https://noticiaslatam.lat/20250901/las-ffaa-rusas-golpean-los-sistemas-himars-y-patriot-en-la-ultima-jornada-de-combates--1165988836.html

Las FFAA rusas golpean los sistemas Himars y Patriot en la última jornada de combates

Las FFAA rusas golpean los sistemas Himars y Patriot en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas asestaron golpes contra los sistemas Himars y Patriot de fabricación estadounidense en la última jornada de la operación militar especial... 01.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-01T16:11+0000

2025-09-01T16:11+0000

2025-09-01T16:11+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/01/1165988667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c290416927ee11abe6c9ff28e9adce4b.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 150 militares.Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, una estación radar AN/MPQ-65, al igual que un puesto de mando y un lanzador del sistema de defensa antiaérea Patriot, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 260 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250901/putin-apoya-la-iniciativa-de-xi-respecto-a-la-formacion-de-un-sistema-de-gobernanza-global-justo-1165986715.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa