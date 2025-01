Agentes del FBI tildan como "desastrosa" la actuación de la agencia tras ataque en Nueva Orleans

https://noticiaslatam.lat/20250104/agentes-del-fbi-tildan-como-desastrosa-la-actuacion-de-la-agencia-tras-ataque-en-nueva-orleans-1160239191.html

El medio cita a agentes del FBI que hablaron en condición de anonimato. De acuerdo con los testimonios, el alto funcionario de la agencia en el lugar "rompió el decoro" y sin explicación descartó que los hechos se trataran de un acto terrorista.Aproximadamente a las tres de la madrugada del 1 de enero, hora de Nueva Orleans (9:00 GMT), un automóvil embistió contra una multitud en el centro histórico de la ciudad. El sospechoso empezó a disparar contra los policías, mató a dos y seguidamente cayó abatido.Según el FBI, el atacante fue identificado como Shamsud Din Bahar Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense. El hombre llevaba símbolos del grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia).Los agentes citados por la publicación responsabilizaron de la actuación del FBI a su actual director, Christopher Wray, quien a principios de diciembre anunció que este mes renunciaría al cargo."Esto es horrible. Esto es vergonzoso. Kash Patel es la persona que hay que tener allí", dijo un agente al medio, refiriéndose al candidato del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para director del FBI.Otro elemento de la agencia criticó la primera declaración respecto a que el atentado no se trataba de un ataque terrorista: "Esto es lo que pasa cuando todo lo que haces son casos del 6 de enero".Además, condenaron que luego de las pesquisas, las autoridades dejaron libre el acceso a la residencia de Jabbar. "Lo que parece ser es que el FBI no aseguró la residencia después de la orden de registro como se supone que deben hacer", dijo un agente. "No cumplieron con las partes básicas de una orden de registro".

