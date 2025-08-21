Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250821/milei-sufre-una-clara-derrota-en-el-congreso-con-el-rechazo-inedito-a-un-veto-presidencial-1165696247.html
Milei "sufre una clara derrota" en el Congreso con el rechazo inédito a un veto presidencial
Milei "sufre una clara derrota" en el Congreso con el rechazo inédito a un veto presidencial
Sputnik Mundo
La Cámara de Diputados argentina frenó por amplia mayoría el veto mediante del mandatario a la declaración de la emergencia en el sector de la discapacidad... 21.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-21T02:00+0000
2025-08-21T02:00+0000
américa latina
política
javier milei
argentina
jubilados
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165695708_350:110:1024:489_1920x0_80_0_0_9a6c61216aeb40bc4290d5c54cc7dcd3.jpg
El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una de las derrotas parlamentarias más significativas desde el inicio de su gestión, cuando la cámara baja rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El oficialismo no logró reunir siquiera el tercio de los votos requerido para blindar el freno dispuesto por el Ejecutivo, exponiendo la fragilidad legislativa que buscará revertir en las elecciones de medio término. En los próximos días, el Senado podrá terminar de echar por tierra la decisión del mandatario de la nación sudamericana.La sesión especial se extendió por más de 10 horas y tuvo como eje la discusión sobre dos vetos claves: el que anulaba la ley de emergencia en discapacidad y el que bloqueaba la recomposición del poder adquisitivo de las jubilaciones, dos de los sectores más afectados por la "motosierra" blandida sobre el gasto público. En el primer caso, la votación resultó en un triunfo opositor, que dejó sin efecto el decreto presidencial. Sin embargo, en el segundo, el oficialismo logró sostener el veto gracias a la dispersión opositora y a la ausencia de algunos legisladores.El rechazo implica la vigencia de una norma —sancionada hace unas semanas por ambas Cámaras por amplia mayoría— que prevé mayor financiamiento y medidas específicas para asistir a un sector vulnerable, lo que obligará al Ejecutivo a destinar partidas adicionales. La Casa Rosada había argumentado que la iniciativa era inviable desde el punto de vista fiscal, pero el resultado mostró que incluso bloques dialoguistas se alinearon con la oposición, en un escenario de creciente presión fuera del recinto.El desenlace dejó al Gobierno en una posición incómoda, ya que es la primera vez que un veto presidencial es revertido desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo había sido bloquear en el Congreso cualquier avance que implicara mayor gasto, apelando a aliados esporádicos. En contraste, la ratificación del veto al aumento de jubilaciones permitió al oficialismo evitar una mayor presión sobre el equilibrio fiscal.Desde el inicio de su mandato, Milei apeló reiteradamente al veto como herramienta para frenar leyes sancionadas, la mayoría de ellos destinados a bloquear iniciativas con impacto fiscal. Entre los casos más relevantes figuran el rechazo a la creación de un fondo de asistencia a provincias, la negativa a la ampliación de recursos para universidades y el reciente freno al aumento de jubilaciones —que había tenido un antecedente inmediato en 2024, cuando el Ejecutivo también logró blindar parlamentariamente la firma oficial—.El veto a la emergencia en discapacidad, sin embargo, fue distinto: no solo se trató de un tema sensible en términos sociales, sino que logró unir a sectores de la oposición que en otros debates habían mostrado fisuras. Una de las claves estuvo en el calendario: ya cerradas las candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, distintos diputados otrora "socios" del Gobierno decidieron confrontarlo tras quedar marginados de las listas oficiales de La Libertad Avanza.El impacto de esta derrota trasciende lo legislativo, dado que marca el límite de la "lapicera presidencial", que días atrás también sufrió un revés en el Congreso tras el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuraba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Ahora, la llave la tendrá el Senado, donde La Libertad Avanza se expone a un escenario aún más complejo, debido a la falta de aliados y al peso del peronismo como principal bloque parlamentario.Revés categórico"Milei sufrió una clara derrota hoy, sobre todo por la amplia mayoría que cosechó la oposición", dijo a Sputnik el analista político Roberto Bacman. Según el consultor, el resultado mostró que el oficialismo "perdió apoyos clave, incluso de sectores que en los primeros meses acompañaban al Gobierno".Para el experto, la clave estuvo en la considerada "oposición amigable": "hoy los aliados están mucho más balcanizados, y ya no les rinde apoyar irrestrictamente al Gobierno", advirtió. De acuerdo con el especialista, el resultado de la votación "expuso la fragilidad en la cual se encuentra la Casa Rosada".El investigador sostuvo que "hay una mala relación con los gobernadores: se prometieron cosas que no se cumplieron, y eso se refleja en los votos en el Congreso de los representantes de las provincias". En ese contexto, la tensión federal aparece como un factor decisivo en la nueva correlación de fuerzas adversa al oficialismo.El ojo de la tormentaPara Bacman, la maratónica sesión legislativa es apenas un indicio del "escenario difícil que tiene por delante el Gobierno hasta las elecciones y luego el recambio de autoridades", dado que "la oposición intentará aprovechar la mayoría lograda para frenar de a una las principales iniciativas del Ejecutivo"."El oficialismo plantea que el equilibrio fiscal no se negocia, pero no quiere discutir prioridades: el Congreso mandó el mensaje de que no se puede recortar sobre jubilados y discapacitados y esperar que los diputados paguen el costo político de avalarlo", remarcó Bacman.De acuerdo al consultor, la derrota parlamentaria expone una fisura que paulatinamente se extiende al tejido social. "El Gobierno perdió cerca del 10% del electorado que lo acompañó en 2023, sobre todo jóvenes precarizados que esperaban mejoras rápidas", apuntó. Sin embargo, remarcó que "no hay una oposición cohesionada para enfrentarlo: lo de hoy es apenas una excepción a la dinámica que viene rigiendo entre los partidos que combaten contra el Gobierno. Pero la oposición no tiene nada garantizado a nivel electoral".
https://noticiaslatam.lat/20250819/de-vedettes-a-politicos-tradicionales-milei-alista-sus-candidaturas-para-las-elecciones-en-1165624364.html
https://noticiaslatam.lat/20250807/pan-techo-y-trabajo-organizaciones-sociales-y-sindicales-marchan-en-argentina-contra-el-ajuste-de-1165251438.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165695708_373:103:1024:591_1920x0_80_0_0_92c375fb948cc945e3fac51f4f2a30cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, javier milei, argentina, jubilados, 💬 opinión y análisis
política, javier milei, argentina, jubilados, 💬 opinión y análisis

