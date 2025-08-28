https://noticiaslatam.lat/20250828/trump-exige-que-el-magnate-soros-y-su-hijo-enfrenten-un-castigo-por-incitar-protestas-en-eeuu-1165874166.html

Trump exige que el magnate Soros y su hijo enfrenten un castigo por incitar protestas en EEUU

28.08.2025

Agregó que no se permitirá que "sigan destrozando" el país.La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) busca combatir la delincuencia organizada y actividades relacionadas con el lavado de dinero.Soros actúa solo "por sus propios intereses de poder y económicos"Acerca de los señalamientos de Trump contra el empresario George Soros, el analista internacional Tadeo Casteglione consideró en entrevista para Sputnik que el magnate solo se guía por su propia agenda, valiéndose de herramientas como las protestas, incitadas por sus proyectos.De acuerdo con el especialista, lo que más le importa al magnate son sus beneficios "tanto de poder como económicos a nivel global"."Las ONG que él controla, siempre tienen una perspectiva de una supuesta buena causa pero, en el trasfondo, vemos que hay claras intenciones tanto económicas como políticas y hasta civilizatorias", acotó Casteglione.

