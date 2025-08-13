Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250813/asi-llegara-la-economia-de-argentina-a-los-comicios-en-su-principal-provincia-1165420322.html
Así llegará la economía de Argentina a los comicios en su principal provincia
Así llegará la economía de Argentina a los comicios en su principal provincia
Sputnik Mundo
13.08.2025
américa latina
argentina
javier milei
buenos aires
política
📈 mercados y finanzas
elecciones
Analistas consultados por medios como La Nación coinciden en que la jornada electoral llega en un momento en que la economía atraviesa por una fase estable, principalmente por el control de la inflación, pero que ello no se ha traducido en una reactivación de la actividad ni en crecimiento.El economista integrante de Quantum, Fernando Baer, espera que la volatibilidad del dólar esté presente, "pero mucho menos que en otros episodios del pasado", debido principalmente a que la política monetaria ha sido contractiva, en un contexto de equilibrio fiscal y una "anticipación cambiaria".En este sentido, estima que no existan tensiones importantes en el mercado, aunque, de llegar a ocurrir, podrían estar "relativamente controladas"."El objetivo de desacelerar la inflación sigue siendo central, con logros palpables, lo que implica priorizar esa meta por sobre otros resultados, incluyendo la actividad", declaró Baer a La Nación.Sobre el tema, el consultor de FMyA, Fernando Marullo, considera que el dólar estará un poco más estable que en julio, pero esto dependerá, sobre todo, de cómo se desarrollen las preferencias en las encuestas.Su diagnóstico general es que la economía argentina está "tranquila, fría, a dos velocidades", con una inflación estimada del 2% en agosto e industrias —como la turística y de construcción— favorecidas por el tipo de cambio y que podrían jugar un papel clave para compensar unas tasas de interés altas.Por su parte, la economista jefa de la consultora LCG, Melisa Sala, advirtió que los ajustes del tipo de cambio pueden volverse "una piedra en el sendero de desinflación", pero reconoció, al mismo tiempo, que la apertura de las importaciones funcionaría como "lastre o ancla para la inercia inflacionaria".Por ello, también estima que el índice se mantenga en 2% los próximos meses, en una economía con una actividad de "altas y bajas", heterogénea entre sectores, lo que dificultará el crecimiento.Analistas como Lorenzo Sigaut, de Equilibria, previeron ante el medio argentino una inflación entre el 2 y el 2,5% en los próximos meses, en contraste con un incremento en los salarios nominales de entre el 1 y el 1,5%, lo que implicaría una pérdida de poder adquisitivo y, a su vez, una disminución del consumo.Otros expertos, como Gabriel Caamaño de la consultora Outlier, consideran que el escenario importante no es el actual, sino el posterior a las elecciones —sobre todo las legislativas—, pues el Gobierno de Javier Milei debe impulsar reformas laborales y de apertura económica que atraigan inversiones e incrementen las reservas, como primer paso para regresar a los mercados internacionales."Con un resultado electoral favorable, todo es más fácil y el mercado acompaña con entusiasmo; con un resultado adverso, todo se vuelve más difícil y se deben acelerar las medidas", declaró.
argentina
buenos aires
argentina, javier milei, buenos aires, política, 📈 mercados y finanzas, elecciones
Así llegará la economía de Argentina a los comicios en su principal provincia

10:23 GMT 13.08.2025
Una economía con una inflación estable, pero sin actividad ni crecimiento, en este contexto los votantes de Buenos Aires irán a elecciones y, en dos meses más, se sumarán a todo el país para los comicios legislativos del 26 de octubre.
Analistas consultados por medios como La Nación coinciden en que la jornada electoral llega en un momento en que la economía atraviesa por una fase estable, principalmente por el control de la inflación, pero que ello no se ha traducido en una reactivación de la actividad ni en crecimiento.
El economista integrante de Quantum, Fernando Baer, espera que la volatibilidad del dólar esté presente, "pero mucho menos que en otros episodios del pasado", debido principalmente a que la política monetaria ha sido contractiva, en un contexto de equilibrio fiscal y una "anticipación cambiaria".
En este sentido, estima que no existan tensiones importantes en el mercado, aunque, de llegar a ocurrir, podrían estar "relativamente controladas".
"El objetivo de desacelerar la inflación sigue siendo central, con logros palpables, lo que implica priorizar esa meta por sobre otros resultados, incluyendo la actividad", declaró Baer a La Nación.
Sobre el tema, el consultor de FMyA, Fernando Marullo, considera que el dólar estará un poco más estable que en julio, pero esto dependerá, sobre todo, de cómo se desarrollen las preferencias en las encuestas.
Su diagnóstico general es que la economía argentina está "tranquila, fría, a dos velocidades", con una inflación estimada del 2% en agosto e industrias —como la turística y de construcción— favorecidas por el tipo de cambio y que podrían jugar un papel clave para compensar unas tasas de interés altas.
"Las tasas, aunque elevadas, irán bajando de a poco, pero no volverán al 30% previo a la eliminación de las LEFI [Letras Fiscales de Liquidez]. Es una economía estable, no de crisis, pero expectante", insistió Marull.
Por su parte, la economista jefa de la consultora LCG, Melisa Sala, advirtió que los ajustes del tipo de cambio pueden volverse "una piedra en el sendero de desinflación", pero reconoció, al mismo tiempo, que la apertura de las importaciones funcionaría como "lastre o ancla para la inercia inflacionaria".
Por ello, también estima que el índice se mantenga en 2% los próximos meses, en una economía con una actividad de "altas y bajas", heterogénea entre sectores, lo que dificultará el crecimiento.
Analistas como Lorenzo Sigaut, de Equilibria, previeron ante el medio argentino una inflación entre el 2 y el 2,5% en los próximos meses, en contraste con un incremento en los salarios nominales de entre el 1 y el 1,5%, lo que implicaría una pérdida de poder adquisitivo y, a su vez, una disminución del consumo.
Otros expertos, como Gabriel Caamaño de la consultora Outlier, consideran que el escenario importante no es el actual, sino el posterior a las elecciones —sobre todo las legislativas—, pues el Gobierno de Javier Milei debe impulsar reformas laborales y de apertura económica que atraigan inversiones e incrementen las reservas, como primer paso para regresar a los mercados internacionales.
"Con un resultado electoral favorable, todo es más fácil y el mercado acompaña con entusiasmo; con un resultado adverso, todo se vuelve más difícil y se deben acelerar las medidas", declaró.
