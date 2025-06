https://noticiaslatam.lat/20250605/venezuela-desafia-a-occidente-apuesta-por-la-soberania-tecnologica-y-el-desarrollo-propio-1163068540.html

Venezuela desafía a Occidente: apuesta por la soberanía tecnológica y el desarrollo propio

El llamado, hecho en la inauguración de las actividades académicas del primer curso de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, encuentra eco en la Asamblea Nacional, donde legisladores como César Carrero, miembro de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, impulsan una agenda legislativa y política destinada a concretar este objetivo estratégico.En entrevista para Sputnik, el parlamentario Carrero desglosa las políticas que el Estado venezolano ha desarrollado para avanzar en la independencia tecnológica, subraya el papel de las alianzas con potencias emergentes y advierte sobre los desafíos internos y externos que enfrenta el país en esta materia.Romper el cerco tecnológicoDesde su creación durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología ha sido uno de los principales vehículos institucionales para promover políticas de soberanía en el ámbito científico y técnico. Carrero rememora que desde los primeros años de la Revolución Bolivariana se comenzó a visibilizar una problemática que antes se ignoraba deliberadamente: la total dependencia de tecnologías foráneas, sobre todo de Estados Unidos y Europa.En ese sentido, el legislador señaló que aquella experiencia, que marcó un punto de inflexión, evidenció que el control sobre sectores estratégicos como la energía podía estar comprometido por la falta de soberanía tecnológica.Carrero también alude al caso del sistema eléctrico nacional, altamente vulnerable por su dependencia de componentes y repuestos fabricados en el extranjero: "Tenemos generadores de termoeléctricas que dependen de empresas alemanas y, por las sanciones, estas empresas no nos venden los repuestos. Eso impide que plantas como la Don Luis Zambrano, aquí en El Vigía, puedan estabilizar el suministro eléctrico".El papel de los trabajadores en la resistencia tecnológicaFrente a estas limitaciones impuestas por el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales, el diputado destaca la labor fundamental de los trabajadores y técnicos venezolanos. "Nuestros trabajadores se han apropiado del conocimiento, han fabricado repuestos, han mantenido en funcionamiento sistemas complejos sin contar con los insumos necesarios", subraya.Esta apropiación del conocimiento ha sido clave para sortear la asfixia tecnológica. Talleres de fabricación de herramientas, redes de investigación popular y unidades de mantenimiento técnico se han convertido en pilares de una resistencia silenciosa, pero eficaz. "Se han logrado avances que la misma crisis nos ha obligado a acelerar, como la fabricación local de piezas", afirma.Carrero destaca que, frente al cierre de puertas que imponen las potencias occidentales, Venezuela ha encontrado aliados estratégicos en países como China, Irán, Rusia e India. "Estas alianzas son fundamentales. Nos brindan acceso a tecnologías alternativas, a veces en condiciones mucho más favorables. No son solo compras, hay transferencia tecnológica, acceso a software libre y licencias abiertas", indica el diputado.Recuerda especialmente la cooperación científica durante la pandemia de COVID-19, cuando Venezuela no solo recibió vacunas de estas naciones, sino que también estableció vínculos para la investigación biomédica. "Instituciones como el IVIC establecieron conexiones con laboratorios de estas potencias para investigar y seguir el comportamiento de la pandemia. Eso salvó vidas", asegura.La cooperación no se limita a la salud. En sectores como el software, el desarrollo de Canaima y otras herramientas de código abierto ha sido posible gracias a estos vínculos. "Tenemos una línea de desarrollo con jóvenes venezolanos que trabajan en software libre, que acaba de sacar la versión 6.0 de Canaima. Es un ejemplo del avance alcanzado", resalta.El diputado también enfatiza la necesidad de una política sostenida de formación científica y tecnológica. "Es importante destacar lo que se ha hecho, desde la misión ciencia, los programas de becas de Fundayacucho hasta la creación de la Universidad Nacional de las Ciencias", sostiene.Este nuevo centro de estudios superiores, que ya inició su convocatoria, ofrecerá carreras en áreas estratégicas como física, química, biología marina y física nuclear. "Es uno de los hitos más importantes en los últimos años en materia de ciencia y tecnología. Forma parte de una política que apunta a construir una masa crítica de profesionales capaces de desarrollar conocimiento desde el país", añade.Legislación para blindar el desarrollo tecnológicoDesde la Asamblea Nacional, el legislador subraya que también se está trabajando para crear un marco normativo que respalde este proceso. "Estamos discutiendo leyes como la de regulación del uso de la inteligencia artificial. Esa ley ya pasó su primera discusión y plantea la creación de una agencia que supervise y promueva el desarrollo propio de tecnologías en este ámbito", afirma.El proyecto también contempla la creación de un centro de cómputo con capacidad suficiente para entrenar algoritmos y procesar grandes volúmenes de datos. "Este centro, que esperamos inaugurar antes de que termine 2025, estará disponible para todos los países del ALBA. Venezuela pone su capacidad al servicio de los pueblos", agrega.Además, se ha revisado la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y se están desarrollando otras propuestas legislativas vinculadas al software, las semillas y la apropiación tecnológica.Uno de los ejemplos más concretos de cómo se traduce esta política en beneficios tangibles para la población es la experiencia de la Alianza Científico-Campesina. "Empezamos con el desarrollo de la semilla de papa, pero hoy estamos trabajando con al menos 10 rubros distintos. Son campesinos que manejan técnicas de laboratorio avanzadas, acompañados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología", explica.Este modelo ha permitido avanzar hacia una soberanía alimentaria con base en la científico-tecnológica. "Estamos creando nuestra propia semilla, con nuestros propios métodos, con nuestra propia gente", afirma.Para el parlamentario, la ruta hacia la independencia tecnológica no está exenta de obstáculos, pero el país ya ha demostrado que puede avanzar aún bajo presión. "No es de un día para otro, pero hemos dado pasos firmes. La crisis nos ha obligado a crear, a innovar, a dejar atrás la dependencia y construir soluciones propias", concluye.

