https://noticiaslatam.lat/20250903/trump-vs-soros-la-disputa-que-desnuda-decadas-de-injerencia-en-america-latina-1166064377.html

Trump vs. Soros: la disputa que desnuda décadas de injerencia en América Latina

Trump vs. Soros: la disputa que desnuda décadas de injerencia en América Latina

Sputnik Mundo

El reciente anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de aplicar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen... 03.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-03T02:30+0000

2025-09-03T02:30+0000

2025-09-03T02:30+0000

américa latina

george soros

venezuela

política

ecuador

eeuu

donald trump

usaid

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166066961_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_7c1ec1040b12f0ae21e9d09b629fcfbf.jpg

Trump acusó directamente a Soros de financiar protestas violentas en Estados Unidos y de ser parte de un entramado global de injerencia. Sin embargo, Carolina Escarrá, politóloga y especialista en Organismos No Gubernamentales (ONG) dijo a Sputnik que el verdadero impacto de Soros se ha sentido durante décadas en América Latina, donde sus redes de financiamiento han influido en escenarios de alta conflictividad política.Revoluciones de colores y el debilitamiento de los Estado naciónEscarrá califica al magnate estadounidense como un instrumento del poder blando estadounidense: "Soros y su organización, que es una especie de paraguas de ONG, han sido un factor de injerencia del soft power no solo en América Latina, sino en cualquier parte del mundo. Lo han hecho a través del financiamiento a organizaciones no gubernamentales que, en esencia, buscan que no haya Estados nación".Esa estrategia se articuló con agencias oficiales como la NED o la USAID, que durante años canalizaron recursos hacia movimientos opositores en países latinoamericanos. "La visión que defienden estas organizaciones es la de una sociedad sin regulaciones estatales, donde todo quede en manos de actores privados y transnacionales", puntualiza Escarrá.Ese modelo, apunta, también se conecta con estructuras como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que canaliza recursos a las ONG que terminan replicando la visión de Soros en países del sur global.La analista recuerda el golpe de Estado de abril de 2002: "La forma como intentaron desestabilizar al comandante [Hugo] Chávez fue a través de movilizaciones supuestamente populares, pero que estaban ligadas a ONG financiadas desde el exterior".El patrón se repitió en 2017. "Las mal llamadas guarimbas no fueron protestas espontáneas. Había financiamiento, equipos, máscaras antigás y escudos improvisados que evidencian una organización sofisticada. El objetivo era generar caos, desconocer las instituciones y avanzar en el propósito de eliminar el Estado nación venezolano".En ese sentido, la politóloga señala que ese patrón de financiamiento y manipulación discursiva se ha replicado en otros países de la región, desde Ecuador hasta Bolivia, donde episodios de violencia política coincidieron con la actividad de aquellas ONG respaldadas por Soros.Para Escarrá, esas operaciones no solo buscaban desgastar los gobiernos soberanos del continente, sino enviar un mensaje a otros países de la región: la resistencia frente a Washington tiene un alto costo.En esa lógica, para la experta, la región es percibida como un laboratorio geopolítico: un espacio donde se prueban mecanismos de control social y político que luego se exportan a otras regiones.Un entramado internacionalEl poder de las ONG vinculadas a Soros no se limita a las calles. Su reconocimiento dentro del sistema multilateral les otorga un peso adicional. "Para ser una ONG reconocida internacionalmente hay que pasar un proceso riguroso. Una vez obtenida esa condición, esas organizaciones tienen voz en instancias como Naciones Unidas, aunque nunca voto. Esa voz les permite influir en debates donde gobiernos soberanos muchas veces son silenciados", dijo la analista.Escarrá menciona un episodio vivido en la Organización de Estados Americanos (OEA): una activista venezolana de oposición pudo exponer su visión de la crisis de 2014 gracias al aval de una ONG internacional, mientras que familiares de víctimas de la violencia de dichos sectores opuestos al Gobierno venezolano quedaron excluidos. "Ese ejemplo grafica cómo el financiamiento determina quién tiene derecho a hablar y quién es invisibilizado", señala.Sin embargo, la especialista apunta que el rol del magnate no se reduce a la política. También incluye su participación en crisis financieras globales. "Se sabe de la participación de Soros en diferentes crisis económicas, incluyendo la del 2008, de la cual salió beneficiado. Eso muestra que su filantropía es, en realidad, un instrumento al servicio de sus intereses de capital", afirma Escarrá.Esa dualidad, añade, explica por qué gobiernos de distintas ideologías políticas lo han señalado. "Hungría, su país natal, lo expulsó bajo el Gobierno de Viktor Orbán. Mientras que, en América Latina, Cuba, Venezuela y el Ecuador de Rafael Correa denunciaron reiteradamente su papel desestabilizador".Para comprender la magnitud del fenómeno, Escarrá recurre al concepto de clase capitalista transnacional. "Un libro de Robert Phillips de 2018 identifica a 389 personas que conforman esta élite global. Allí aparecen Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill y Melinda Gates. Controlan medios de comunicación, universidades, industrias del entretenimiento y empresas de seguridad privada. Todo articulado para difundir una sola visión del mundo".La confrontación entre ambas figuras de la política norteamericana, concluye Escarrá, es también un reflejo de una guerra de élites: "Es, en esencia, un choque entre proyectos globales en pugna".

https://noticiaslatam.lat/20250902/1166060756.html

https://noticiaslatam.lat/20250829/una-amenaza-contra-todo-el-continente-venezuela-denuncia-acciones-de-eeuu-en-el-caribe-1165870403.html

https://noticiaslatam.lat/20250902/1166015699.html

venezuela

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

george soros, venezuela, política, ecuador, eeuu, donald trump, usaid, 💬 opinión y análisis