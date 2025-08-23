https://noticiaslatam.lat/20250823/ilusion-se-evaporo-ex-primer-ministro-italiano-admite-que-la-ue-carece-de-peso-geopolitico-1165777892.html
"Ilusión se evaporó": ex primer ministro italiano admite que la UE carece de peso geopolítico
"Ilusión se evaporó": ex primer ministro italiano admite que la UE carece de peso geopolítico
Cualquier ilusión sobre la influencia de la UE en la geopolítica y el comercio global se disipó gracias a una "severa llamada de atención" del presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el ex primer ministro italiano y exdirector del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
Durante años, la Unión Europea creyó que su dimensión económica, con 450 millones de consumidores, conllevaba poder geopolítico e influencia en las relaciones comerciales internacionales, subrayó el político. Enfatizó que "este año será recordado como el año en que esa ilusión se evaporó". En sus palabras, "Trump nos dio una severa llamada de atención".Washington está presionando a la comunidad política para que aumente el gasto militar "de maneras que probablemente no reflejan los intereses de Europa", al mismo tiempo, señaló el papel de la UE como "testigo" de la masacre en Gaza. "Europa también ha sido testigo de los bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes y la creciente masacre en Gaza. Estos acontecimientos han desbaratado cualquier ilusión de que el poder económico por sí solo pueda generar algún tipo de influencia geopolítica", agregó.Además, Draghi calificó de "insignificante" el papel de la UE en las conversaciones de paz de Ucrania. El 18 de agosto, Trump recibió a Volodímir Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la Coalición de los Dispuestos, llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el 15 agosto en Anchorage, Alaska, con su par ruso.
"Ilusión se evaporó": ex primer ministro italiano admite que la UE carece de peso geopolítico
15:23 GMT 23.08.2025 (actualizado: 16:07 GMT 23.08.2025)
Cualquier ilusión sobre la influencia de la UE en la geopolítica y el comercio global se disipó gracias a una "severa llamada de atención" del presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el ex primer ministro italiano y exdirector del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Comentó así la posición del bloque sobre conflictos en Gaza y Ucrania.
Durante años, la Unión Europea creyó que su dimensión económica, con 450 millones de consumidores, conllevaba poder geopolítico e influencia en las relaciones comerciales internacionales, subrayó el político. Enfatizó que "este año será recordado como el año en que esa ilusión se evaporó". En sus palabras, "Trump nos dio una severa llamada de atención".
"Tuvimos que aceptar aranceles de nuestro mayor socio comercial y aliado de larga data, Estados Unidos", declaró.
Washington está presionando a la comunidad política para que aumente el gasto militar "de maneras que probablemente no reflejan los intereses de Europa", al mismo tiempo, señaló el papel de la UE como "testigo" de la masacre en Gaza.
"Europa también ha sido testigo de los bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes y la creciente masacre en Gaza. Estos acontecimientos han desbaratado cualquier ilusión de que el poder económico por sí solo pueda generar algún tipo de influencia geopolítica", agregó.
Además, Draghi calificó de "insignificante" el papel de la UE en las conversaciones de paz de Ucrania.
"A pesar de haber proporcionado la mayor contribución financiera a Ucrania, la UE ha desempeñado hasta ahora un papel relativamente insignificante en las negociaciones de paz", declaró.
El 18 de agosto, Trump recibió a Volodímir Zelenski
y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la Coalición de los Dispuestos
, llegaron a Washington para respaldar a Zelenski
en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el 15 agosto
en Anchorage, Alaska, con su par ruso.
