"No han podido, ni podrán": Maduro responde a amenazas de EEUU

"Hoy estamos más preparados que ayer y tenemos más apoyo internacional que nunca antes. A cada amenaza, una respuesta", continuó. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar "todos los elementos de poder" para impedir que "las drogas inunden" su país. Asimismo, señaló que "muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la Administración"."Hoy puedo decir que luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, estamos más fuertes, más preparados para defender la paz", reiteró Maduro durante su discurso. El mandatario venezolano también dijo que su Gobierno no busca formar un poder militar para "robar" los recursos naturales a otros países."Nosotros no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo. Venezuela no tiene armas atómicas, submarinos nucleares. Venezuela no amenaza a nadie, ni tiene bases militares", comentó Maduro.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que "no hay forma" de que un país extranjero invada el país, al tiempo que, según reportes de la prensa internacional, Washington despliega fuerzas navales en el mar Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico.
"Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que entren a Venezuela (...) No hay forma de que le entren a Venezuela", aseveró el jefe de Estado venezolano en un acto oficial con militares.
"Hoy estamos más preparados que ayer y tenemos más apoyo internacional que nunca antes. A cada amenaza, una respuesta", continuó.
🔸 El presidente venezolano Nicolás Maduro insistió en que las amenazas de EEUU no amedrentan a su Gobierno ni al pueblo de su país. "No hay forma de que le entren a Venezuela", afirmó. "Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio".
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar "todos los elementos de poder" para impedir que "las drogas inunden" su país. Asimismo, señaló que "muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la Administración".
"Hoy puedo decir que luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, estamos más fuertes, más preparados para defender la paz", reiteró Maduro durante su discurso.
El mandatario venezolano también dijo que su Gobierno no busca formar un poder militar para "robar" los recursos naturales a otros países.
"Nosotros no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo. Venezuela no tiene armas atómicas, submarinos nucleares. Venezuela no amenaza a nadie, ni tiene bases militares", comentó Maduro.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).