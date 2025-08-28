Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum estudia la posibilidad de solicitar a Washington que comparta con el país latinoamericano los 15.000 millones de dólares que espera extraerle al narcotraficante Ismael Zambada García, quien acaba de declararse culpable ante un tribunal de Nueva York por haber dirigido el cártel de Sinaloa durante décadas.
"Evidentemente, si hubiera una incautación de recursos (...), pues habría que pedir recursos, y si es así, que fuera devuelto a México para el beneficio de la gente, pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", apuntó la mandataria.
Si hubiera una incautación de recursos, obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", agregó.
Sheinbaum también recordó que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se instauró la estrategia de subastar bienes incautados al crimen organizado en beneficio de la población, a través de acciones como mayores inversiones en centros de salud públicos.
