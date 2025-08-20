Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250820/onu-2025-desmonta-el-mito-venezuela-no-es-ruta-central-del-narcotrafico--1165659273.html
ONU 2025 desmonta el mito: Venezuela no es ruta central del narcotráfico
ONU 2025 desmonta el mito: Venezuela no es ruta central del narcotráfico
Sputnik Mundo
La revelación de que la Casa Blanca habría autorizado el uso de fuerzas militares contra "cárteles de droga" en América Latina reactivó un libreto que la... 20.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-20T02:48+0000
2025-08-20T02:48+0000
américa latina
política
venezuela
españa
guayaquil
onu
oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc)
casa blanca
nicolás maduro
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165660208_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_600c6e14d264a2f132497529cfcd2d9a.jpg
Ese telón de fondo permite leer el lugar que ocupa la narrativa del "Cártel de los Soles" en la arquitectura de presión contra Caracas.UN 2025: Venezuela no es un "narcopaís"El World Drug Report 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) vuelve a colocar el foco fuera de Venezuela. Según el análisis del tanque de pensamiento venezolano Misión Verdad, a partir del WDR, el país se mantiene libre de cultivos ilícitos, además, aparece con mención mínima como ruta secundaria. En ese sentido, se muestra que la "gran autopista" hacia Estados Unidos sale por el Pacífico colombiano y ecuatoriano (87% del flujo), con 8% por el Caribe/Guajira y "solo 5%" intentando cruzar por territorio venezolano.Además, el reporte reitera a Estados Unidos como mayor mercado consumidor y alerta por la crisis de opioides sintéticos. En otras palabras, los datos dibujan el mapa del problema en otros países y rutas, no en Venezuela.La fotografía europea abona a esa lectura. La EU Drugs Agency reporta que, en 2024, España realizó su mayor decomiso de cocaína (13 toneladas) en un único cargamento oculto tras bananas procedentes del puerto de Guayaquil, Ecuador, y que la disponibilidad de la droga se sostiene en niveles altos en el Eurobloque. Venezuela no aparece ahí como corredor relevante.Ese marco empírico permite ubicar la acusación en su sitio: más que aportar evidencias judiciales, la etiqueta "Cártel de los Soles" ha operado como rótulo político para presentar a Venezuela como "amenaza", esto con el fin de habilitar listas y medidas coercitivas.Fernando Casado lo documenta en su investigación sobre el mito: en marzo de 2015, mientras la Casa Blanca declaraba a Venezuela "una amenaza" y activaba sanciones, se produjo un torrente de "filtraciones" de la DEA y del Departamento de Justicia a medios para incriminar a altos funcionarios, una dinámica que el autor conecta con la escalada de hostilidades y el cálculo de intervención.Casado describe, además, la arquitectura mediática que dio verosimilitud al expediente: el exdirector de ABC, Ángel Expósito, admitió que cuando el medio "tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA", mientras su corresponsal en Washington actuó como vocero de "informes confidenciales" suministrados por agencias estadounidenses. El mecanismo consistió en ocultar la procedencia, editorializar y convertir insumos de inteligencia en "noticia" para producir daño reputacional.Del "golpe de los plátanos" a la securitización hemisféricaConsultado por Sputnik, Diego Sequera, analista político y cofundador de Misión Verdad remite la coyuntura actual al giro que siguió al 30 de abril de 2019, cuando fracasó el intento de golpe de Estado en la nación latinoamericana. "William Barr, fiscal general de Estados Unidos de aquel entonces, propone acusar al presidente de narcotráfico y volcar toda la narrativa ya no como un tema político de dictadura-democracia, sino un tema de criminalidad, un problema de seguridad, y un problema de seguridad hemisférica con proyección caribeña y con todo lo demás", dijo.Para el experto, ese desplazamiento integró la acusación a un paradigma que hoy opera como política interna en Washington: "Entonces, la política doméstica no es un asunto de llevar la democracia a ninguna parte, es un asunto de orden y seguridad. Y en esa medida engrana con el Comando Sur".Sequera subraya la plasticidad de las etiquetas y su encaje con las matrices del crimen organizado regional: "Al Tren de Aragua y el proceso de hibridación de estas estructuras, que sí, efectivamente, tienen narcotráfico y en algunos casos operan como terroristas, buscan convertirlo, si no en actores políticos, en actores de un poder mucho más institucionalizado. En esa medida, se refuerza ese paradigma de amenaza regional". En esa lectura, la construcción "narco" se superpone con otras amenazas maleables para justificar una mayor presencia de seguridad. El analista cuestiona en este sentido la viabilidad de la aplicación de la directiva de "lucha contra el narcotráfico" en América Latina.Sin embargo, Sequera considera que hay que mostrar cautela ante la "directiva secreta" para desplegar fuerzas militares en la región: "No se sabe si es una filtración real o es un globo de ensayo […] lo que sacó el New York Times y que no es exactamente política oficial todavía".De vuelta a los datos, el analista contextualiza que según el WDR 2025, se identifica a Estados Unidos como principal país de destino de la cocaína y, recuerda que en Europa, el reporte oficial confirma récord de incautaciones y detalla que España alcanzó en 2024 su mayor decomiso en una sola embarcación con bananas provenientes de Guayaquil, Ecuador. Nada de ello sitúa a Venezuela como corredor central.Así, la narrativa del "Cártel de los Soles" aparece para el experto como engranaje de un dispositivo político-militar más amplio, cuya eficacia no reside en su veracidad empírica, sino en su capacidad de producir consenso para la coerción.
https://noticiaslatam.lat/20250819/1165651922.html
https://noticiaslatam.lat/20250810/1165354967.html
https://noticiaslatam.lat/20250814/1165453745.html
https://noticiaslatam.lat/20250817/la-falta-de-sanciones-contra-israel-muestra-que-solo-se-protegen-los-intereses-del-norte-global-1165540153.html
venezuela
españa
guayaquil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165660208_112:0:1023:683_1920x0_80_0_0_7922ee523eb4c518e4e47b60d2da3129.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, venezuela, españa, guayaquil, onu, oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc), casa blanca, nicolás maduro, 💬 opinión y análisis
política, venezuela, españa, guayaquil, onu, oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc), casa blanca, nicolás maduro, 💬 opinión y análisis

