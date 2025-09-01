https://noticiaslatam.lat/20250901/las-ffaa-rusas-golpean-los-sistemas-himars-y-patriot-en-la-ultima-jornada-de-combates--1165988836.html
Las FFAA rusas golpean los sistemas Himars y Patriot en la última jornada de combates
Las FFAA rusas golpean los sistemas Himars y Patriot en la última jornada de combates
Sputnik Mundo
Las tropas rusas asestaron golpes contra los sistemas Himars y Patriot de fabricación estadounidense en la última jornada de la operación militar especial... 01.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-01T16:11+0000
2025-09-01T16:11+0000
2025-09-01T16:11+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/01/1165988667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c290416927ee11abe6c9ff28e9adce4b.jpg
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 150 militares.Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, una estación radar AN/MPQ-65, al igual que un puesto de mando y un lanzador del sistema de defensa antiaérea Patriot, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 260 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250901/putin-apoya-la-iniciativa-de-xi-respecto-a-la-formacion-de-un-sistema-de-gobernanza-global-justo-1165986715.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/01/1165988667_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_72c1aca08f4938cf6f1d68924234aa69.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Las FFAA rusas golpean los sistemas Himars y Patriot en la última jornada de combates
Las tropas rusas asestaron golpes contra los sistemas Himars y Patriot de fabricación estadounidense en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.245 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 150 militares.
"Rusia asestó golpes contra puestos de mando e instalaciones de ensamblaje de drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 150 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, una estación radar AN/MPQ-65, al igual que un puesto de mando y un lanzador del sistema de defensa antiaérea Patriot, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 260 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.972 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.910 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.589 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.143 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.818 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.