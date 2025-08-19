https://noticiaslatam.lat/20250819/zajarova-arremete-contra-el-presidente-finlandes-quien-comparo-a-ucrania-con-la-finlandia-de-1944-1165638242.html
Zajárova arremete contra el presidente finlandés, quien comparó a Ucrania con la Finlandia de 1944
2025-08-19T11:54+0000
2025-08-19T11:54+0000
2025-08-19T11:54+0000
internacional
rusia
ucrania
maría zajárova
finlandia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/19/1161711404_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_15de39a1e1ab1c18a5dbbf1d11b1b3c2.jpg
La declaración de Stubb, en la que comparó el posible acuerdo del conflicto ucraniano con el armisticio de Moscú firmado en 1944 entre la URSS y Finlandia, se produjo durante la reunión de Trump con los líderes de los países europeos.Zajárova recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Finlandia luchó contra la Unión Soviética, incluso del lado de la Alemania nazi.La diplomática señaló que la "experiencia de cooperación" mencionada por el líder finlandés se refería al apoyo de Finlandia al Tercer Reich y sus crímenes. En 1944, Finlandia cambió de postura al firmar el armisticio de Moscú, pero solo bajo la presión del Ejército Rojo, que había iniciado una ofensiva victoriosa contra Alemania y sus aliados.
ucrania
finlandia
2025
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/19/1161711404_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f874198865297e0aa6b988a1ff90fad7.jpg
"La gran pregunta es si Stubb comprendió todo lo terrible de su comentario. Si Stubb decidió actuar como en 1944, entonces debe oponerse a sus recientes aliados nazis y comenzar a combatir al régimen de Kiev", escribió la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en Telegram.
La declaración de Stubb, en la que comparó el posible acuerdo del conflicto ucraniano con el armisticio de Moscú firmado en 1944 entre la URSS y Finlandia, se produjo durante la reunión de Trump con los líderes de los países europeos.
Zajárova recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Finlandia luchó contra la Unión Soviética, incluso del lado de la Alemania nazi.
"Fueron precisamente los finlandeses quienes desempeñaron un importante papel de apoyo al grupo de fuerzas alemanas Norte durante el asedio de Leningrado, un genocidio contra el pueblo soviético", añadió.
La diplomática señaló que la "experiencia de cooperación" mencionada por el líder finlandés se refería al apoyo de Finlandia al Tercer Reich y sus crímenes. En 1944, Finlandia cambió de postura al firmar el armisticio de Moscú, pero solo bajo la presión del Ejército Rojo, que había iniciado una ofensiva victoriosa contra Alemania y sus aliados.
