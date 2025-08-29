Vinculan a proceso a dos implicados en asesinato de funcionarios en Ciudad de México

De acuerdo con medios locales, Reyes Eduardo 'N' y a Fanny 'N' fueron hallados culpables por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.Esta semana, Arturo 'N' también fue procesado por el mismo caso. En esta ocasión, fue por los delitos de narcomenudeo, falsificación o alteración y uso indebido de documentos. El 24 de agosto, seis de los 13 arrestados por el homicidio de Guzmán y Muñoz fueron procesados por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.Cuatro días antes, Brugada anunció el arresto de 13 personas por su presunta participación en el asesinato de sus colaboradores, ocurrido el 20 de mayo en una de las avenidas más importantes del sur de la Ciudad de México.De acuerdo con las primeras pesquisas, el hecho se trató de un ataque directo y que implicó "un grado importante de planeación", refirió ese mismo mes la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.
Dos de los más de 10 señalados por el homicidio de la secretaria particular y un asesor de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, ocurrido hace más de tres meses.
De acuerdo con medios locales, Reyes Eduardo 'N' y a Fanny 'N' fueron hallados culpables por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.
"Durante la diligencia realizada en el Reclusorio Sur, el juzgador consideró que había elementos suficientes para iniciarles proceso penal, por lo que les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, además de declinar competencia al fuero federal por dicho ilícito", refirió el periódico Milenio.
Esta semana, Arturo 'N' también fue procesado por el mismo caso. En esta ocasión, fue por los delitos de narcomenudeo, falsificación o alteración y uso indebido de documentos.
Cuatro días antes, Brugada anunció el arresto de 13 personas por su presunta participación en el asesinato de sus colaboradores, ocurrido el 20 de mayo en una de las avenidas más importantes del sur de la Ciudad de México.
De acuerdo con las primeras pesquisas, el hecho se trató de un ataque directo y que implicó "un grado importante de planeación", refirió ese mismo mes la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).