Occidente está conmocionado por el ritmo de las entregas de armas rusas, declaró a Sputnik el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Serguéi... 22.08.2025, Sputnik Mundo

"El techo de nuestra industria de defensa sigue siendo muy alto, no se preocupen. Produciremos todo lo que el país necesite", destacó.En sus palabras, en el caso de armas y equipos militares especialmente populares, "vamos a la vanguardia". En el primer semestre, entregamos el 65% del plan anual a las tropas, detalló el director general de Rostec.Subrayó que, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, algunas empresas internacionales han multiplicado su rentabilidad, mientras que Rostec, debido a sus tareas, no ha aumentado su margen durante este tiempo. Al contrario, lo ha perdido y ha disminuido su capitalización. Es decir, no ha obtenido ganancias con la operación militar especial, pero a diario "resuelve una importante tarea estatal, proporcionando al frente lo más necesario", indicó."¿Podrían los europeos, por ejemplo, hacer algo similar en las mismas condiciones? (...) Es poco probable. Son diferentes. (...) Su modelo de negocio se desmoronaría, el componente comercial desaparecería", destacó.En sus palabras, el potencial de crecimiento de Rostec "es enorme". Señaló la tecnología aeronáutica, los equipos energéticos y los productos médicos como nichos prometedores. Enfatizó que estas áreas son tan importantes y responsables como los pedidos de defensa estatales, y que el país "necesita nuevas aeronaves civiles tanto como tanques".Además, Chémezov enfatizó que Rostec es capaz de crear un avión supersónico, pero su viabilidad sigue siendo cuestionable. Explicó que una nave supersónica es muy cara debido a sus características de diseño, en particular sus motores, y tiene un costo de operación extremadamente alto. "No descarto que, con el tiempo, el tema de los aviones supersónicos de pasajeros vuelva a la agenda. Se están llevando a cabo investigaciones prometedoras en este ámbito", concluyó.La Corporación Estatal Rostec es una de las más grandes de Rusia, emplea a 700.000 personas y sus actividades abarcan muchas áreas de la vida: desde equipos militares y médicos hasta aviones y automóviles.

