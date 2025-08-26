https://noticiaslatam.lat/20250826/dano-autoinfligido-presunta-corrupcion-en-el-gobierno-genera-ruido-financiero-en-argentina-1165837290.html

"Daño autoinfligido": presunta corrupción en el Gobierno genera ruido financiero en Argentina

Los contratiempos políticos del Gobierno de Javier Milei comenzaron a resonar en el mercado bursátil. A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 26 de octubre —y en medio de un presunto caso de corrupción que salpica a la cúspide de la administración libertaria—, los principales indicadores financieros reflejaron un fuerte retroceso mientras el oficialismo navega aguas turbulentas. Mientras que las acciones de las empresas líderes de Argentina registraron caídas de hasta el 7%, el Riesgo País, indicador del JP Morgan que mide la sobretasa que debe pagar el Estado austral para endeudarse, subió más del 10% en la última semana hasta alcanzar los 770 puntos básicos, su mayor valor en el semestre. Además, los bonos retrocedieron 3%. Las turbulencias se trasladaron hasta el mercado cambiario. Para evitar una migración masiva al dólar, el Gobierno apeló a un fortísimo endurecimiento monetario, elevando las tasas de interés hasta el 65% anual en letras a un mes y elevando los encajes bancarios hasta el 50%. Ante la drasticidad de las medidas, el ministro de Economía Luis Caputo explicó que, si bien "te pueden llevar a una recesión", un virtual triunfo del oficialismo en los comicios haría bajar las tases hasta un nivel en el que "a todos nos gustaría verlas". La Casa Rosada buscó culpar a la Oposición por la volatilidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de una "operación política" y defendió la solidez del plan económico. En un tono más electoral, Milei vinculó apeló a la expresión del "Riesgo Kuka", en alusión al kirchnerismo —referenciado en la expresidenta Cristina kirchner (2007-2015), titular del principal partido de la oposición—, alegando que un triunfo del peronismo devendría en una mayor inestabilidad. El trasfondo es un clima político enrarecido. El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad estalló con audios que comprometen a Diego Spagnuolo, hasta hace poco director del organismo, quien habría mencionado retornos ilegales destinados incluso a la hermana del presidente. La Justicia allanó oficinas, domicilios y la principal droguería proveedora del Estado, incautando dinero en efectivo y documentación clave. La difusión de esos audios, sumada a los hallazgos en los allanamientos, golpeó al Gobierno en plena campaña. La oposición exigió la interpelación de la mencionada hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y denunció que el caso expone al oficialismo a la misma "lógica de la casta" que prometía combatir. Aunque el Ejecutivo destituyó a Spagnuolo y anunció la intervención del organismo, aún no articuló una narrativa convincente respecto al caso. La reciente alerta bursátil contrasta con el desempeño financiero que el Gobierno argentino mantuvo durante sus primeros 20 meses de gestión, con una considerable caída del Riesgo País y mejoras en diversos indicadores. La contracara de dicha performance fue el drástico ajuste fiscal propiciado por el Ejecutivo y reflejado en la caída de jubilaciones, pensiones, obra pública y fondos a las provincias. La tormenta perfectaEl especialista advirtió que más allá de esa coyuntura, existe un problema estructural en la falta de confianza de los inversores. "En más de un año y medio de gestión, La Libertad Avanza [partido gobernante liderado por Milei] no ha logrado convocar inversiones de peso: frente a esa falta de dólares genuinos, empiezan a emerger algunos interrogantes", explicó. De acuerdo al consultor, la dinámica de suba constante de las tasas de interés incuba un círculo vicioso. "La política oficial terminó incentivando a que los bancos financien al erario público y no a la actividad productiva", explicó Cantamutto. ¿Costo autoinfligido? Según el analista, la fragilidad exhibida en las últimas semanas responde -en parte- a factores endógenos. "El equipo económico ha mostrado impericia en el seteo de expectativas: en dos meses subieron tasas, las bajaron y volvieron a subirlas. ¿Cómo quieres que los bancos presten si no saben a cuánto ofrecer un plazo fijo de acá a una semana?", cuestionó. Cantamutto añadió que el Gobierno del presidente Milei contribuyó a crear sus propios problemas. "Hay responsabilidad del propio diseño de política económica. Levantaron controles de capital en abril y después flexibilizaron aún más la entrada y salida de capitales especulativos", dijo. Esto, en su lectura, potenció la inestabilidad financiera.

