"Pan, techo y trabajo": organizaciones sociales y sindicales marchan en Argentina contra el ajuste de Milei

"Pan, techo y trabajo": organizaciones sociales y sindicales marchan en Argentina contra el ajuste de Milei | Video

Miles de personas en Argentina participaron en la protesta de más de 14 km por el día de San Cayetano, patrono del trabajo. Con tinte opositor, la convocatoria

La Plaza de Mayo de Buenos Aires volvió a ser escenario de una multitudinaria protesta. La población llegó a pie desde el oeste de la ciudad, al cierre de una jornada que combinó fe religiosa, memoria social y reclamo político. Fue la Marcha de San Cayetano, una peregrinación que desde hace casi una década reúne a sectores populares, sindicatos y organizaciones sociales bajo una consigna persistente: "Pan, paz, tierra, techo y trabajo".La movilización partió desde el santuario de San Cayetano, en Liniers —suroeste de la urbe—, y recorrió unos 14 kilómetros hasta el centro de la capital del país. Bajo el sol de invierno, columnas sindicales, movimientos sociales, jubilados, trabajadores informales y familias enteras avanzaron con banderas, bombos y carteles. La protesta, que inició con una ceremonia religiosa, devino en una fuerte congregación opositora al Congreso."Está aumentando la desocupación y todos los días hay despidos. Por eso es muy importante esta movilización", dijo el diputado peronista Juan Marino mientras la multitud se acercaba hasta la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. En la calle se veían pancartas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), críticas al desmantelamiento de políticas sociales y mensajes en defensa del salario y el empleo.El inicio de la jornada estuvo marcado por una misa oficiada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Ante un santuario colmado, el prelado señaló: "no podemos desentendernos de los que sufren". Luego, se dio inicio a la caminata. La consigna de fondo —"Tierra, techo y trabajo"— resonó en cánticos y discursos durante todo el trayecto.Entre los manifestantes estuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. La resistencia argentinaLa marcha tuvo un tono de firmeza, pero también de ritual colectivo. La figura del papa Francisco, fallecido a comienzos de año, estuvo muy presente entre los asistentes. Se vieron banderas con su rostro, frases de sus encíclicas y referencias a su respaldo histórico a los movimientos populares."Es un día de resistencia y lucha por tierra, techo y trabajo", dijo ante Sputnik Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. Parte del caudal de asistentes respondió a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central gremial del país, que decidió sumarse orgánicamente a la marcha. Su participación fue leída como un gesto de unidad opositora frente al Gobierno. También se sumaron intendentes del peronismo, organizaciones de derechos humanos y fracciones de la izquierda.En medio de la columna, Marta, una jubilada que acompañó toda la movilización, contó que sigue trabajando como empleada doméstica. "Somos jubilados y no nos alcanza, entonces tenemos que seguir trabajando para llegar a fin de mes", dijo ante la consulta de este medio. "Mi ingreso cayó muchísimo desde que asumió Milei", agregó. Como ella, cientos de adultos mayores participaron en la protesta acompañados por familiares o grupos parroquiales.La marcha llegó a Plaza de Mayo después de las 13:00 horas locales (16:00 GMT), donde se montó un escenario para la lectura del documento final, titulado La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte. En el texto, se denunció "la reducción de derechos laborales" y el intento de "desmantelar el Estado en nombre de una supuesta eficiencia".La historia de la manifestaciónLa Marcha de San Cayetano nació en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como expresión del malestar de los trabajadores de la economía popular, en un contexto de creciente informalidad laboral. Desde entonces, cada 7 de agosto se repite el rito, combinando el fervor religioso con las demandas sociales no resueltas.Durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), la protesta continuó, aunque con menor confrontación, dado el alineamiento de muchas organizaciones con el Gobierno. Aun así, la pobreza persistente y la inflación mantuvieron viva la consigna de fondo. Ya con Milei en el poder, la peregrinación recuperó un tono abiertamente opositor.Este año, la ausencia del papa Francisco no mermó la convocatoria. Por el contrario, su figura fue evocada como un símbolo que une espiritualidad con justicia social. Y su legado —la defensa de los más humildes— se convirtió en hilo conductor de una de las protestas más significativas desde el inicio del gobierno libertario.

