Las FFAA de Rusia liberaron 149 localidades en los últimos 6 meses, reporta la Defensa rusa
Las FFAA de Rusia liberaron 149 localidades en los últimos 6 meses, reporta la Defensa rusa
Desde marzo de 2025, las tropas rusas han liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados y 149 localidades, informó el jefe del Estado Mayor, el general Valeri... 30.08.2025
Hasta el momento, el Ejército ruso controla ya el 99,7% de la república popular de Lugansk, el 79% de la de Donetsk, el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón, reveló. Para completar la liberación de Lugansk quedan menos de 60 kilómetros cuadrados, añadió. Por su parte, en la región de Dnepropetrovsk, las FFAA rusas tomaron siete localidades, detalló.Asimismo, destacó que las fuerzas rusas avanzan con éxito en la creación de una zona de seguridad en las regiones de Sumi y Járkov, a lo largo de la frontera rusa. Las tropas rusas mantienen una ofensiva continua prácticamente a lo largo de toda la línea del frente, apuntó.En sus palabras, la base material del éxito de FFAA de Rusia es "el suministro oportuno de la cantidad necesaria de armas de alta precisión, misiles, municiones, armas y equipo militar".Asimismo, destacó que as Fuerzas Armadas de Ucrania "sufren graves pérdidas" al intentar contener la ofensiva rusa.Añadió que, como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a trasladar las unidades más preparadas para el combate de una zona de crisis a otra, para "tapar los agujeros".Subrayó que, según el plan del Estado Mayor, continúan los ataques masivos dirigidos exclusivamente contra instalaciones militares y complejos militares-industriales en Ucrania. Durante la primavera y el verano, se llevaron a cabo estos ataques contra 76 instalaciones importantes, precisó."El Grupo Conjunto de Tropas continuará cumpliendo las tareas de la operación militar especial mediante acciones ofensivas", concluyó.
ucrania
Las FFAA de Rusia liberaron 149 localidades en los últimos 6 meses, reporta la Defensa rusa
13:33 GMT 30.08.2025 (actualizado: 15:17 GMT 30.08.2025)
Desde marzo de 2025, las tropas rusas han liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados y 149 localidades, informó el jefe del Estado Mayor, el general Valeri Guerásimov. En un informe, el funcionario resumió los resultados de la operación militar durante los últimos seis meses y especificó las tareas para el futuro.
Hasta el momento, el Ejército ruso controla ya el 99,7% de la república popular de Lugansk, el 79% de la de Donetsk, el 74% de la región de Zaporozhie y el 76% de la de Jersón, reveló. Para completar la liberación de Lugansk quedan menos de 60 kilómetros cuadrados, añadió. Por su parte, en la región de Dnepropetrovsk, las FFAA rusas tomaron siete localidades, detalló.
Asimismo, destacó que las fuerzas rusas avanzan con éxito en la creación de una zona de seguridad en las regiones de Sumi y Járkov, a lo largo de la frontera rusa. Las tropas rusas mantienen una ofensiva continua prácticamente a lo largo de toda la línea del frente, apuntó.
En sus palabras, la base material del éxito de FFAA de Rusia es "el suministro oportuno de la cantidad necesaria de armas de alta precisión, misiles, municiones, armas y equipo militar".
Asimismo, destacó que as Fuerzas Armadas de Ucrania "sufren graves pérdidas" al intentar contener la ofensiva rusa.
"Un análisis del estado de las tropas ucranianas muestra que, durante la primavera y el verano, el enemigo concentró todos sus esfuerzos en frenar nuestra ofensiva, a la vez que sufría grandes pérdidas", subrayó Guerásimov.
Añadió que, como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a trasladar las unidades más preparadas para el combate de una zona de crisis a otra, para "tapar los agujeros".
"Se da prioridad a la destrucción de empresas productoras de sistemas de misiles y vehículos aéreos no tripulados de largo alcance", declaró el general Guerásimov.
Subrayó que, según el plan del Estado Mayor, continúan los ataques masivos dirigidos exclusivamente contra instalaciones militares y complejos militares-industriales en Ucrania. Durante la primavera y el verano, se llevaron a cabo estos ataques contra 76 instalaciones importantes, precisó.
"El Grupo Conjunto de Tropas continuará cumpliendo las tareas de la operación militar especial
mediante acciones ofensivas", concluyó.
