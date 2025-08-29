https://noticiaslatam.lat/20250829/vinculan-a-proceso-a-dos-implicados-en-asesinato-de-funcionarios-en-ciudad-de-mexico-1165873210.html

Vinculan a proceso a dos implicados en asesinato de funcionarios en Ciudad de México

Vinculan a proceso a dos implicados en asesinato de funcionarios en Ciudad de México

Dos de los más de 10 señalados por el homicidio de la secretaria particular y un asesor de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, ocurrido...

De acuerdo con medios locales, Reyes Eduardo 'N' y a Fanny 'N' fueron hallados culpables por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.Esta semana, Arturo 'N' también fue procesado por el mismo caso. En esta ocasión, fue por los delitos de narcomenudeo, falsificación o alteración y uso indebido de documentos. El 24 de agosto, seis de los 13 arrestados por el homicidio de Guzmán y Muñoz fueron procesados por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.Cuatro días antes, Brugada anunció el arresto de 13 personas por su presunta participación en el asesinato de sus colaboradores, ocurrido el 20 de mayo en una de las avenidas más importantes del sur de la Ciudad de México.De acuerdo con las primeras pesquisas, el hecho se trató de un ataque directo y que implicó "un grado importante de planeación", refirió ese mismo mes la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.

