https://noticiaslatam.lat/20250522/el-asesinato-de-personal-de-la-cdmx-tiene-toda-la-huella-del-crimen-organizado-1162669604.html

El asesinato de personal de la CDMX "tiene toda la huella del crimen organizado"

El asesinato de personal de la CDMX "tiene toda la huella del crimen organizado"

Sputnik Mundo

El asesinato de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha generado conmoción a nivel nacional. El hecho... 22.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-22T03:01+0000

2025-05-22T03:01+0000

2025-05-22T03:01+0000

américa latina

seguridad

ciudad de méxico (cdmx)

💬 opinión y análisis

gobierno de méxico

méxico

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/16/1162672355_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e62746462efc085068a46f1bfde96295.jpg

La estampa de dos funcionarios de alto rango asesinados a sangre fría no es habitual en la Ciudad de México, un territorio que hasta hace unos años era considerado como "neutro" ante las operaciones del crimen organizado. Las víctimas fueron Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, y su asesor, José Muñoz. Autoridades locales y federales han aseverado que el crimen no quedará impune y que habrá justicia para ambos. La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo este 21 de mayo en conferencia de prensa que el asesinato se trató de un ataque directo y que implicó "un grado importante de planeación"."Quienes lo ejecutaron [el asesinato] tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos y materiales", detalló.Más preguntas que respuestas Para Saucedo, la posibilidad que detrás del asesinato se encuentre el crimen organizado abre una serie de interrogantes ante el posible móvil del doble homicidio. Días previos al asesinato de los colaboradores de Brugada, el 14 de mayo, el titular la Secretaría de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que tan solo en lo que va de la actual Administración (enero a abril), se han detenido a 3.404 personas por delitos de alto impacto, 355 pertenecientes a 19 células delictivas que ya fueron desmanteladas.Sobre si el ataque contra Ximena y José se trata de un hecho aislado, David Saucedo recordó que el asesinato de estos dos colaboradores se suma al del comisario jefe Milton Morales Figueroa, quien fue baleado en julio de 2024 y que, en ese momento, era coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, encargada de investigar a las células del crimen organizado que operan en la capital. Sin embargo, fue el atentado contra el entonces titular de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, en junio de 2020, el que dejó en claro que el crimen organizado opera de manera importante en la capital del país. En su momento, el ataque contra Harfuch, hoy titular de Seguridad federal, fue adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Respecto al asesinato de Ximena y José, el analista indicó que por la forma en la que se planeó el ataque se puede inferir que se trata de una célula criminal con recursos estructurales, económicos y humanos bastos. ¿Qué cárteles operan en la CDMX?De acuerdo con un reciente reporte dado a conocer por la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), en la capital mexicana operan cinco grandes cárteles de la droga: Sin embargo, en la Ciudad de México también existen células criminales que operan por zonas y con vínculos con cárteles más estructurados como la Unión Tepito, la Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac.

https://noticiaslatam.lat/20250521/ataque-contra-personal-de-clara-brugada-implico-un-grado-importante-de-planeacion-1162669651.html

https://noticiaslatam.lat/20250520/asesinan-a-secretaria-particular-y-asesor-de-la-alcaldesa-de-ciudad-de-mexico-1162651337.html

ciudad de méxico (cdmx)

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

seguridad, ciudad de méxico (cdmx), 💬 opinión y análisis, gobierno de méxico, méxico, narcotráfico