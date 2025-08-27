Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.275 soldados en una jornada de combates
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Pérvoye Maya, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.275 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra una estación radar de defensa antiaérea de las FFAA de Ucrania, puestos de control e instalaciones de ensamblaje de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas", comunican desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 162 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 79.826 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.817 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.968 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.480 vehículos militares especiales.
