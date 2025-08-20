ONU 2025 desmonta el mito: Venezuela no es ruta central del narcotráfico

https://noticiaslatam.lat/20250820/onu-2025-desmonta-el-mito-venezuela-no-es-ruta-central-del-narcotrafico--1165659273.html

Ese telón de fondo permite leer el lugar que ocupa la narrativa del "Cártel de los Soles" en la arquitectura de presión contra Caracas.UN 2025: Venezuela no es un "narcopaís"El World Drug Report 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) vuelve a colocar el foco fuera de Venezuela. Según el análisis del tanque de pensamiento venezolano Misión Verdad, a partir del WDR, el país se mantiene libre de cultivos ilícitos, además, aparece con mención mínima como ruta secundaria. En ese sentido, se muestra que la "gran autopista" hacia Estados Unidos sale por el Pacífico colombiano y ecuatoriano (87% del flujo), con 8% por el Caribe/Guajira y "solo 5%" intentando cruzar por territorio venezolano.Además, el reporte reitera a Estados Unidos como mayor mercado consumidor y alerta por la crisis de opioides sintéticos. En otras palabras, los datos dibujan el mapa del problema en otros países y rutas, no en Venezuela.La fotografía europea abona a esa lectura. La EU Drugs Agency reporta que, en 2024, España realizó su mayor decomiso de cocaína (13 toneladas) en un único cargamento oculto tras bananas procedentes del puerto de Guayaquil, Ecuador, y que la disponibilidad de la droga se sostiene en niveles altos en el Eurobloque. Venezuela no aparece ahí como corredor relevante.Ese marco empírico permite ubicar la acusación en su sitio: más que aportar evidencias judiciales, la etiqueta "Cártel de los Soles" ha operado como rótulo político para presentar a Venezuela como "amenaza", esto con el fin de habilitar listas y medidas coercitivas.Fernando Casado lo documenta en su investigación sobre el mito: en marzo de 2015, mientras la Casa Blanca declaraba a Venezuela "una amenaza" y activaba sanciones, se produjo un torrente de "filtraciones" de la DEA y del Departamento de Justicia a medios para incriminar a altos funcionarios, una dinámica que el autor conecta con la escalada de hostilidades y el cálculo de intervención.Casado describe, además, la arquitectura mediática que dio verosimilitud al expediente: el exdirector de ABC, Ángel Expósito, admitió que cuando el medio "tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA", mientras su corresponsal en Washington actuó como vocero de "informes confidenciales" suministrados por agencias estadounidenses. El mecanismo consistió en ocultar la procedencia, editorializar y convertir insumos de inteligencia en "noticia" para producir daño reputacional.Del "golpe de los plátanos" a la securitización hemisféricaConsultado por Sputnik, Diego Sequera, analista político y cofundador de Misión Verdad remite la coyuntura actual al giro que siguió al 30 de abril de 2019, cuando fracasó el intento de golpe de Estado en la nación latinoamericana. "William Barr, fiscal general de Estados Unidos de aquel entonces, propone acusar al presidente de narcotráfico y volcar toda la narrativa ya no como un tema político de dictadura-democracia, sino un tema de criminalidad, un problema de seguridad, y un problema de seguridad hemisférica con proyección caribeña y con todo lo demás", dijo.Para el experto, ese desplazamiento integró la acusación a un paradigma que hoy opera como política interna en Washington: "Entonces, la política doméstica no es un asunto de llevar la democracia a ninguna parte, es un asunto de orden y seguridad. Y en esa medida engrana con el Comando Sur".Sequera subraya la plasticidad de las etiquetas y su encaje con las matrices del crimen organizado regional: "Al Tren de Aragua y el proceso de hibridación de estas estructuras, que sí, efectivamente, tienen narcotráfico y en algunos casos operan como terroristas, buscan convertirlo, si no en actores políticos, en actores de un poder mucho más institucionalizado. En esa medida, se refuerza ese paradigma de amenaza regional". En esa lectura, la construcción "narco" se superpone con otras amenazas maleables para justificar una mayor presencia de seguridad. El analista cuestiona en este sentido la viabilidad de la aplicación de la directiva de "lucha contra el narcotráfico" en América Latina.Sin embargo, Sequera considera que hay que mostrar cautela ante la "directiva secreta" para desplegar fuerzas militares en la región: "No se sabe si es una filtración real o es un globo de ensayo […] lo que sacó el New York Times y que no es exactamente política oficial todavía".De vuelta a los datos, el analista contextualiza que según el WDR 2025, se identifica a Estados Unidos como principal país de destino de la cocaína y, recuerda que en Europa, el reporte oficial confirma récord de incautaciones y detalla que España alcanzó en 2024 su mayor decomiso en una sola embarcación con bananas provenientes de Guayaquil, Ecuador. Nada de ello sitúa a Venezuela como corredor central.Así, la narrativa del "Cártel de los Soles" aparece para el experto como engranaje de un dispositivo político-militar más amplio, cuya eficacia no reside en su veracidad empírica, sino en su capacidad de producir consenso para la coerción.

