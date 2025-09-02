https://noticiaslatam.lat/20250902/advierten-de-fuerte-aumento-de-la-mineria-ilegal-en-peru--1166005725.html

Advierten de fuerte aumento de la minería ilegal en Perú

Aunque la atención se ha centrado históricamente en Madre de Dios, departamento ubicado en el sureste del país, en plena Amazonía, y que solo el año pasado registró más de 11.500 hectáreas deforestadas, el informe de la ONG peruana ACCA, consignado por el diario El Comercio, revela que la problemática se ha propagado a otras regiones de manera acelerada.De acuerdo a las conclusiones delineadas, pese a los esfuerzos del Estado peruano, como la muy sonada Operación Mercurio (iniciada en el 2019 y que buscaba erradicar la minería ilegal), la actividad —que en su vertiente legal es una de las más rentables en cuanto a exportaciones para el país sudamericano —persiste y se ha vuelto más sofisticada y difícil de controlar en la región.El informe pone un énfasis particular en la región de Huánuco (centro-norte), donde la situación ha escalado dramáticamente. Allí, la deforestación causada por la minería ilegal se ha triplicado en solo un año, demostrando cómo esta actividad ilícita se afianza con una rapidez preocupante en nuevas zonas. Este rápido avance, afirma el trabajo, no solo destruye el hábitat natural, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos hídricos locales.La región de Loreto también ha sido duramente golpeada por esta actividad. El informe de ACCA documenta la operación de más de 20 dragas (máquina acuática que sirve para extraer material sumergido y sacarlo a la superficie) solo en la cuenca del río Tigre, mientras que el río Nanay, una importante fuente de agua para la ciudad de Iquitos, ha registrado un número récord de 42 dragas en funcionamiento. Este tipo de maquinaria causa una devastación directa en los cauces de los ríos, contaminándolos con mercurio y sedimentos.El impacto de esta actividad va más allá de la deforestación. El artículo señala que la minería ilegal afecta directamente a 250 cuerpos de agua y 73 comunidades nativas, exponiendo a las poblaciones locales a la contaminación. En términos económicos, esta actividad ilícita es extremadamente lucrativa: tan solo en Loreto, genera ingresos ilegales de más de 108 millones de soles peruanos (alrededor de 30,6 millones de dólares estadounidenses) al mes, una cifra que ha aumentado considerablemente en el último año.

