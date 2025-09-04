https://noticiaslatam.lat/20250904/el-caribe-al-rojo-vivo-lograra-la-celac-detener-la-amenaza-militar-de-eeuu-1166044245.html

El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?

El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?

Sputnik Mundo

Colombia realizó una reunión urgente de los cancilleres de los Estados de la CELAC por la creciente tensión en el Caribe. Dado el escenario, surge una... 04.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-04T15:00+0000

2025-09-04T15:00+0000

2025-09-04T15:01+0000

por todo lo alto

seguridad

caribe

eeuu

ecuador

celac

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166142993_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c166d3bda2c831c09a53d251f09a06a.png

Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para poder juntos encontrar también la realidad existente detrás de la intervención militar en la penitenciaría del Litoral en Ecuador.

caribe

eeuu

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU? Sputnik Mundo El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU? 2025-09-04T15:00+0000 true PT34M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

seguridad, caribe, eeuu, ecuador, celac, видео