Milei "sufre una clara derrota" en el Congreso con el rechazo inédito a un veto presidencial

02:00 GMT 21.08.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoEl presidente de Argentina, Javier Milei.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Juan Lehmann
Desde Argentina
Todos los artículos
La Cámara de Diputados argentina frenó por amplia mayoría el veto mediante del mandatario a la declaración de la emergencia en el sector de la discapacidad, uno de los más afectados por el ajuste fiscal del Gobierno. El resultado de la votación "expuso la fragilidad en la cual se encuentra la Casa Rosada", dijo a Sputnik un experto.
El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una de las derrotas parlamentarias más significativas desde el inicio de su gestión, cuando la cámara baja rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.
El oficialismo no logró reunir siquiera el tercio de los votos requerido para blindar el freno dispuesto por el Ejecutivo, exponiendo la fragilidad legislativa que buscará revertir en las elecciones de medio término. En los próximos días, el Senado podrá terminar de echar por tierra la decisión del mandatario de la nación sudamericana.
La sesión especial se extendió por más de 10 horas y tuvo como eje la discusión sobre dos vetos claves: el que anulaba la ley de emergencia en discapacidad y el que bloqueaba la recomposición del poder adquisitivo de las jubilaciones, dos de los sectores más afectados por la "motosierra" blandida sobre el gasto público.
En el primer caso, la votación resultó en un triunfo opositor, que dejó sin efecto el decreto presidencial. Sin embargo, en el segundo, el oficialismo logró sostener el veto gracias a la dispersión opositora y a la ausencia de algunos legisladores.
El rechazo implica la vigencia de una norma —sancionada hace unas semanas por ambas Cámaras por amplia mayoría— que prevé mayor financiamiento y medidas específicas para asistir a un sector vulnerable, lo que obligará al Ejecutivo a destinar partidas adicionales. La Casa Rosada había argumentado que la iniciativa era inviable desde el punto de vista fiscal, pero el resultado mostró que incluso bloques dialoguistas se alinearon con la oposición, en un escenario de creciente presión fuera del recinto.
Javier Milei, presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2025
América Latina
De vedettes a políticos tradicionales: Milei alista sus candidaturas para las elecciones en Argentina
19 de agosto, 06:33 GMT
El desenlace dejó al Gobierno en una posición incómoda, ya que es la primera vez que un veto presidencial es revertido desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo había sido bloquear en el Congreso cualquier avance que implicara mayor gasto, apelando a aliados esporádicos. En contraste, la ratificación del veto al aumento de jubilaciones permitió al oficialismo evitar una mayor presión sobre el equilibrio fiscal.
Desde el inicio de su mandato, Milei apeló reiteradamente al veto como herramienta para frenar leyes sancionadas, la mayoría de ellos destinados a bloquear iniciativas con impacto fiscal. Entre los casos más relevantes figuran el rechazo a la creación de un fondo de asistencia a provincias, la negativa a la ampliación de recursos para universidades y el reciente freno al aumento de jubilaciones —que había tenido un antecedente inmediato en 2024, cuando el Ejecutivo también logró blindar parlamentariamente la firma oficial—.
El veto a la emergencia en discapacidad, sin embargo, fue distinto: no solo se trató de un tema sensible en términos sociales, sino que logró unir a sectores de la oposición que en otros debates habían mostrado fisuras. Una de las claves estuvo en el calendario: ya cerradas las candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, distintos diputados otrora "socios" del Gobierno decidieron confrontarlo tras quedar marginados de las listas oficiales de La Libertad Avanza.
El impacto de esta derrota trasciende lo legislativo, dado que marca el límite de la "lapicera presidencial", que días atrás también sufrió un revés en el Congreso tras el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuraba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ahora, la llave la tendrá el Senado, donde La Libertad Avanza se expone a un escenario aún más complejo, debido a la falta de aliados y al peso del peronismo como principal bloque parlamentario.
Las manifestaciones por el día de San Cayetano se realizan en Buenos Aires. - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2025
América Latina
"Pan, techo y trabajo": organizaciones sociales y sindicales marchan en Argentina contra el ajuste de Milei | Video
7 de agosto, 23:00 GMT

