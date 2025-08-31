https://noticiaslatam.lat/20250831/fuerzas-rusas-destruyen-4-tanques-y-abaten-hasta-1340-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-1165955112.html
Fuerzas rusas destruyen 4 tanques y abaten hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
Fuerzas rusas destruyen 4 tanques y abaten hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
La defensa antiaérea rusa neutralizó tres cohetes del sistema de artillería Himars y 112 drones de tipo avión, en la última jornada de la operación militar
De acuerdo con la Defensa rusa, cerca de un tercio de las pérdidas, unas 440, fueron causadas por las operaciones del grupo Centro, que en la última jornada consolidó sus posiciones avanzadas y atacó con éxito al enemigo en varias áreas de la república popular de Donetsk.A ellas se suman más de 205 bajas en la línea de operaciones del grupo Sur y hasta 230 soldados en la línea de combates de este grupo Este. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Oeste abatió más de 235 soldados ucranianos. El grupo Dniéper causó más de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra la infraestructura portuaria utilizada en beneficio de las FFAA de Ucrania, junto con el sistema de misiles antiaéreos Nasams de fabricación noruega que lo protegía, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 156 áreas.Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania incluyen cuatro carros de combate, 14 blindados, 17 piezas de artillería y un número igual de estaciones de guerra radioelectrónica. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense, dos bombas guiadas y 112 aeronaves no tripuladas.En la víspera, el jefe del Estado Mayor, el general Valeri Guerásimov, apuntó que el Ejército de Rusia logró avanzar de manera significativa a lo largo del frente.Según Guerásimov, las FFAA de Rusia han liberado actualmente el 99,7% del territorio de la república popular de Lugansk y el 79% del territorio de la república popular de Donetsk. Bajo control de las tropas rusas, se encuentra el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón.
ucrania
Fuerzas rusas destruyen 4 tanques y abaten hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
La defensa antiaérea rusa neutralizó tres cohetes del sistema de artillería Himars y 112 drones de tipo avión, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.340 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, cerca de un tercio de las pérdidas, unas 440, fueron causadas por las operaciones del grupo Centro, que en la última jornada consolidó sus posiciones avanzadas y atacó con éxito al enemigo en varias áreas de la república popular de Donetsk.
A ellas se suman más de 205 bajas en la línea de operaciones del grupo Sur y hasta 230 soldados en la línea de combates de este grupo Este. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Oeste abatió más de 235 soldados ucranianos. El grupo Dniéper causó más de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra la infraestructura portuaria utilizada en beneficio de las FFAA de Ucrania, junto con el sistema de misiles antiaéreos Nasams de fabricación noruega que lo protegía, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 156 áreas.
Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania incluyen cuatro carros de combate, 14 blindados, 17 piezas de artillería y un número igual de estaciones de guerra radioelectrónica.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense, dos bombas guiadas y 112 aeronaves no tripuladas.
En la víspera, el jefe del Estado Mayor, el general Valeri Guerásimov
, apuntó que el Ejército de Rusia logró avanzar de manera significativa
a lo largo del frente.
"Hasta la fecha, la iniciativa estratégica está completamente en manos de las tropas rusas", destacó.
Según Guerásimov, las FFAA de Rusia han liberado actualmente el 99,7% del territorio de la república popular de Lugansk y el 79% del territorio de la república popular de Donetsk. Bajo control de las tropas rusas, se encuentra el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.712 drones, 626 sistemas de misiles antiaéreos, 24.897 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.118 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.751 vehículos militares especiales.
