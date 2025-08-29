https://noticiaslatam.lat/20250829/no-han-podido-ni-podran-maduro-responde-a-amenazas-de-eeuu--1165871508.html

"No han podido, ni podrán": Maduro responde a amenazas de EEUU

"No han podido, ni podrán": Maduro responde a amenazas de EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que "no hay forma" de que un país extranjero invada el país, al tiempo que, según reportes de la prensa... 29.08.2025, Sputnik Mundo

"Hoy estamos más preparados que ayer y tenemos más apoyo internacional que nunca antes. A cada amenaza, una respuesta", continuó. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar "todos los elementos de poder" para impedir que "las drogas inunden" su país. Asimismo, señaló que "muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la Administración"."Hoy puedo decir que luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, estamos más fuertes, más preparados para defender la paz", reiteró Maduro durante su discurso. El mandatario venezolano también dijo que su Gobierno no busca formar un poder militar para "robar" los recursos naturales a otros países."Nosotros no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo. Venezuela no tiene armas atómicas, submarinos nucleares. Venezuela no amenaza a nadie, ni tiene bases militares", comentó Maduro.

