Asesinan a secretaria particular y asesor de la alcaldesa de Ciudad de México

"Lamentablemente, perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor, en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez [sur de la capital]", anunció Sheinbaum en una conferencia de prensa.

"No hay que especular, no tenemos conocimiento [de amenazas], son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, son compañeros", respondió en la ronda de preguntas.