eventos", declaró en entrevista para el diario mexicano Milenio.Vázquez Camacho indicó que el foco de atención en materia de seguridad será Santa Úrsula, al igual que Xochimilco, Tláhuac, Mixquic y San Ángel, cercanas al centro deportivo, así como vialidades como la Calzada de Tlalpan, donde se prevé que se instalarán varios puestos dedicados a los fanáticos de este deporte.Otras zonas de interés para este tipo de operativos serán el corredor Polanco, Roma, Condesa (centro de la capital), así como lugares como Coyoacán (sur) o incluso algunas zonas arqueológicas del Estado de México.En este sentido, el titular de la SSC-CDMX detalló que trabajan en una agenda de riesgos, en coordinación con el Gobierno federal, para contemplar todos los escenarios posibles que se puedan dar en este tipo de eventos."La idea es tener contemplados, insisto, todos los escenarios o todas las posibilidades de eventos que pudiéramos tener y estar preparados para ello, no solo en capacitación, sino también en equipamiento y desde luego en protocolos de respuesta afinados y ensayados", comentó.El plan de coordinación de seguridad incluye situaciones que van desde el extravío de una persona hasta cómo será el protocolo para el uso de aeronaves no tripuladas, como lo son los drones."Tenemos, por ejemplo, todo el tema (...) del control del espacio aéreo, no solo en lo que hace al transporte habitual, sino también a la presencia de aeronaves no tripuladas, tanto recreativas como de las propias autoridades", añadió Vázquez CamachoPara ello, los funcionarios locales han estado en diferentes procesos de capacitación, sobre todo en lugares donde ya se han realizado este tipo de justas deportivas.La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Iniciará el 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Banorte donde competirá la Selección Mexicana de Futbol y concluirá el 19 de julio en el Estadio MetLife, en Nueva York.
https://noticiaslatam.lat/20250401/mexico-se-prepara-para-su-tercer-mundial-hay-que-transformar-un-evento-elitista-en-uno-popular-1161730292.html
https://noticiaslatam.lat/20250729/exencion-de-visas-entre-argentina-y-eeuu-trump-quiere-facilitar-el-ingreso-al-mundial-2026-1164948147.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165192038_110:151:819:682_1920x0_80_0_0_8008b53bfcc424de059b4e433b57abf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico, seguridad, fifa, fútbol, mundial
méxico, secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico, seguridad, fifa, fútbol, mundial

La Policía de Ciudad de México desplegará una estrategia especial para el Mundial 2026

10:00 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Marco UgartePolicías de la Ciudad de México.
Policías de la Ciudad de México. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
Desde acciones para localizar a personas extraviadas hasta protocolos para la operación de drones, son algunas de las situaciones para las cuales se prepara la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en el marco de la realización de la Copa Mundial de la FIFA.
El titular de la dependencia capitalina, Pablo Vázquez Camacho, detalló que los principales operativos de seguridad se darán en el sur de la ciudad, donde se ubica el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en zonas aledañas de alto interés turístico y en el Centro Histórico.
"No queremos ser intrusivos. No queremos tampoco que la seguridad asfixie el desarrollo de los eventos", declaró en entrevista para el diario mexicano Milenio.
Vázquez Camacho indicó que el foco de atención en materia de seguridad será Santa Úrsula, al igual que Xochimilco, Tláhuac, Mixquic y San Ángel, cercanas al centro deportivo, así como vialidades como la Calzada de Tlalpan, donde se prevé que se instalarán varios puestos dedicados a los fanáticos de este deporte.
Gabriela Cuevas - Sputnik Mundo, 1920, 01.04.2025
América Latina
FIFA oficializa participación de Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes del Mundial 2030 | Fotos
1 de abril, 23:59 GMT
Otras zonas de interés para este tipo de operativos serán el corredor Polanco, Roma, Condesa (centro de la capital), así como lugares como Coyoacán (sur) o incluso algunas zonas arqueológicas del Estado de México.

"Vamos a tener también que cuidar mucho las entradas y accesos, desde un punto de vista de seguridad y vialidad, en flujos de la ciudad hacia el Estado de México, que son muy importantes, como hacia las pirámides [de Teotihuacán], hacia los aeropuertos", señaló Vázquez Camacho.

En este sentido, el titular de la SSC-CDMX detalló que trabajan en una agenda de riesgos, en coordinación con el Gobierno federal, para contemplar todos los escenarios posibles que se puedan dar en este tipo de eventos.
"La idea es tener contemplados, insisto, todos los escenarios o todas las posibilidades de eventos que pudiéramos tener y estar preparados para ello, no solo en capacitación, sino también en equipamiento y desde luego en protocolos de respuesta afinados y ensayados", comentó.
El plan de coordinación de seguridad incluye situaciones que van desde el extravío de una persona hasta cómo será el protocolo para el uso de aeronaves no tripuladas, como lo son los drones.
"Tenemos, por ejemplo, todo el tema (...) del control del espacio aéreo, no solo en lo que hace al transporte habitual, sino también a la presencia de aeronaves no tripuladas, tanto recreativas como de las propias autoridades", añadió Vázquez Camacho
Exención de visas entre Argentina y EEUU: Trump quiere facilitar el ingreso al Mundial 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2025
Una mañana por descubrir
Exención de visas entre Argentina y EEUU: "Trump quiere facilitar el ingreso al Mundial 2026"
29 de julio, 17:24 GMT
Para ello, los funcionarios locales han estado en diferentes procesos de capacitación, sobre todo en lugares donde ya se han realizado este tipo de justas deportivas.

"Estamos capacitando [a nuestro personal] en México, con nuestros pares federales, pero también enviando mucha gente a nivel internacional a que vean cómo se atienden eventos deportivos en otras partes del mundo, que se capacitan en habilidades muy específicas", informó el secretario de Seguridad capitalino.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Iniciará el 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Banorte donde competirá la Selección Mexicana de Futbol y concluirá el 19 de julio en el Estadio MetLife, en Nueva York.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала