Trump exige que el magnate Soros y su hijo enfrenten un castigo por incitar protestas en EEUU
21:00 GMT 28.08.2025 (actualizado: 09:06 GMT 29.08.2025)
"George Soros y su maravilloso hijo, de la izquierda radical, deberían ser acusados bajo la ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos", escribió Donald Trump en una publicación de Truth Social.
Agregó que no se permitirá que "sigan destrozando" el país.
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) busca combatir la delincuencia organizada y actividades relacionadas con el lavado de dinero.
Soros actúa solo "por sus propios intereses de poder y económicos"
Acerca de los señalamientos de Trump contra el empresario George Soros, el analista internacional Tadeo Casteglione consideró en entrevista para Sputnik que el magnate solo se guía por su propia agenda, valiéndose de herramientas como las protestas, incitadas por sus proyectos.
"Soros y todas las organizaciones que él maneja han sido responsables de desestabilizaciones a lo largo del mundo: de intromisión en la política interna de diversos países, esto a través del financiamiento con sus múltiples [agrupaciones] no gubernamentales para responder a sus propios intereses", apuntó.
De acuerdo con el especialista, lo que más le importa al magnate son sus beneficios "tanto de poder como económicos a nivel global".
"Las ONG que él controla, siempre tienen una perspectiva de una supuesta buena causa pero, en el trasfondo, vemos que hay claras intenciones tanto económicas como políticas y hasta civilizatorias", acotó Casteglione.
