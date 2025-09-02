Gobierno de Argentina anuncia su intervención en mercado de cambios para contener al dólar

https://noticiaslatam.lat/20250902/gobierno-de-argentina-anuncia-su-intervencion-en-mercado-de-cambios-para-contener-al-dolar-1166045922.html
El Ejecutivo de Javier Milei informó que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado cambiario para intentar contener el aumento en la cotización del dólar... 02.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-02T17:21+0000
2025-09-02T17:21+0000
2025-09-02T17:21+0000
En un cambio de política cambiaria, el Gobierno autorizó al Tesoro a que intente atenuar la presión cambiaria que existe en torno a la cotización del dólar, pues el Banco Central se encuentra impedido de hacerlo, según los condicionamientos que estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril para la entrega de un préstamo de 20.000 millones de dólares.Bajo las actuales condiciones, la autoridad monetaria argentina solo puede intervenir con ventas en dicho mercado si el dólar oficial alcanza el valor más alto que estipula una banda de flotación negociada entre la actual gestión y el FMI, y que se actualiza 1% mensual, con el límite superior situado en torno a los 1.465 pesos.La decisión se produjo luego de que el 1 de septiembre el dólar cerrara en un nuevo máximo de 1.385 pesos en el mercado oficial para la venta al público.El anuncio del secretario de Finanzas también tiene lugar a cinco días de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, la mayor jurisdicción del país, y a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias de medio término que permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.
El Ejecutivo de Javier Milei informó que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado cambiario para intentar contener el aumento en la cotización del dólar, en un contexto de alza del precio de la moneda estadounidense debido a la incertidumbre política y económica.
"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", señaló en redes sociales el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
En un cambio de política cambiaria, el Gobierno autorizó al Tesoro a que intente atenuar la presión cambiaria que existe en torno a la cotización del dólar, pues el Banco Central se encuentra impedido de hacerlo, según los condicionamientos que estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril para la entrega de un préstamo de 20.000 millones de dólares.
Bajo las actuales condiciones, la autoridad monetaria argentina solo puede intervenir con ventas en dicho mercado si el dólar oficial alcanza el valor más alto que estipula una banda de flotación negociada entre la actual gestión y el FMI, y que se actualiza 1% mensual, con el límite superior situado en torno a los 1.465 pesos.
La decisión se produjo luego de que el 1 de septiembre el dólar cerrara en un nuevo máximo de 1.385 pesos en el mercado oficial para la venta al público.
El anuncio del secretario de Finanzas también tiene lugar a cinco días de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires
, la mayor jurisdicción del país, y a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias de medio término que permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.
