El acuerdo de seguridad entre México y EEUU "no es novedoso, pero tiene su mérito en el contexto actual"
El acuerdo de seguridad entre México y EEUU "no es novedoso, pero tiene su mérito en el contexto actual"
De acuerdo con un comunicado conjunto entre México y EEUU, ambas naciones acordaron la implementación de un grupo de alto nivel "que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países" en materia de combate a los cárteles del narcotráfico, el trasiego de combustible ilegal y el tráfico de armas.Ambas administraciones reafirmaron que la cooperación tiene como base "los principios de reciprocidad". Además, durante una conferencia de prensa encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el titular de la dependencia mexicana abundó que el acuerdo alcanzado tiene como pilares fundamentales el "respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación". "El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades (…) Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales", se lee en el documento conjunto. "Tiene mérito que se logre en el contexto actual" De acuerdo con el experto mexicano Juan Carlos Barrón, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, aunque el acuerdo anunciado no es del todo novedoso, éste tiene "mérito en el contexto actual". En ese sentido, explicó que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo acompañado de una "una idea renovada de intervencionismo" que obliga al Gobierno de México a poner los puntos sobre las íes. Al respecto, Estefanía Cruz Lera, especialista mexicana y también integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, abundó que la visita de Marco Rubio a México es parte de una estrategia de Washington. "México nunca va a permitir una injerencia"Para Cruz Lera, la visita a México del secretario de Estado de EEUU se tiene que separar del discurso del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien recientemente acusó de nueva cuenta que el país latinoamericano "está dirigido por cárteles"."Hay que diferenciar entre la oficialidad de una visita como la de Marco Rubio con la forma de hacer política de Donald Trump (...). La cooperación [entre México y EEUU] se da más allá de las cuestiones presidenciales en temas de seguridad", ponderó. Sin embargo, la experta agregó que a diferencia de otros países de la región, el Gobierno mexicano ha mostrado su intención de trabajar conjuntamente con Washington. En ese sentido, aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado cooperativa, pero con la demanda de que EEUU haga su parte del trabajo."No hay confianza"Según Juan Carlos Barrón, también doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional, el tono de cordialidad empleado por Rubio en la conferencia de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, es una buena señal; sin embargo, dijo, a pesar del acuerdo alcanzado, lo cierto es que entre los países se carece de confianza para trabajar en conjunto. Con él coincide Cruz Lera, quien aseveró que "EEUU no comparte toda la información que tiene sobre los cárteles del narcotráfico con las autoridades de México porque no confía". "Mientras que no se pongan metas claras en el combate al narcotráfico va a ser muy difícil llegar a un acuerdo sustancioso", finalizó.
La visita a México del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, deja entrever que entre ambos países hay disposición para trabajar en materia conjunta en seguridad, sin embargo, expertos advierten a Sputnik que será difícil ver resultados concretos en la materia debido a la falta de confianza entre ambas naciones.
De acuerdo con un comunicado conjunto entre México y EEUU, ambas naciones acordaron la implementación de un grupo de alto nivel "que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países" en materia de combate a los cárteles del narcotráfico, el trasiego de combustible ilegal y el tráfico de armas.
Ambas administraciones reafirmaron que la cooperación tiene como base "los principios de reciprocidad". Además, durante una conferencia de prensa encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el titular de la dependencia mexicana abundó que el acuerdo alcanzado tiene como pilares fundamentales el "respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación".
"El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades (…) Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales", se lee en el documento conjunto.

"Tiene mérito que se logre en el contexto actual"

De acuerdo con el experto mexicano Juan Carlos Barrón, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, aunque el acuerdo anunciado no es del todo novedoso, éste tiene "mérito en el contexto actual".
En ese sentido, explicó que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo acompañado de una "una idea renovada de intervencionismo" que obliga al Gobierno de México a poner los puntos sobre las íes.
"El Gobierno de México tiene que ser muy hábil para que Estados Unidos no dé rienda suelta a ese intervencionismo", señaló.
Al respecto, Estefanía Cruz Lera, especialista mexicana y también integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, abundó que la visita de Marco Rubio a México es parte de una estrategia de Washington.

"Lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela es una amenaza para el resto de América Latina porque no solo es México, es Ecuador, es Bolivia, es Colombia (...) Hay que entender esta visita de Marco Rubio a México como una estrategia para las Américas", dijo.

"México nunca va a permitir una injerencia"

Para Cruz Lera, la visita a México del secretario de Estado de EEUU se tiene que separar del discurso del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien recientemente acusó de nueva cuenta que el país latinoamericano "está dirigido por cárteles".
"Hay que diferenciar entre la oficialidad de una visita como la de Marco Rubio con la forma de hacer política de Donald Trump (...). La cooperación [entre México y EEUU] se da más allá de las cuestiones presidenciales en temas de seguridad", ponderó.
Sin embargo, la experta agregó que a diferencia de otros países de la región, el Gobierno mexicano ha mostrado su intención de trabajar conjuntamente con Washington. En ese sentido, aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado cooperativa, pero con la demanda de que EEUU haga su parte del trabajo.
"Se quedan sin muchos instrumentos discursivos para seguir atacando al país (...) México nunca va a permitir una injerencia", señaló.

"No hay confianza"

Según Juan Carlos Barrón, también doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional, el tono de cordialidad empleado por Rubio en la conferencia de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, es una buena señal; sin embargo, dijo, a pesar del acuerdo alcanzado, lo cierto es que entre los países se carece de confianza para trabajar en conjunto.
"El problema central radica en que precisamente no hay una confianza mutua. Desde México tenemos que ser muy cautos (...). El estilo que ha mostrado Marco Rubio hacia todos los países del hemisferio y de América Latina es bastante agresivo y México no fue el caso, pero hay que ser cautos", consideró.
Con él coincide Cruz Lera, quien aseveró que "EEUU no comparte toda la información que tiene sobre los cárteles del narcotráfico con las autoridades de México porque no confía".

"Lo que preocupa es que se busca firmar un acuerdo de seguridad y de gestión fronteriza utilizando como mecanismo de coerción lo comercial (...). El combinar estos temas es problemático porque México tiende a ceder cada vez que se presiona en materia comercial y por eso es que hay esta situación cooperativa, aunque los resultados serán pocos visibles o nulos", apuntó.

"Mientras que no se pongan metas claras en el combate al narcotráfico va a ser muy difícil llegar a un acuerdo sustancioso", finalizó.
