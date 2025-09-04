Rusia libera otra localidad y golpea infraestructuras militares de Ucrania en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Novosiólovka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.370 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 440 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, puestos de mando e instalaciones de ensamblaje de drones, almacenes de armamento de artillería y misiles, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 155 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 299 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 81.599 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.947 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.589 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.229 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.021 vehículos militares especiales.
