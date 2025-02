https://noticiaslatam.lat/20250218/xi-respalda-al-sector-privado-chino-es-momento-para-que-den-rienda-suelta-a-sus-capacidades-1161202405.html

Xi respalda al sector privado chino: "Es momento para que den rienda suelta a sus capacidades"

En su discurso, el mandatario chino llamó a las empresas privadas de su país a tener una participación más activa en la economía del gigante asiático y ofreció el apoyo del Gobierno a sus esfuerzos para promover el crecimiento del sector y el desarrollo de productos de alta calidad. Xi hizo estas declaraciones en el marco de un simposio sobre empresas privadas, en el que se reunió con los directivos de grandes compañías chinas como Huawei, BYD, Alibaba y otras. El presidente chino instó a los directivos de las grandes corporaciones chinas a alcanzar un consenso y a reforzar la confianza para promover los productos y servicios del país asiático en el mundo.Entre los asistentes al evento estuvieron Ren Zhengfei, de Huawei; Wang Chuanfu, de BYD; Liu Yonghao, de New Hope; Yu Renrong, de Will Semiconductor; Wang Xingxing, de Unitree Robotics, y, Lei Jun, de Xiaomi, quienes expusieron sus opiniones y consejos sobre el desarrollo del sector privado.Xi afirmó que el Partido Comunista Chino y el país se han comprometido a consolidar y “desarrollar sin fisuras el sector público y a fomentar, apoyar y guiar sin fisuras el desarrollo del sector no público”."La nueva andadura de la nueva era ha proporcionado nuevas y abundantes oportunidades y un mayor espacio para el desarrollo del sector privado”, afirmó Xi. Además, subrayó que las actuales dificultades y retos a los que se enfrenta el sector privado pueden superarse y pidió confianza en el futuro.Xi instó también a desmantelar los obstáculos que impiden a las empresas acceder a los factores de producción en igualdad de condiciones y competir en el mercado de forma justa, a abrir más las áreas competitivas de las infraestructuras a las diversas entidades empresariales de forma justa, y a realizar continuamente esfuerzos sólidos para resolver las dificultades a las que se enfrentan las empresas privadas para obtener financiación asequible.También hizo hincapié en la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de las empresas privadas y los empresarios de conformidad con la ley.Las empresas privadas y los empresarios deben abrazar el espíritu emprendedor y el patriotismo, centrarse en fortalecer, optimizar y expandir sus negocios, y ser firmes contribuyentes a la construcción del socialismo con características chinas y al avance de la modernización china, dijo Xi, de acuerdo con la agencia estatal de noticias Xinhua.

