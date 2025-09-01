Mundo
EN VIVO: Sheinbaum presenta el primer informe de Gobierno desde el Palacio Nacional
Internacional
Putin apoya la iniciativa de Xi respecto a la formación de un sistema de gobernanza global más justo
Putin apoya la iniciativa de Xi respecto a la formación de un sistema de gobernanza global más justo
La OCS podría llegar a ser un líder en la formación de un sistema de gobernanza global más justo, declara el presidente ruso, Vladímir Putin, interviniendo... 01.09.2025, Sputnik Mundo
También agregó que tal sistema se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.El presidente de Rusia subrayó que el PIB combinado de los países de la OCS está creciendo más rápido que el promedio mundial, a pesar de las dificultades en la economía mundial.Asimismo, el mandatario ruso enfatizó que es la hora de volver a incluir los valores tradicionales en la agenda internacional.La iniciativa de "gobernanza global" de XiEn este contexto, Xi subrayó que China está dispuesta a colaborar con todos los países para crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, a la vez de avanzar hacia una comunidad con un futuro común para la humanidad.En sus palabras, los países de la OCS deben seguir siendo una fuerza de estabilidad en medio de la turbulencia mundial.Xi agregó que la organización debe defender la justicia y la imparcialidad internacional, así como promover un mundo multipolar. En este contexto, China insta a los países de la OCS a que sigan absteniéndose de enfrentamientos y no actúen contra terceros, señaló Xi.
Putin apoya la iniciativa de Xi respecto a la formación de un sistema de gobernanza global más justo

09:25 GMT 01.09.2025 (actualizado: 14:50 GMT 01.09.2025)
Vladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia
La OCS podría llegar a ser un líder en la formación de un sistema de gobernanza global más justo, declara el presidente ruso, Vladímir Putin, interviniendo ante la reunión en formato OCS+. Momentos antes, el mandatario chino, Xi Jinping, presentó la iniciativa de "gobernanza global" en el marco del mismo evento.

"Creo que precisamente la OCS [Organización de Cooperación de Shanghái] podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear en el mundo un sistema de gobernanza global más justo y equitativo", declaró Putin.

También agregó que tal sistema se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.
El presidente de Rusia subrayó que el PIB combinado de los países de la OCS está creciendo más rápido que el promedio mundial, a pesar de las dificultades en la economía mundial.
"Es significativo que, en un contexto de persistentes dificultades en la economía mundial, el PIB combinado de los Estados miembros de la OCS haya aumentado en promedio más de un 5% en 2024, lo que supera los valores mundiales. La producción industrial ha aumentado un 4,6%", apuntó Putin.
Asimismo, el mandatario ruso enfatizó que es la hora de volver a incluir los valores tradicionales en la agenda internacional.

La iniciativa de "gobernanza global" de Xi

"Tras mis iniciativas sucesivas en materia de desarrollo global, seguridad global y civilización global, hoy propongo una iniciativa sobre gobernanza global", declaró el presidente chino previo al discurso de su par ruso.

En este contexto, Xi subrayó que China está dispuesta a colaborar con todos los países para crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, a la vez de avanzar hacia una comunidad con un futuro común para la humanidad.
El logotipo de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 30 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2025
Internacional
Lo más esencial sobre la 25.ª Cumbre de la OSC en Tianjin
ayer, 07:23 GMT
En sus palabras, los países de la OCS deben seguir siendo una fuerza de estabilidad en medio de la turbulencia mundial.
"En un contexto en el que se están acelerando cambios sin precedentes en un siglo, la OCS debe desempeñar un papel de liderazgo y dar ejemplo en la implementación de la iniciativa de gobernanza global", expresó el dirigente chino.
Xi agregó que la organización debe defender la justicia y la imparcialidad internacional, así como promover un mundo multipolar. En este contexto, China insta a los países de la OCS a que sigan absteniéndose de enfrentamientos y no actúen contra terceros, señaló Xi.
