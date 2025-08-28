Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250828/sheinbaum-pediria-a-eeuu-que-comparta-con-mexico-los-recursos-incautados-a-mayo-zambada-1165858839.html
Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada
Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum estudia la posibilidad de solicitar a Washington que comparta con el país latinoamericano los 15.000 millones de... 28.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-28T00:03+0000
2025-08-28T00:03+0000
américa latina
méxico
claudia sheinbaum
política
eeuu
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165473827_0:7:650:373_1920x0_80_0_0_235a7319d8bfe7de317dd10c34fb5316.jpg
Si hubiera una incautación de recursos, obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", agregó.Sheinbaum también recordó que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se instauró la estrategia de subastar bienes incautados al crimen organizado en beneficio de la población, a través de acciones como mayores inversiones en centros de salud públicos.
https://noticiaslatam.lat/20250826/1165837033.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165473827_72:0:579:380_1920x0_80_0_0_9821c9da562fd33fbb68d5a1362504c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, claudia sheinbaum, política, eeuu, seguridad
méxico, claudia sheinbaum, política, eeuu, seguridad

Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada

00:03 GMT 28.08.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaSheinbaum confirma detención de extitular de Pemex en EEUU y pedirá su extradición
Sheinbaum confirma detención de extitular de Pemex en EEUU y pedirá su extradición - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum estudia la posibilidad de solicitar a Washington que comparta con el país latinoamericano los 15.000 millones de dólares que espera extraerle al narcotraficante Ismael Zambada García, quien acaba de declararse culpable ante un tribunal de Nueva York por haber dirigido el cártel de Sinaloa durante décadas.
"Evidentemente, si hubiera una incautación de recursos (...), pues habría que pedir recursos, y si es así, que fuera devuelto a México para el beneficio de la gente, pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", apuntó la mandataria.
Si hubiera una incautación de recursos, obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", agregó.
Morirá en una prisión federal: el capo mexicano 'Mayo' Zambada se declara culpable en EEUU (Parte 1 / Parte 2) - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
"Morirá en una prisión federal": el capo mexicano 'Mayo' Zambada se declara culpable en EEUU (Parte 1 / Parte 2)
26 de agosto, 02:40 GMT
Sheinbaum también recordó que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se instauró la estrategia de subastar bienes incautados al crimen organizado en beneficio de la población, a través de acciones como mayores inversiones en centros de salud públicos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала