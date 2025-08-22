https://noticiaslatam.lat/20250822/occidente-esta-impactado-el-techo-de-la-industria-militar-rusa-es-muy-alto--1165713994.html
"¡Occidente está impactado!": el techo de la industria militar rusa es muy alto
"¡Occidente está impactado!": el techo de la industria militar rusa es muy alto
Sputnik Mundo
Occidente está conmocionado por el ritmo de las entregas de armas rusas, declaró a Sputnik el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Serguéi... 22.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-22T09:44+0000
2025-08-22T09:44+0000
2025-08-22T09:48+0000
rusia
rostec
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ industria militar
defensa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/01/1a/1094233130_0:0:2325:1308_1920x0_80_0_0_183c5f2681b3d6823be24f1c2c35283a.jpg
"El techo de nuestra industria de defensa sigue siendo muy alto, no se preocupen. Produciremos todo lo que el país necesite", destacó.En sus palabras, en el caso de armas y equipos militares especialmente populares, "vamos a la vanguardia". En el primer semestre, entregamos el 65% del plan anual a las tropas, detalló el director general de Rostec.Subrayó que, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, algunas empresas internacionales han multiplicado su rentabilidad, mientras que Rostec, debido a sus tareas, no ha aumentado su margen durante este tiempo. Al contrario, lo ha perdido y ha disminuido su capitalización. Es decir, no ha obtenido ganancias con la operación militar especial, pero a diario "resuelve una importante tarea estatal, proporcionando al frente lo más necesario", indicó."¿Podrían los europeos, por ejemplo, hacer algo similar en las mismas condiciones? (...) Es poco probable. Son diferentes. (...) Su modelo de negocio se desmoronaría, el componente comercial desaparecería", destacó.En sus palabras, el potencial de crecimiento de Rostec "es enorme". Señaló la tecnología aeronáutica, los equipos energéticos y los productos médicos como nichos prometedores. Enfatizó que estas áreas son tan importantes y responsables como los pedidos de defensa estatales, y que el país "necesita nuevas aeronaves civiles tanto como tanques".Además, Chémezov enfatizó que Rostec es capaz de crear un avión supersónico, pero su viabilidad sigue siendo cuestionable. Explicó que una nave supersónica es muy cara debido a sus características de diseño, en particular sus motores, y tiene un costo de operación extremadamente alto. "No descarto que, con el tiempo, el tema de los aviones supersónicos de pasajeros vuelva a la agenda. Se están llevando a cabo investigaciones prometedoras en este ámbito", concluyó.La Corporación Estatal Rostec es una de las más grandes de Rusia, emplea a 700.000 personas y sus actividades abarcan muchas áreas de la vida: desde equipos militares y médicos hasta aviones y automóviles.
https://noticiaslatam.lat/20250820/europa-se-ha-negado-a-dar-fin-al-conflicto-ucraniano-la-principal-razon-es-economica-1165650438.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/01/1a/1094233130_314:0:2325:1508_1920x0_80_0_0_df33533b1ca098bb6a0be4f2ceae7565.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, rostec, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ industria militar
rusia, rostec, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ industria militar
"¡Occidente está impactado!": el techo de la industria militar rusa es muy alto
09:44 GMT 22.08.2025 (actualizado: 09:48 GMT 22.08.2025)
Occidente está conmocionado por el ritmo de las entregas de armas rusas, declaró a Sputnik el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Serguéi Chémezov. Desde el inicio de la operación militar especial, la producción de ciertos tipos de equipos militares se ha multiplicado por diez y continúa multiplicándose cada año, explicó.
"El techo de nuestra industria de defensa sigue siendo muy alto, no se preocupen. Produciremos todo lo que el país necesite", destacó.
En sus palabras, en el caso de armas y equipos militares especialmente populares, "vamos a la vanguardia". En el primer semestre, entregamos el 65% del plan anual a las tropas, detalló el director general de Rostec.
"¡Occidente está impactado por nuestro ritmo!", expresó Serguéi Chémezov.
Subrayó que, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, algunas empresas internacionales han multiplicado su rentabilidad, mientras que Rostec, debido a sus tareas, no ha aumentado su margen durante este tiempo. Al contrario, lo ha perdido y ha disminuido su capitalización. Es decir, no ha obtenido ganancias con la operación militar especial
, pero a diario "resuelve una importante tarea estatal
, proporcionando al frente lo más necesario", indicó.
"¿Podrían los europeos, por ejemplo, hacer algo similar en las mismas condiciones? (...) Es poco probable. Son diferentes. (...) Su modelo de negocio se desmoronaría, el componente comercial desaparecería", destacó.
En sus palabras, el potencial de crecimiento de Rostec "es enorme". Señaló la tecnología aeronáutica, los equipos energéticos y los productos médicos como nichos prometedores. Enfatizó que estas áreas son tan importantes y responsables como los pedidos de defensa estatales, y que el país "necesita nuevas aeronaves civiles tanto como tanques".
"Ya he volado en [el avión civil ruso] MS-21 y volveré a volar con gusto. El aparato resultó excelente. Las pruebas confirman su fiabilidad. Ciertamente, no son peores que los importados, y en cierto modo incluso mejores, porque el MS-21 es un avión más moderno. Al fin y al cabo, los Boeing y Airbus que vuelan ahora se crearon en la década de 1960 del siglo pasado. Desde entonces, han sido modificados", expresó.
Además, Chémezov enfatizó que Rostec es capaz de crear un avión supersónico, pero su viabilidad sigue siendo cuestionable. Explicó que una nave supersónica es muy cara debido a sus características de diseño, en particular sus motores, y tiene un costo de operación extremadamente alto.
"No descarto que, con el tiempo, el tema de los aviones supersónicos de pasajeros vuelva a la agenda. Se están llevando a cabo investigaciones prometedoras en este ámbito", concluyó.
La Corporación Estatal Rostec es una de las más grandes de Rusia, emplea a 700.000 personas y sus actividades abarcan muchas áreas de la vida: desde equipos militares y médicos hasta aviones y automóviles.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.