https://noticiaslatam.lat/20250902/ucrania-cede-el-control-de-otra-localidad-y-pierde-hasta-1295-soldados-en-una-jornada-de-combates-1166023169.html
Ucrania cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.295 soldados en una jornada de combates
Ucrania cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.295 soldados en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde... 02.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-02T12:11+0000
2025-09-02T12:11+0000
2025-09-02T12:11+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/02/1166023002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_44a96669e0fa52b6f64800ef18cd7deb.jpg
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 385 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 158 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250902/putin-es-posible-lograr-un-consenso-respecto-a-las-garantias-de-seguridad-para-ucrania-1166021264.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/02/1166023002_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a9b712c7d3738b9f5e5e923e2e75e601.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Ucrania cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.295 soldados en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.295 militares, agregan desde el ente castrense.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 385 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras portuarias, utilizadas por las FFAA de Ucrania, una planta de fabricación de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 162 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 158 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 81.130 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.922 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.589 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.167 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.904 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.