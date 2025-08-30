https://noticiaslatam.lat/20250830/las-ffaa-de-rusia-liberaron-149-localidades-en-los-ultimos-6-meses-reporta-la-defensa-rusa-1165929303.html

Las FFAA de Rusia liberaron 149 localidades en los últimos 6 meses, reporta la Defensa rusa

Las FFAA de Rusia liberaron 149 localidades en los últimos 6 meses, reporta la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Desde marzo de 2025, las tropas rusas han liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados y 149 localidades, informó el jefe del Estado Mayor, el general Valeri... 30.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-30T13:33+0000

2025-08-30T13:33+0000

2025-08-30T15:17+0000

defensa

rusia

ucrania

valeri guerásimov

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/06/1164169952_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_665f45e089da5d128ea040011ab20562.jpg

Hasta el momento, el Ejército ruso controla ya el 99,7% de la república popular de Lugansk, el 79% de la de Donetsk, el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón, reveló. Para completar la liberación de Lugansk quedan menos de 60 kilómetros cuadrados, añadió. Por su parte, en la región de Dnepropetrovsk, las FFAA rusas tomaron siete localidades, detalló.Asimismo, destacó que las fuerzas rusas avanzan con éxito en la creación de una zona de seguridad en las regiones de Sumi y Járkov, a lo largo de la frontera rusa. Las tropas rusas mantienen una ofensiva continua prácticamente a lo largo de toda la línea del frente, apuntó.En sus palabras, la base material del éxito de FFAA de Rusia es "el suministro oportuno de la cantidad necesaria de armas de alta precisión, misiles, municiones, armas y equipo militar".Asimismo, destacó que as Fuerzas Armadas de Ucrania "sufren graves pérdidas" al intentar contener la ofensiva rusa.Añadió que, como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a trasladar las unidades más preparadas para el combate de una zona de crisis a otra, para "tapar los agujeros".Subrayó que, según el plan del Estado Mayor, continúan los ataques masivos dirigidos exclusivamente contra instalaciones militares y complejos militares-industriales en Ucrania. Durante la primavera y el verano, se llevaron a cabo estos ataques contra 76 instalaciones importantes, precisó."El Grupo Conjunto de Tropas continuará cumpliendo las tareas de la operación militar especial mediante acciones ofensivas", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250828/donald-trump-cree-que-las-demandas-de-zelenski-y-europa-carecen-de-realismo-segun-medios-1165868967.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, valeri guerásimov, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa