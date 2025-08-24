https://noticiaslatam.lat/20250824/rusia-asesta-golpes-contra-lugares-de-almacenamiento-de-misiles-sapsan-en-una-jornada-de-combates-1165798278.html
Rusia asesta golpes contra lugares de almacenamiento de misiles Sapsan en una jornada de combates
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 172 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Filia, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de misiles balísticos tácticos Sapsan. Kiev perdió hasta 1.270 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra el lugar de almacenamiento de misiles balísticos tácticos Sapsan, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 146 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 172 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 79.322 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.755 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.873 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.314 vehículos militares especiales.
