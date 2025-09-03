https://noticiaslatam.lat/20250903/ortega-critica-el-despliegue-militar-estadounidense-en-el-caribe-1166072963.html

Ortega critica el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ortega critica el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Sputnik Mundo

Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, cuestionó el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que los medios navales norteamericanos... 03.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-03T04:09+0000

2025-09-03T04:09+0000

2025-09-03T05:38+0000

américa latina

daniel ortega

nicaragua

venezuela

eeuu

ejército de nicaragua

celac

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/18/1163780552_0:445:2048:1597_1920x0_80_0_0_85edb5fced4e3b5ce6ab01daefa27116.jpg

El copresidente de Nicaragua criticó el despliegue militar norteamericano sin precedentes en el Caribe y cuestionó la veracidad de la información que alude a una "organización terrorista extranjera", cuya embarcación salió presuntamente de Venezuela con drogas."Era una lanchita, le metieron un par de cuetazos [disparos], mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran que eran narcotraficantes y llevaban droga a Estados Unidos?", se cuestionó Ortega.Además, denunció que Trump pretende mostrar fortaleza ante los países de la región con la ejecución del despliegue militar en el Caribe y las amenazas contra el presidente de Venezuela con el fin de desviar la atención de las problemáticas internas de EEUU.Acusó a Washington de pretender "desintegrar" la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde "algunos gobiernos se someten a las políticas injerencistas".Ortega intervino en el acto del 46.° aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, institución que en el último año evitó el ingreso a esta nación de 800 toneladas de drogas, gracias a las operaciones derivadas de la estrategia del 'Muro de Contención' contra el crimen organizado.Además, las Fuerzas Militares nicaragüenses capturaron a 56 narcotraficantes y retuvieron a 72.000 migrantes que pretendían ingresar a este país por "puntos ciegos" en los bordes fronterizos.Su titular, el general Julio Avilés, afirmó que estas acciones hacen de Nicaragua el país más seguro de la región."Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. Tenemos nuestros puertos y aeropuertos seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales", refirió Avilés.El jefe militar reiteró el compromiso del Ejército de Nicaragua de defender su territorio "ante cualquier injerencia en nuestros asuntos internos o ante cualquier intento de menoscabar esos derechos; defenderlos firmemente es deber de todos para preservarlos y tener claro que todo el que atente contra esos sagrados derechos son traidores a la patria".

https://noticiaslatam.lat/20250902/1166060756.html

https://noticiaslatam.lat/20250901/1166005275.html

nicaragua

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

daniel ortega, nicaragua, venezuela, eeuu, ejército de nicaragua, celac, política