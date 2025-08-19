https://noticiaslatam.lat/20250819/de-vedettes-a-politicos-tradicionales-milei-alista-sus-candidaturas-para-las-elecciones-en-1165624364.html

De vedettes a políticos tradicionales: Milei alista sus candidaturas para las elecciones en Argentina

De vedettes a políticos tradicionales: Milei alista sus candidaturas para las elecciones en Argentina

El oficialismo confirmó las listas de candidaturas para competir en las elecciones legislativas de medio término, donde el Gobierno apuesta a cosechar un... 19.08.2025

La estrategia del presidente argentino, Javier Milei, para las elecciones legislativas de 2025 combina dos mundos que hasta hace poco parecían irreconciliables. De cara a los comicios del 26 de octubre, el oficialismo inscribió listas de candidaturas donde conviven referentes con décadas de sinuosa trayectoria con figuras del espectáculo, del streaming y modelos. Frente a su primer examen nacional frente a las urnas, el Gobierno apuesta a una conjunción entre "outsiders" y la "vieja política". La principal responsable del armado de La Libertad Avanza es Karina Milei, hermana del mandatario y líder del espacio. Fue ella quien impulsó el doble movimiento: por un lado, la cooptación de referentes de otros espacios —"profesionales" de la política— y, por el otro, la seducción a comunicadores y vedettes para mostrar un rostro renovado en el menú electoral. Si bien el partido libertario se erigió con base en la lucha contra lo que Milei llamó la "casta", es decir, los políticos del establishment, el Gobierno optó por nombres fuertes para algunos de los principales distritos. El caso más paradigmático es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde la candidata al Senado es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dirigente de una extensa y heterogénea carrera política.Bullrich se erigió como referente de las "Fuerzas del Cielo" tras haber quedado fuera del balotaje presidencial de 2023. Hasta ese momento era la presidenta del PRO, partido del expresidente Mauricio Macri. La flamante alianza entre ambos espacios se reflejará en las elecciones: relegados a lugares marginales en las listas, figuras del PRO de amplio recorrido como el diputado nacional Diego Santilli emergen como candidatos aprobados por los Milei.El contraste más notorio en el esquema oficialista lo aportan las figuras mediáticas que ingresaron en las boletas. Una de las más comentadas es Virginia Gallardo, modelo y conductora televisiva que encabezará la lista a diputada nacional en la provincia de Corrientes (norte). Su desembarco marca un giro en la narrativa libertaria, que hasta hace poco acusaba a este tipo de incorporaciones de ser parte de la "demagogia de la casta". A la lista de outsiders en candidaturas estratégicas se suma Alejandro Fargosi, un septuagenario abogado constitucionalista que, si bien militó en las filas de Bullrich durante varios años, recién en 2025 aspirará a su primer cargo electivo, en representación de Buenos Aires. Caso similar es el de Gino Visconti, empresario gastronómico de La Rioja (noroeste). Ambos fueron convocados para encabezar las listas de diputados nacionales. Los perfiles escogidos por los hermanos Milei incluyen, también, a periodistas del streaming y a deportistas. Desde actores secundarios de televisión hasta exparticipantes de reality shows, la estrategia orbita en torno a mantener la retórica "anticasta" que llevó al espacio libertario a la Casa Rosada. Más allá de los nombres, La Libertad Avanza se encamina a una elección crucial. No se trata simplemente de un plebiscito de la gestión: el oficialismo buscará el 26 de octubre ampliar considerablemente su peso parlamentario para encarar los próximos dos años de gestión. Con apenas un puñado de bancas propias en el Congreso al momento de asumir, Milei gobernó durante sus primeros 18 meses a fuerza de alianzas puntuales, decretos y vetos extraordinarios así como negociaciones. Un triunfo amplio permitiría torcer esa debilidad estructural. En las elecciones de medio término se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 de los 257 integrantes) y un tercio del Senado (24 de las 72 bancas). Dado que La Libertad Avanza es una fuerza considerablemente joven, que recién en 2024 —y con Milei como presidente— alcanzó peso nacional, solo arriesga ocho de sus 39 bancas de Diputados y ninguna del Senado. Lo viejo y lo nuevo Según el experto, la combinación de candidatos con experiencia política y celebridades apunta a proyectar un relato de amplitud, donde convivan figuras con capacidad de gestión y rostros que encarnen la idea de "antipolítica" que impulsa el presidente.Para Reynoso, la inclusión de outsiders no es inédita, pero en este caso se busca reforzar una narrativa disruptiva. "La farandulización de la política ya se vio en la década de 1990 y en muchos países. La diferencia es que Milei apela a personas que aún no tiene un caudal electoral probado, y por eso es una jugada audaz", explicó. Este componente estético y discursivo cumple un rol central. Los nombres mediáticos no necesariamente aportan volumen electoral inmediato, pero ayudan a sostener la imagen de un espacio que sigue cuestionando a la "casta".Consultado por Sputnik, Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de la Opinión Pública, advirtió que "Milei busca salvar la retórica de la lucha contra la casta porque sabe que en esta primera etapa de su gestión no hizo más que acordar con la política tradicional".Una casta difusa Reynoso señaló que el eje discursivo de Milei ya no se centra tanto en el combate contra el establishment como en un antagonismo partidario más definido. En su análisis, la narrativa libertaria mutó hacia un "nunca más kirchnerismo" —en alusión al movimiento originado por la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), inhabilitada para competir, y su antecesor y marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)—, un marco que le permite polarizar con el peronismo en su conjunto y ordenar el escenario electoral en dos polos. Bacman coincidió en ese diagnóstico y lo amplió, diciendo que "hoy más que una propuesta contra la casta, lo que hay es una polarización contra el peronismo en su conjunto. Está muy claro que el discurso oficial mutó desde la llegada de La Libertad Avanza al poder". Según el encuestador, esta redefinición es clave para comprender la campaña: la idea de la antipolítica perdió fuerza frente a la necesidad de construir una mayoría legislativa que respalde al Gobierno. En ese sentido, Bacman destacó que Milei "necesita ampliar su peso legislativo, ya ha dicho en varias oportunidades que el grueso de su programa económico sería puesto en marcha en la segunda mitad de su mandato". El control del Congreso se convierte, por lo tanto, en una condición necesaria para avanzar en reformas de fondo. El impacto, sin embargo, excede al oficialismo. La disputa legislativa aparece entonces como una prueba de supervivencia para las dos fuerzas políticas principales: para el Gobierno, la oportunidad de consolidar poder; para la oposición, el riesgo de profundizar sus divisiones.

