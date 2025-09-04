https://noticiaslatam.lat/20250904/el-caribe-al-rojo-vivo-lograra-la-celac-detener-la-amenaza-militar-de-eeuu-1166044245.html
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
Colombia realizó una reunión urgente de los cancilleres de los Estados de la CELAC por la creciente tensión en el Caribe. Dado el escenario, surge una... 04.09.2025, Sputnik Mundo
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para poder juntos encontrar también la realidad existente detrás de la intervención militar en la penitenciaría del Litoral en Ecuador.
Darío Orellana
Darío Orellana
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
El Caribe al rojo vivo: ¿logrará la CELAC detener la amenaza militar de EEUU?
15:00 GMT 04.09.2025
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
Colombia realizó una reunión urgente de los cancilleres de los Estados de la CELAC por la creciente tensión en el Caribe. Dado el escenario, surge una interrogante: ¿puede la organización realmente desescalar o frenar las tensiones?
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para poder juntos encontrar también la realidad existente detrás de la intervención militar en la penitenciaría del Litoral en Ecuador.