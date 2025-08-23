https://noticiaslatam.lat/20250823/reportan-que-los-depositos-de-gas-en-alemania-estan-mucho-menos-abastecidos-que-en-anos-anteriores-1165754980.html
Para mediados de agosto, Alemania había llenado solo el 65% de su capacidad, de acuerdo con el Registro Conjunto de Almacenamiento de Gas. En particular, el mayor depósito del país, Rehden, apenas alcanza el 20%, indica el canal.Mientras tanto, Bélgica ya ha superado el 90% de llenado de cara al invierno, Italia alcanza el 83,6%, Países Bajos el 60,8%, Austria el 77,4% y Francia ronda el 81%, apunta.La cadena destaca que en años anteriores las cifras para Alemania eran mucho más altas: "Los depósitos de gas en Alemania están históricamente mal abastecidos, incluso en comparación con nuestros países vecinos. (...) No quiero sembrar pánico, pero me preocupa que, en un invierno extremadamente frío, no podamos garantizar la seguridad del suministro", subrayó al medio Michael Kellner, diputado del Bundestag del partido Verde.No obstante, el Gobierno alemán no ve motivo de preocupación."A diferencia de años anteriores, actualmente contamos con cuatro terminales flotantes de gas natural licuado para garantizar el abastecimiento. Estas terminales ofrecen durante todo el año una opción muy flexible para importar gas", señalaron a ARD desde el Ministerio de Economía y Energía. Según el ente, desde este punto de vista, los depósitos de gas "se han vuelto menos atractivos".Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente. Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