ONU 2025 desmonta el mito: Venezuela no es ruta central del narcotráfico

02:48 GMT 20.08.2025
© Foto : Portal web del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de VenezuelaElementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2025
© Foto : Portal web del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela
Síguenos en
José Negrón Valera - Sputnik Mundo
José Negrón Valera
Todos los artículos
La revelación de que la Casa Blanca habría autorizado el uso de fuerzas militares contra "cárteles de droga" en América Latina reactivó un libreto que la región conoce: etiquetar como criminal para abrir las puertas a la intervención. La estrategia estadounidense ha sido considerada como "una violación flagrante de la soberanía nacional".
Ese telón de fondo permite leer el lugar que ocupa la narrativa del "Cártel de los Soles" en la arquitectura de presión contra Caracas.

UN 2025: Venezuela no es un "narcopaís"

El World Drug Report 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) vuelve a colocar el foco fuera de Venezuela.
Según el análisis del tanque de pensamiento venezolano Misión Verdad, a partir del WDR, el país se mantiene libre de cultivos ilícitos, además, aparece con mención mínima como ruta secundaria. En ese sentido, se muestra que la "gran autopista" hacia Estados Unidos sale por el Pacífico colombiano y ecuatoriano (87% del flujo), con 8% por el Caribe/Guajira y "solo 5%" intentando cruzar por territorio venezolano.
Nicolás Maduro - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2025
Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de milicianos mientras buques de EEUU se aproximan a costas de Venezuela
ayer, 20:53 GMT
Además, el reporte reitera a Estados Unidos como mayor mercado consumidor y alerta por la crisis de opioides sintéticos. En otras palabras, los datos dibujan el mapa del problema en otros países y rutas, no en Venezuela.
La fotografía europea abona a esa lectura. La EU Drugs Agency reporta que, en 2024, España realizó su mayor decomiso de cocaína (13 toneladas) en un único cargamento oculto tras bananas procedentes del puerto de Guayaquil, Ecuador, y que la disponibilidad de la droga se sostiene en niveles altos en el Eurobloque. Venezuela no aparece ahí como corredor relevante.
Ese marco empírico permite ubicar la acusación en su sitio: más que aportar evidencias judiciales, la etiqueta "Cártel de los Soles" ha operado como rótulo político para presentar a Venezuela como "amenaza", esto con el fin de habilitar listas y medidas coercitivas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2025
Petro advierte que cualquier operación militar en Venezuela sin el aval regional "es una agresión contra Latinoamérica"
10 de agosto, 22:48 GMT
Fernando Casado lo documenta en su investigación sobre el mito: en marzo de 2015, mientras la Casa Blanca declaraba a Venezuela "una amenaza" y activaba sanciones, se produjo un torrente de "filtraciones" de la DEA y del Departamento de Justicia a medios para incriminar a altos funcionarios, una dinámica que el autor conecta con la escalada de hostilidades y el cálculo de intervención.
Casado describe, además, la arquitectura mediática que dio verosimilitud al expediente: el exdirector de ABC, Ángel Expósito, admitió que cuando el medio "tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA", mientras su corresponsal en Washington actuó como vocero de "informes confidenciales" suministrados por agencias estadounidenses. El mecanismo consistió en ocultar la procedencia, editorializar y convertir insumos de inteligencia en "noticia" para producir daño reputacional.

