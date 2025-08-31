https://noticiaslatam.lat/20250831/fuerzas-rusas-destruyen-4-tanques-y-abaten-hasta-1340-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-1165955112.html

Fuerzas rusas destruyen 4 tanques y abaten hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates

Fuerzas rusas destruyen 4 tanques y abaten hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

La defensa antiaérea rusa neutralizó tres cohetes del sistema de artillería Himars y 112 drones de tipo avión, en la última jornada de la operación militar... 31.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-31T13:33+0000

2025-08-31T13:33+0000

2025-08-31T13:33+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1f/1165955853_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_befc1f1d5c28c8d077d40b8085f89eb1.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, cerca de un tercio de las pérdidas, unas 440, fueron causadas por las operaciones del grupo Centro, que en la última jornada consolidó sus posiciones avanzadas y atacó con éxito al enemigo en varias áreas de la república popular de Donetsk.A ellas se suman más de 205 bajas en la línea de operaciones del grupo Sur y hasta 230 soldados en la línea de combates de este grupo Este. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Oeste abatió más de 235 soldados ucranianos. El grupo Dniéper causó más de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra la infraestructura portuaria utilizada en beneficio de las FFAA de Ucrania, junto con el sistema de misiles antiaéreos Nasams de fabricación noruega que lo protegía, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 156 áreas.Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania incluyen cuatro carros de combate, 14 blindados, 17 piezas de artillería y un número igual de estaciones de guerra radioelectrónica. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense, dos bombas guiadas y 112 aeronaves no tripuladas.En la víspera, el jefe del Estado Mayor, el general Valeri Guerásimov, apuntó que el Ejército de Rusia logró avanzar de manera significativa a lo largo del frente.Según Guerásimov, las FFAA de Rusia han liberado actualmente el 99,7% del territorio de la república popular de Lugansk y el 79% del territorio de la república popular de Donetsk. Bajo control de las tropas rusas, se encuentra el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón.

https://noticiaslatam.lat/20250822/occidente-esta-impactado-el-techo-de-la-industria-militar-rusa-es-muy-alto--1165713994.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🌍 europa