Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250828/piedras-contra-milei-el-gobierno-de-argentina-se-sume-en-otro-escandalo-1165861157.html
Piedras contra Milei: el Gobierno de Argentina se sume en otro escándalo
Piedras contra Milei: el Gobierno de Argentina se sume en otro escándalo
Sputnik Mundo
Javier Milei atraviesa un nuevo huracán luego de que se revelaran varios audios —adjudicados al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)... 28.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-28T02:21+0000
2025-08-28T02:21+0000
américa latina
javier milei
argentina
carlos menem
política
la libertad avanza
gobierno de argentina
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165861307_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_24a44441551d3bcecad88f8b9720718d.jpg
De este modo, el presidente libertario de Argentina suma otro capítulo a su controvertido historial político, luego del 'criptoescándalo', en el que supuestamente promovió, desde una clara posición de poder, el negocio de una criptomoneda. Según las filtraciones difundidas por el canal local Carnaval, en estos audios quedaría en evidencia la petición de sobornos a cambio de contratos en áreas clave de la Administración pública. Karina Milei, por ejemplo, es señalada en las grabaciones como posible destinataria de un 3% de los montos que el Gobierno de Argentina pagaba a la empresa de medicamentos Suizo Argentina. Así, ella estaría relacionada directamente con una red de probable corrupción con retorno de fondos a través de la Andis. Pero Karina Milei no sería la única involucrada. Este supuesto esquema de sobornos para la compra estatal de medicamentos también incluye al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem, hijo de una prima del expresidente Carlos Menem (1989-1999), según los audios. En las grabaciones filtradas, Diego Spagnuolo aclara que el presidente Javier Milei no está inmiscuido en este supuesto caso de corrupción, pero sí sus colaboradores: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita [dinero] a la gente. A los prestadores le van a pedir guita". Spagnuolo también afirma que Karina Milei "se lleva medio palo [medio millón de dólares] para arriba de medicamentos por mes". Además, un audio supuestamente revela el momento en el que Spagnuolo le dice al presidente argentino: "Javi, vos sabés que están choreando [robando]. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo". Mientras tanto, Javier Milei ha negado dichas acusaciones. Esto dijo durante una caravana del partido La Libertad Avanza en Lomas de Zamora: "¡Todo lo que dice [Spagnuolo] es mentira!". Un día antes, su jefe de gabinete, Guillermo Francos, había desestimado la veracidad de los audios ante el Congreso: Ante este panorama convulso, el presidente argentino fue atacado a pedradas mientras realizaba un acto de campaña cerca de Buenos Aires. Los manifestantes le recriminaban el caso de corrupción en el que supuestamente está involucrada su hermana. Sin embargo, el mandatario fue desalojado del lugar rápidamente y salió ileso.
https://noticiaslatam.lat/20250827/milei-es-atacado-a-pedradas-durante-su-visita-a-conurbado-de-buenos-aires--1165857934.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165861307_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f47d8f2b60650c990b0eea235cbdbadc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
javier milei, argentina, carlos menem, política, la libertad avanza, gobierno de argentina, corrupción
javier milei, argentina, carlos menem, política, la libertad avanza, gobierno de argentina, corrupción

Piedras contra Milei: el Gobierno de Argentina se sume en otro escándalo

02:21 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoEl presidente argentino Javier Milei y su hermana Karina Milei
El presidente argentino Javier Milei y su hermana Karina Milei - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Síguenos en
Javier Milei atraviesa un nuevo huracán luego de que se revelaran varios audios —adjudicados al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo—, en los que se expone una supuesta trama de corrupción que mancharía a la hermana del presidente, Karina Milei, quien también es secretaria general de la Presidencia.
De este modo, el presidente libertario de Argentina suma otro capítulo a su controvertido historial político, luego del 'criptoescándalo', en el que supuestamente promovió, desde una clara posición de poder, el negocio de una criptomoneda.
Según las filtraciones difundidas por el canal local Carnaval, en estos audios quedaría en evidencia la petición de sobornos a cambio de contratos en áreas clave de la Administración pública.
Karina Milei, por ejemplo, es señalada en las grabaciones como posible destinataria de un 3% de los montos que el Gobierno de Argentina pagaba a la empresa de medicamentos Suizo Argentina. Así, ella estaría relacionada directamente con una red de probable corrupción con retorno de fondos a través de la Andis.
Pero Karina Milei no sería la única involucrada. Este supuesto esquema de sobornos para la compra estatal de medicamentos también incluye al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem, hijo de una prima del expresidente Carlos Menem (1989-1999), según los audios.
Javier Milei fue recibido a pedradas - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
América Latina
Milei es atacado a pedradas durante su visita a conurbado de Buenos Aires
ayer, 21:24 GMT
En las grabaciones filtradas, Diego Spagnuolo aclara que el presidente Javier Milei no está inmiscuido en este supuesto caso de corrupción, pero sí sus colaboradores: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita [dinero] a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".
Spagnuolo también afirma que Karina Milei "se lleva medio palo [medio millón de dólares] para arriba de medicamentos por mes". Además, un audio supuestamente revela el momento en el que Spagnuolo le dice al presidente argentino: "Javi, vos sabés que están choreando [robando]. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo".
Mientras tanto, Javier Milei ha negado dichas acusaciones. Esto dijo durante una caravana del partido La Libertad Avanza en Lomas de Zamora: "¡Todo lo que dice [Spagnuolo] es mentira!".
Un día antes, su jefe de gabinete, Guillermo Francos, había desestimado la veracidad de los audios ante el Congreso:
Ante este panorama convulso, el presidente argentino fue atacado a pedradas mientras realizaba un acto de campaña cerca de Buenos Aires. Los manifestantes le recriminaban el caso de corrupción en el que supuestamente está involucrada su hermana. Sin embargo, el mandatario fue desalojado del lugar rápidamente y salió ileso.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала