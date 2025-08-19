https://noticiaslatam.lat/20250819/zajarova-arremete-contra-el-presidente-finlandes-quien-comparo-a-ucrania-con-la-finlandia-de-1944-1165638242.html

La declaración de Stubb, en la que comparó el posible acuerdo del conflicto ucraniano con el armisticio de Moscú firmado en 1944 entre la URSS y Finlandia, se produjo durante la reunión de Trump con los líderes de los países europeos.Zajárova recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Finlandia luchó contra la Unión Soviética, incluso del lado de la Alemania nazi.La diplomática señaló que la "experiencia de cooperación" mencionada por el líder finlandés se refería al apoyo de Finlandia al Tercer Reich y sus crímenes. En 1944, Finlandia cambió de postura al firmar el armisticio de Moscú, pero solo bajo la presión del Ejército Rojo, que había iniciado una ofensiva victoriosa contra Alemania y sus aliados.

