Piedras contra Milei: el Gobierno de Argentina se sume en otro escándalo

Piedras contra Milei: el Gobierno de Argentina se sume en otro escándalo

Javier Milei atraviesa un nuevo huracán luego de que se revelaran varios audios —adjudicados al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)... 28.08.2025

De este modo, el presidente libertario de Argentina suma otro capítulo a su controvertido historial político, luego del 'criptoescándalo', en el que supuestamente promovió, desde una clara posición de poder, el negocio de una criptomoneda. Según las filtraciones difundidas por el canal local Carnaval, en estos audios quedaría en evidencia la petición de sobornos a cambio de contratos en áreas clave de la Administración pública. Karina Milei, por ejemplo, es señalada en las grabaciones como posible destinataria de un 3% de los montos que el Gobierno de Argentina pagaba a la empresa de medicamentos Suizo Argentina. Así, ella estaría relacionada directamente con una red de probable corrupción con retorno de fondos a través de la Andis. Pero Karina Milei no sería la única involucrada. Este supuesto esquema de sobornos para la compra estatal de medicamentos también incluye al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem, hijo de una prima del expresidente Carlos Menem (1989-1999), según los audios. En las grabaciones filtradas, Diego Spagnuolo aclara que el presidente Javier Milei no está inmiscuido en este supuesto caso de corrupción, pero sí sus colaboradores: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita [dinero] a la gente. A los prestadores le van a pedir guita". Spagnuolo también afirma que Karina Milei "se lleva medio palo [medio millón de dólares] para arriba de medicamentos por mes". Además, un audio supuestamente revela el momento en el que Spagnuolo le dice al presidente argentino: "Javi, vos sabés que están choreando [robando]. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo". Mientras tanto, Javier Milei ha negado dichas acusaciones. Esto dijo durante una caravana del partido La Libertad Avanza en Lomas de Zamora: "¡Todo lo que dice [Spagnuolo] es mentira!". Un día antes, su jefe de gabinete, Guillermo Francos, había desestimado la veracidad de los audios ante el Congreso: Ante este panorama convulso, el presidente argentino fue atacado a pedradas mientras realizaba un acto de campaña cerca de Buenos Aires. Los manifestantes le recriminaban el caso de corrupción en el que supuestamente está involucrada su hermana. Sin embargo, el mandatario fue desalojado del lugar rápidamente y salió ileso.

argentina

