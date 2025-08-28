https://noticiaslatam.lat/20250828/sheinbaum-pediria-a-eeuu-que-comparta-con-mexico-los-recursos-incautados-a-mayo-zambada-1165858839.html

Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada

Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada

Si hubiera una incautación de recursos, obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", agregó.Sheinbaum también recordó que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se instauró la estrategia de subastar bienes incautados al crimen organizado en beneficio de la población, a través de acciones como mayores inversiones en centros de salud públicos.

