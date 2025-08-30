https://noticiaslatam.lat/20250830/que-retos-sigue-enfrentando-nueva-orleans-a-20-anos-del-huracan-katrina-1165913085.html

¿Qué retos sigue enfrentando Nueva Orleans a 20 años del huracán Katrina?

¿Qué retos sigue enfrentando Nueva Orleans a 20 años del huracán Katrina?

Sputnik Mundo

En agosto de 2005, el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans con vientos de 233 kilómetros por hora y una marejada ciclónica de casi nueve metros, causando la... 30.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-30T09:52+0000

2025-08-30T09:52+0000

2025-08-30T10:35+0000

internacional

nueva orleans

eeuu

huracán katrina (2005)

sociedad

the new york times

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165913414_0:535:1738:1513_1920x0_80_0_0_178e957c11d587c1a26a03a59a4658e6.jpg

La ciudad estadounidense, conocida por su vibrante cultura, música y hospitalidad, se enorgullece de haber sobrevivido a una catástrofe que puso en duda su existencia. Sin embargo, la mera supervivencia no es suficiente para muchos residentes. En los últimos años, Nueva Orleans ha enfrentado nuevos desafíos: un ataque terrorista en Bourbon Street, otro huracán que paralizó los servicios y una pandemia que devastó su economía turística. Aunque el índice de asesinatos ha disminuido, la urbe lucha con problemas estructurales: los costos de seguros de hogar y automóviles se han disparado y la brecha de propiedad entre residentes blancos y negros se ha ampliado nuevamente, tras haber disminuido post-Katrina.La población afroamericana, que antes de Katrina representaba una parte significativa de la ciudad, se ha reducido en 120.000 personas. La dependencia económica del turismo, que ofrece empleos de bajos salarios, es criticada por residentes como Charles Taylor, quien perdió a su madre en la tragedia. "El tiempo es implacable", reflexiona en entrevista con The New York Times, recordando el dolor de aquellos días.A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, con una inversión federal de más de 140.000 millones de dólares, la ciudad no ha logrado consolidar una clase media duradera, ni mejorar servicios básicos como educación, transporte o salud. La corrupción política, ejemplificada por la reciente acusación contra la alcaldesa LaToya Cantrell, sigue siendo un obstáculo."La gente siente que la ciudad está en un punto de inflexión y que, si no hacemos bien esta próxima elección de alcalde, vamos a caer en una espiral descendente", declaró para ese periódico Edward Chervenak, director del Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Nueva Orleans.Sin embargo, la cultura de Nueva Orleans se mantiene como su mayor fortaleza. Eventos como el K20 Summit y exhibiciones artísticas, como la del fotógrafo Carlos Talbott, reflejan la capacidad de la ciudad para sanar a través del arte y la música. La reapertura del servicio de Amtrak, bautizado como Mardi Gras Service, simboliza un paso hacia la recuperación económica.De acuerdo con el NYT, a 20 años de Katrina, Nueva Orleans es un testimonio de resiliencia, pero también un recordatorio de que la recuperación es un proceso complejo.

https://noticiaslatam.lat/20150829/1040825000.html

nueva orleans

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nueva orleans, eeuu, huracán katrina (2005), sociedad, the new york times