Del "golpe de los plátanos" a la securitización hemisférica

Consultado por Sputnik, Diego Sequera, analista político y cofundador de Misión Verdad remite la coyuntura actual al giro que siguió al 30 de abril de 2019, cuando fracasó el intento de golpe de Estado en la nación latinoamericana.
"William Barr, fiscal general de Estados Unidos de aquel entonces, propone acusar al presidente de narcotráfico y volcar toda la narrativa ya no como un tema político de dictadura-democracia, sino un tema de criminalidad, un problema de seguridad, y un problema de seguridad hemisférica con proyección caribeña y con todo lo demás", dijo.
Ortega entrega medallas de honor al mérito naval a altos mandos de Venezuela y Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2025
Ortega entrega medallas de honor al mérito naval a altos mandos de Venezuela y Cuba
14 de agosto, 02:29 GMT
Para el experto, ese desplazamiento integró la acusación a un paradigma que hoy opera como política interna en Washington: "Entonces, la política doméstica no es un asunto de llevar la democracia a ninguna parte, es un asunto de orden y seguridad. Y en esa medida engrana con el Comando Sur".
Sequera subraya la plasticidad de las etiquetas y su encaje con las matrices del crimen organizado regional: "Al Tren de Aragua y el proceso de hibridación de estas estructuras, que sí, efectivamente, tienen narcotráfico y en algunos casos operan como terroristas, buscan convertirlo, si no en actores políticos, en actores de un poder mucho más institucionalizado. En esa medida, se refuerza ese paradigma de amenaza regional".
En esa lectura, la construcción "narco" se superpone con otras amenazas maleables para justificar una mayor presencia de seguridad. El analista cuestiona en este sentido la viabilidad de la aplicación de la directiva de "lucha contra el narcotráfico" en América Latina.
Periodistas palestinos inspeccionan la carpa destruida donde periodistas, incluidos los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohamed Qureiqa, fueron asesinados por Israel - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2025
Internacional
La falta de sanciones contra Israel muestra que solo se protegen "los intereses del norte global"
17 de agosto, 03:15 GMT
Sin embargo, Sequera considera que hay que mostrar cautela ante la "directiva secreta" para desplegar fuerzas militares en la región: "No se sabe si es una filtración real o es un globo de ensayo […] lo que sacó el New York Times y que no es exactamente política oficial todavía".
De vuelta a los datos, el analista contextualiza que según el WDR 2025, se identifica a Estados Unidos como principal país de destino de la cocaína y, recuerda que en Europa, el reporte oficial confirma récord de incautaciones y detalla que España alcanzó en 2024 su mayor decomiso en una sola embarcación con bananas provenientes de Guayaquil, Ecuador. Nada de ello sitúa a Venezuela como corredor central.
Así, la narrativa del "Cártel de los Soles" aparece para el experto como engranaje de un dispositivo político-militar más amplio, cuya eficacia no reside en su veracidad empírica, sino en su capacidad de producir consenso para la coerción.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала