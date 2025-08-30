https://noticiaslatam.lat/20250830/por-su-apoyo-a-las-protestas-y-mucho-mas-por-que-podrian-encarcelar-a-soros---1165900800.html

"Por su apoyo a las protestas y mucho más": ¿Por qué podrían encarcelar a Soros?

"Por su apoyo a las protestas y mucho más": ¿Por qué podrían encarcelar a Soros?

Sputnik Mundo

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica la presión sobre el imperio de poder blando del empresario George Soros tras las... 30.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-30T11:13+0000

2025-08-30T11:13+0000

2025-08-30T11:13+0000

🌎 américa

eeuu

george soros

donald trump

sputnik explica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106287/63/1062876376_0:146:4200:2509_1920x0_80_0_0_5987540d861f5aa5000b8919d3fc78b1.jpg

¿Existen motivos para condenar al filántropo de 94 años y beneficiario del proyecto imperial estadounidense?Delitos financierosEn el 2002, Soros fue condenado en Francia por uso de información interna en operaciones financieras relacionadas con la obtención de beneficios de la privatización de empresas estatales en los años ochenta. A pesar de su apelación, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Francia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resultando en una multa de más de 2,5 millones de dólares.El caso en el que Soros estuvo involucrado junto con otros dos inversores se refiere a su intento de establecer control sobre el banco francés Société Générale a finales de los años ochenta.En 1992, Soros habría ganado 1.000 millones de dólares al especular contra la libra esterlina, causando daños de miles de millones a la economía británica. Conocido como el Miércoles Negro, este evento le dio a Soros el apodo de "el hombre que quebró el Banco de Inglaterra". Aunque sufrió pérdidas reputacionales, no enfrentó sanciones legales por su rol en la crisis financiera.El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, acusó a Soros de desencadenar la crisis financiera asiática del 1997, al orquestar un colapso monetario en Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas. Soros respondió que Mahathir buscaba "ganarse al público local" y negó cualquier manipulación del mercado.Financiamiento políticoSe acusa a Soros de interferir en la política y financiar revoluciones de colores en todo el mundo, desde Europa del Este hasta África, América Latina y Asia.El multimillonario ha sido vinculado con la interferencia en la política occidental. Según The Independent, Soros financió la campaña anti-Brexit "Best for Britain", citando documentos del movimiento.Soros ha sido acusado repetidamente de interferir en las elecciones de EEUU, por su apoyo tradicional al Partido Demócrata. Desde mediados de los 2000, ha sido un gran donante de campañas políticas en EEUU, destacando una donación de 128,5 millones de dólares para apoyar al Partido Demócrata en el ciclo electoral del 2022.Soros ha sido acusado de financiar a fiscales que persiguen a Trump. También se le acusa de financiar grupos como Black Lives Matter, que fomentaron disturbios civiles en EEUU.¿Fraude contra el Gobierno de EEUU?La Open Society Foundations de Soros está vinculada a cientos de millones de dólares en gastos de la USAID destinados a fomentar disturbios en todo el mundo. Anteriormente, Trump instó a que se procese penalmente al financiero y multimillonario húngaro-estadounidense George Soros y a su hijo por "apoyar acciones violentas" en EEUU.A principios de año, la India acusó a la organización y al fondo de Soros de interferir en los asuntos internos del país asiático. Anteriormente, Myanmar, Turquía y Hungría habían presentado acusaciones similares.

https://noticiaslatam.lat/20240503/soros-usaria-las-protestas-pro-palestina-en-eeuu-como-instrumento-de-lucha-politica-contra-trump-1150185648.html

https://noticiaslatam.lat/20250210/orban-declara-que-usaid-financiaba-la-preparacion-de-golpe-de-estado-en-hungria-1161089230.html

🌎 américa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌎 américa, eeuu, george soros, donald trump