Revés categórico

"Milei sufrió una clara derrota hoy, sobre todo por la amplia mayoría que cosechó la oposición", dijo a Sputnik el analista político Roberto Bacman. Según el consultor, el resultado mostró que el oficialismo "perdió apoyos clave, incluso de sectores que en los primeros meses acompañaban al Gobierno".
Para el experto, la clave estuvo en la considerada "oposición amigable": "hoy los aliados están mucho más balcanizados, y ya no les rinde apoyar irrestrictamente al Gobierno", advirtió. De acuerdo con el especialista, el resultado de la votación "expuso la fragilidad en la cual se encuentra la Casa Rosada".
El investigador sostuvo que "hay una mala relación con los gobernadores: se prometieron cosas que no se cumplieron, y eso se refleja en los votos en el Congreso de los representantes de las provincias". En ese contexto, la tensión federal aparece como un factor decisivo en la nueva correlación de fuerzas adversa al oficialismo.

Según Bacman, "la oposición se unió circunstancialmente y logró una mayoría que parecía imposible". Esa conjunción, añadió, evidenció que el Congreso se convirtió en un terreno hostil para Milei y anticipa nuevas dificultades para la agenda legislativa del Ejecutivo.

El ojo de la tormenta

Para Bacman, la maratónica sesión legislativa es apenas un indicio del "escenario difícil que tiene por delante el Gobierno hasta las elecciones y luego el recambio de autoridades", dado que "la oposición intentará aprovechar la mayoría lograda para frenar de a una las principales iniciativas del Ejecutivo".
"El oficialismo plantea que el equilibrio fiscal no se negocia, pero no quiere discutir prioridades: el Congreso mandó el mensaje de que no se puede recortar sobre jubilados y discapacitados y esperar que los diputados paguen el costo político de avalarlo", remarcó Bacman.
De acuerdo al consultor, la derrota parlamentaria expone una fisura que paulatinamente se extiende al tejido social. "El Gobierno perdió cerca del 10% del electorado que lo acompañó en 2023, sobre todo jóvenes precarizados que esperaban mejoras rápidas", apuntó.
Sin embargo, remarcó que "no hay una oposición cohesionada para enfrentarlo: lo de hoy es apenas una excepción a la dinámica que viene rigiendo entre los partidos que combaten contra el Gobierno. Pero la oposición no tiene nada garantizado a nivel electoral".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала