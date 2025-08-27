https://noticiaslatam.lat/20250827/rusia-acusa-a-las-autoridades-europeas-de-ocultar-informacion-sobre-los-sabotajes-del-nord-stream-1165854332.html

Rusia acusa a las autoridades europeas de ocultar información sobre los sabotajes del Nord Stream

Señaló que las autoridades europeas solo proporcionan información fragmentaria para silenciar el asunto.Estas declaraciones se dieron en el contexto de la reciente presentación por parte de las autoridades alemanas de avances en la investigación de los sabotajes.La versión oficial de las autoridades europeasSerguéi Kuznetsov, detenido en Italia el 21 de agosto, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, indica la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).Se agrega que Kuznetsov se encargó de coordinar toda la operación y dirigir a la tripulación, compuesta por el capitán del velero, cuatro buceadores y un explosivista.Durante la operación, habría colocado junto con cómplices al menos cuatro explosivos de 14-27 kg con temporizadores en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, a 70-80 metros de profundidad cerca de la isla de Bornholm.Casi tres años de la investigaciónEl 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blancos de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que fueron buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.

