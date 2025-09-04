Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20250904/el-caribe-al-rojo-vivo-lograra-la-celac-detener-la-amenaza-militar-de-eeuu-1166044245.html
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
Sputnik Mundo
Colombia realizó una reunión urgente de los cancilleres de los Estados de la CELAC por la creciente tensión en el Caribe. Dado el escenario, surge una... 04.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-04T15:00+0000
2025-09-04T15:01+0000
por todo lo alto
seguridad
caribe
eeuu
ecuador
celac
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166142993_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c166d3bda2c831c09a53d251f09a06a.png
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para poder juntos encontrar también la realidad existente detrás de la intervención militar en la penitenciaría del Litoral en Ecuador.
caribe
eeuu
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
Sputnik Mundo
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
2025-09-04T15:00+0000
true
PT34M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166142993_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e7f837e0238fcf1aef36caacc041c60f.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, caribe, eeuu, ecuador, celac, видео
seguridad, caribe, eeuu, ecuador, celac, видео

El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?

15:00 GMT 04.09.2025 (actualizado: 15:01 GMT 04.09.2025)
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
Colombia realizó una reunión urgente de los cancilleres de los Estados de la CELAC por la creciente tensión en el Caribe. Dado el escenario, surge una interrogante: ¿puede la organización realmente desescalar o frenar las tensiones?
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para poder juntos encontrar también la realidad existente detrás de la intervención militar en la penitenciaría del Litoral en Ecuador.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала