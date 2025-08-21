https://noticiaslatam.lat/20250821/milei-sufre-una-clara-derrota-en-el-congreso-con-el-rechazo-inedito-a-un-veto-presidencial-1165696247.html

Milei "sufre una clara derrota" en el Congreso con el rechazo inédito a un veto presidencial

La Cámara de Diputados argentina frenó por amplia mayoría el veto mediante del mandatario a la declaración de la emergencia en el sector de la discapacidad

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una de las derrotas parlamentarias más significativas desde el inicio de su gestión, cuando la cámara baja rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El oficialismo no logró reunir siquiera el tercio de los votos requerido para blindar el freno dispuesto por el Ejecutivo, exponiendo la fragilidad legislativa que buscará revertir en las elecciones de medio término. En los próximos días, el Senado podrá terminar de echar por tierra la decisión del mandatario de la nación sudamericana.La sesión especial se extendió por más de 10 horas y tuvo como eje la discusión sobre dos vetos claves: el que anulaba la ley de emergencia en discapacidad y el que bloqueaba la recomposición del poder adquisitivo de las jubilaciones, dos de los sectores más afectados por la "motosierra" blandida sobre el gasto público. En el primer caso, la votación resultó en un triunfo opositor, que dejó sin efecto el decreto presidencial. Sin embargo, en el segundo, el oficialismo logró sostener el veto gracias a la dispersión opositora y a la ausencia de algunos legisladores.El rechazo implica la vigencia de una norma —sancionada hace unas semanas por ambas Cámaras por amplia mayoría— que prevé mayor financiamiento y medidas específicas para asistir a un sector vulnerable, lo que obligará al Ejecutivo a destinar partidas adicionales. La Casa Rosada había argumentado que la iniciativa era inviable desde el punto de vista fiscal, pero el resultado mostró que incluso bloques dialoguistas se alinearon con la oposición, en un escenario de creciente presión fuera del recinto.El desenlace dejó al Gobierno en una posición incómoda, ya que es la primera vez que un veto presidencial es revertido desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo había sido bloquear en el Congreso cualquier avance que implicara mayor gasto, apelando a aliados esporádicos. En contraste, la ratificación del veto al aumento de jubilaciones permitió al oficialismo evitar una mayor presión sobre el equilibrio fiscal.Desde el inicio de su mandato, Milei apeló reiteradamente al veto como herramienta para frenar leyes sancionadas, la mayoría de ellos destinados a bloquear iniciativas con impacto fiscal. Entre los casos más relevantes figuran el rechazo a la creación de un fondo de asistencia a provincias, la negativa a la ampliación de recursos para universidades y el reciente freno al aumento de jubilaciones —que había tenido un antecedente inmediato en 2024, cuando el Ejecutivo también logró blindar parlamentariamente la firma oficial—.El veto a la emergencia en discapacidad, sin embargo, fue distinto: no solo se trató de un tema sensible en términos sociales, sino que logró unir a sectores de la oposición que en otros debates habían mostrado fisuras. Una de las claves estuvo en el calendario: ya cerradas las candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, distintos diputados otrora "socios" del Gobierno decidieron confrontarlo tras quedar marginados de las listas oficiales de La Libertad Avanza.El impacto de esta derrota trasciende lo legislativo, dado que marca el límite de la "lapicera presidencial", que días atrás también sufrió un revés en el Congreso tras el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuraba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Ahora, la llave la tendrá el Senado, donde La Libertad Avanza se expone a un escenario aún más complejo, debido a la falta de aliados y al peso del peronismo como principal bloque parlamentario.Revés categórico"Milei sufrió una clara derrota hoy, sobre todo por la amplia mayoría que cosechó la oposición", dijo a Sputnik el analista político Roberto Bacman. Según el consultor, el resultado mostró que el oficialismo "perdió apoyos clave, incluso de sectores que en los primeros meses acompañaban al Gobierno".Para el experto, la clave estuvo en la considerada "oposición amigable": "hoy los aliados están mucho más balcanizados, y ya no les rinde apoyar irrestrictamente al Gobierno", advirtió. De acuerdo con el especialista, el resultado de la votación "expuso la fragilidad en la cual se encuentra la Casa Rosada".El investigador sostuvo que "hay una mala relación con los gobernadores: se prometieron cosas que no se cumplieron, y eso se refleja en los votos en el Congreso de los representantes de las provincias". En ese contexto, la tensión federal aparece como un factor decisivo en la nueva correlación de fuerzas adversa al oficialismo.El ojo de la tormentaPara Bacman, la maratónica sesión legislativa es apenas un indicio del "escenario difícil que tiene por delante el Gobierno hasta las elecciones y luego el recambio de autoridades", dado que "la oposición intentará aprovechar la mayoría lograda para frenar de a una las principales iniciativas del Ejecutivo"."El oficialismo plantea que el equilibrio fiscal no se negocia, pero no quiere discutir prioridades: el Congreso mandó el mensaje de que no se puede recortar sobre jubilados y discapacitados y esperar que los diputados paguen el costo político de avalarlo", remarcó Bacman.De acuerdo al consultor, la derrota parlamentaria expone una fisura que paulatinamente se extiende al tejido social. "El Gobierno perdió cerca del 10% del electorado que lo acompañó en 2023, sobre todo jóvenes precarizados que esperaban mejoras rápidas", apuntó. Sin embargo, remarcó que "no hay una oposición cohesionada para enfrentarlo: lo de hoy es apenas una excepción a la dinámica que viene rigiendo entre los partidos que combaten contra el Gobierno. Pero la oposición no tiene nada garantizado a nivel electoral".

