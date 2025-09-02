https://noticiaslatam.lat/20250902/renuncia-a-una-bandera-argentina-se-retirara-del-consejo-de-derechos-humanos-de-naciones-unidas-1166009521.html

"Renuncia a una bandera": Argentina se retirará del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

02.09.2025

El Gobierno de Javier Milei decidió retirar a Argentina de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, en lo que constituye una ruptura con la histórica tradición de presencia del país en ese foro desde su creación en 2006.Argentina había integrado el Consejo en cinco mandatos previos y fue reconocida como un actor activo en materia de memoria, verdad y justicia tras la última dictadura militar (1976-1983), así como en la promoción de derechos civiles como el matrimonio igualitario. Buenos Aires incluso presidió el organismo en 2022, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), en la figura del embajador Federico Villegas.La decisión emula posicionamientos de líderes internacionales como Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que cuestionan duramente tanto al Consejo como a la ONU en general. El presidente argentino ya había criticado en 2024 en la Asamblea General de Naciones Unidas como un "Leviatán ideológico" y cuestionado la Agenda 2030. Desde entonces, la Casa Rosada desplegó una política de retiro progresivo de instancias multilaterales.El Consejo está integrado por 47 Estados miembros y constituye el órgano intergubernamental más relevante en la materia. Argentina, al declinar su postulación, pierde la posibilidad de participar en votaciones de condena internacional o en la creación de misiones de investigación creadas ad hoc.La decisión no pasó desapercibida. Amnistía Internacional advirtió que "ser parte implica asumir compromisos concretos y someterse al escrutinio internacional" y consideró que el retiro envía "una señal preocupante sobre la voluntad de sostener un compromiso con los derechos de los argentinos en el mundo". Según la ONG, Milei "no tiene interés en tener un lugar en esa mesa".En el plano internacional, la medida se enmarca en una tendencia de cuestionamiento al multilateralismo. Estados Unidos, bajo la Administración Trump, ya había retirado a su país de varias agencias de la ONU, incluida este Consejo, y lo mismo hizo Israel denunciando un sesgo “antisemita” en las resoluciones sobre la situación humanitaria Gaza.El retiro argentino del Consejo de Derechos Humanos coincide con otros movimientos en la misma dirección, como el anuncio de salida de la Organización Mundial de la Salud a partir de 2026 y la reducción de delegaciones en organismos de Naciones Unidas. Para la Casa Rosada, se trata de un giro hacia una política exterior que privilegia alianzas bilaterales y una fuerte sintonía con Washington y Jerusalén.La ruptura de fondo"Esto marca un quiebre en el posicionamiento de Argentina en un tema que se había convertido en política de Estado del país: la lucha internacional por los derechos humanos", dijo a Sputnik el analista internacional Gonzalo Fiore Viani. Según advirtió, el gesto tiene un valor simbólico fuerte: "Hay una renuncia a una bandera que nos había constituido en actor mundial".En el plano interno, el movimiento se explica como parte de la agenda ideológica libertaria. Consultado por Sputnik, el politólogo Julio Burdman sostuvo que "si bien en la práctica no hay un efecto inmediato para Argentina, se inscribe en el contexto de la 'batalla cultural' de Milei, en sintonía con otros líderes".Para el analista, Buenos Aires "de a poco comienza a aislarse respecto a otros bloques, profundizando una tendencia que empezamos a ver cuando asumió el Gobierno y lanzó fuertes críticas a socios comerciales y foros de países emergentes".El foco en la Casa BlancaMás allá de la impronta propia de la gestión libertaria, según Burdman la decisión resulta inescindible del alineamiento profundo hacia Washington. "Esta es una medida trumpista. El seguidismo del Gobierno con Trump es tal que Milei llevó a cabo medidas de este calibre incluso antes de que el republicano volviera a la presidencia, para mantener ese lugar de 'mejor alumno'".Fiore Viani coincidió al afirmar que "esto responde a lo que viene haciendo Trump: es un paso más contra Naciones Unidas. Sin embargo, Argentina no tiene el mismo peso geopolítico que Estados Unidos, por lo que rupturas de este tipo tienen un impacto mayor".Según Burdman, la decisión "toca una fibra sensible en la historia del país" y muestra cómo el oficialismo privilegia el alineamiento con la Casa Blanca "incluso a costa de debilitar una tradición diplomática de prestigio internacional".

