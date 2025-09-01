https://noticiaslatam.lat/20250901/putin-apoya-la-iniciativa-de-xi-respecto-a-la-formacion-de-un-sistema-de-gobernanza-global-justo-1165986715.html

Putin apoya la iniciativa de Xi respecto a la formación de un sistema de gobernanza global más justo

Putin apoya la iniciativa de Xi respecto a la formación de un sistema de gobernanza global más justo

La OCS podría llegar a ser un líder en la formación de un sistema de gobernanza global más justo, declara el presidente ruso, Vladímir Putin, interviniendo... 01.09.2025, Sputnik Mundo

También agregó que tal sistema se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.El presidente de Rusia subrayó que el PIB combinado de los países de la OCS está creciendo más rápido que el promedio mundial, a pesar de las dificultades en la economía mundial.Asimismo, el mandatario ruso enfatizó que es la hora de volver a incluir los valores tradicionales en la agenda internacional.La iniciativa de "gobernanza global" de XiEn este contexto, Xi subrayó que China está dispuesta a colaborar con todos los países para crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, a la vez de avanzar hacia una comunidad con un futuro común para la humanidad.En sus palabras, los países de la OCS deben seguir siendo una fuerza de estabilidad en medio de la turbulencia mundial.Xi agregó que la organización debe defender la justicia y la imparcialidad internacional, así como promover un mundo multipolar. En este contexto, China insta a los países de la OCS a que sigan absteniéndose de enfrentamientos y no actúen contra terceros, señaló Xi.

