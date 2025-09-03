Mundo
Ortega critica el despliegue militar estadounidense en el Caribe
Ortega critica el despliegue militar estadounidense en el Caribe
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, cuestionó el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que los medios navales norteamericanos... 03.09.2025, Sputnik Mundo
El copresidente de Nicaragua criticó el despliegue militar norteamericano sin precedentes en el Caribe y cuestionó la veracidad de la información que alude a una "organización terrorista extranjera", cuya embarcación salió presuntamente de Venezuela con drogas."Era una lanchita, le metieron un par de cuetazos [disparos], mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran que eran narcotraficantes y llevaban droga a Estados Unidos?", se cuestionó Ortega.Además, denunció que Trump pretende mostrar fortaleza ante los países de la región con la ejecución del despliegue militar en el Caribe y las amenazas contra el presidente de Venezuela con el fin de desviar la atención de las problemáticas internas de EEUU.Acusó a Washington de pretender "desintegrar" la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde "algunos gobiernos se someten a las políticas injerencistas".Ortega intervino en el acto del 46.° aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, institución que en el último año evitó el ingreso a esta nación de 800 toneladas de drogas, gracias a las operaciones derivadas de la estrategia del 'Muro de Contención' contra el crimen organizado.Además, las Fuerzas Militares nicaragüenses capturaron a 56 narcotraficantes y retuvieron a 72.000 migrantes que pretendían ingresar a este país por "puntos ciegos" en los bordes fronterizos.Su titular, el general Julio Avilés, afirmó que estas acciones hacen de Nicaragua el país más seguro de la región."Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. Tenemos nuestros puertos y aeropuertos seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales", refirió Avilés.El jefe militar reiteró el compromiso del Ejército de Nicaragua de defender su territorio "ante cualquier injerencia en nuestros asuntos internos o ante cualquier intento de menoscabar esos derechos; defenderlos firmemente es deber de todos para preservarlos y tener claro que todo el que atente contra esos sagrados derechos son traidores a la patria".
Ortega critica el despliegue militar estadounidense en el Caribe

03.09.2025
Marcela Rivera
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, cuestionó el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que los medios navales norteamericanos desplegados en el Caribe destruyeron "un barco con droga" procedente de Venezuela.

"Nosotros hemos rechazado totalmente estos argumentos, que empiecen por casa, [que empiecen] por poner orden en los Estados Unidos, que controlen los pasos aduaneros terrestres y los pasos aduaneros marítimos, que controlen los aeropuertos; tienen suficientes medios para hacer ese control [del tráfico de drogas], se van a hacer la payasada de tender barcos [en el Caribe] amenazando al pueblo venezolano", declaró Ortega.

El copresidente de Nicaragua criticó el despliegue militar norteamericano sin precedentes en el Caribe y cuestionó la veracidad de la información que alude a una "organización terrorista extranjera", cuya embarcación salió presuntamente de Venezuela con drogas.
"Era una lanchita, le metieron un par de cuetazos [disparos], mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran que eran narcotraficantes y llevaban droga a Estados Unidos?", se cuestionó Ortega.
Además, denunció que Trump pretende mostrar fortaleza ante los países de la región con la ejecución del despliegue militar en el Caribe y las amenazas contra el presidente de Venezuela con el fin de desviar la atención de las problemáticas internas de EEUU.
Acusó a Washington de pretender "desintegrar" la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde "algunos gobiernos se someten a las políticas injerencistas".
Ortega intervino en el acto del 46.° aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, institución que en el último año evitó el ingreso a esta nación de 800 toneladas de drogas, gracias a las operaciones derivadas de la estrategia del 'Muro de Contención' contra el crimen organizado.
Además, las Fuerzas Militares nicaragüenses capturaron a 56 narcotraficantes y retuvieron a 72.000 migrantes que pretendían ingresar a este país por "puntos ciegos" en los bordes fronterizos.
Su titular, el general Julio Avilés, afirmó que estas acciones hacen de Nicaragua el país más seguro de la región.
"Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. Tenemos nuestros puertos y aeropuertos seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales", refirió Avilés.
El jefe militar reiteró el compromiso del Ejército de Nicaragua de defender su territorio "ante cualquier injerencia en nuestros asuntos internos o ante cualquier intento de menoscabar esos derechos; defenderlos firmemente es deber de todos para preservarlos y tener claro que todo el que atente contra esos sagrados derechos son traidores a la patria".
