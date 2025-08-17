https://noticiaslatam.lat/20250817/la-falta-de-sanciones-contra-israel-muestra-que-solo-se-protegen-los-intereses-del-norte-global-1165540153.html

La falta de sanciones contra Israel muestra que solo se protegen "los intereses del norte global"

17.08.2025

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", escribió Anas Sharif, corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza, antes de ser asesinado por el Ejército israelí.Desde el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha asesinado al menos a 242 comunicadores —según cifras recabadas por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas—, a pesar de que, bajo el derecho internacional humanitario (DIH), los periodistas que trabajan en zonas de guerra deben ser tratados como civiles. Es decir, no deben ser objeto de ataques deliberados.Pese a ello, el ejército israelí admitió que el ataque iba dirigido contra Sharif y, en el marco de la hasbará, alegó que el joven era un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista". Así, para justificar sus acusaciones, el ente castrense presentó pruebas cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificadas de forma independiente.Previamente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó al Ejército israelí de emprender una "campaña de desprestigio" contra el periodista. Al Jazeera negó las acusaciones.Una cuestión de alianzasEn diálogo con este medio, el editor en jefe de AJ+Español, Jaled Abdelrahim, observó que "la propaganda israelí, al fin y al cabo, es efectiva, no porque logre engañar a los demás, sino porque (...) es una cuestión de alianzas" y de intereses de diversa índole, desde "nacionales geoestratégicos", hasta políticos y económicos. Paralelamente, el periodista compartió que, en todas las entrevistas que la cadena catarí ha ofrecido en los últimos días es frecuente que se les cuestione por la presunta afiliación de los corresponsales de Al Jazeera a Hamás. Durante los últimos 22 meses, el mundo ha sido testigo de los bombardeos de Israel contra hospitales, escuelas y personal humanitario, alegando que los directores de dichos hospitales y escuelas, así como los trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio (Unrwa), eran integrantes de Hamás.En ese sentido, el comunicador sostuvo que los alegatos de Israel sólo son "una manera de intentar justificar los asesinatos que perpetran [los israelíes] por decenas y por centenares a diario" en Gaza, pese a que, "a ojos de todo el mundo no se escapa que son asesinatos viles y muy susceptibles de ser crímenes de guerra o de lesa humanidad".Los intereses del norte globalTras el asesinato de los periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a Israel de haber "apuntado contra la carpa" donde estaban los trabajadores de los medios y señaló que esto "constituye una grave violación del derecho internacional humanitario".Por su parte, la Unión Europea (UE) condenó los hechos y remarcó que, al acusar a los periodistas de pertenecer a Hamás, "es necesario proporcionar pruebas claras, respetando el Estado de derecho para evitar el ataque a periodistas". Mientras que Alemania hizo un llamado a Tel Aviv a rendir cuentas por el asesinato de cinco periodistas más.Con todo, ninguna nación o instancia impuso sanciones contra Israel por el trato hacia los trabajadores de la prensa. Para Abdelrahim, el comportamiento de la UE y sus aliados ha evidenciado que la justicia internacional y los mecanismos para su aplicación —creados tras la Segunda Guerra Mundial— sólo responden a los intereses del norte global.En consecuencia, dijo, además de las víctimas en Palestina, la confianza mundial en dichas instancias es la mayor perdedora, mientras que la gran victoriosa sigue siendo la impunidad de Israel. "Ya no les importa que este juego, este maquillaje, sea visible, ya no les importa que sepa todo el mundo que estos estamentos y esta justicia no está hecha para todos", dijo.El periodista se refirió al juicio contra Israel en La Haya por genocidio, el cual consideró que ha puesto de manifiesto que la justicia internacional no fue diseñada para aplicarse contra los aliados del norte global."De hecho, podemos ver cómo [para llevar a cabo] el proceso colonizador que tiene Israel sobre Palestina, [el Estado judío] tiene a sus aliados y a sus cómplices", apunta el periodista.Así, sostiene que Tel Aviv actúa a sabiendas de que su plan en Palestina cuenta con el respaldo de sus aliados del norte global, por lo que las sanciones que la UE impone "no son iguales para Israel que para Rusia o Irán, simplemente porque Tel Aviv es un aliado y el plan colonizador no sólo es de Israel. Es de Israel y sus cómplices".Plan trazado por IsraelEl asesinato de Sharif y sus colegas ocurrió tres días después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobó el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para ocupar la totalidad de la Franja de Gaza. Esto ocurre ante una situación cada día más crítica en el enclave, con hospitales desbordados, niños con desnutrición crónica y civiles que arriesgan sus vidas para conseguir alimentos para ellos y sus familias.Al respecto, Abdelrahim ponderó que se trata del plan de Israel de intentar silenciar la crisis humanitaria que ha propiciado en el enclave palestino."Justo antes de que pretenden hacer la incursión terrestre [ampliada] asesinan a un equipo entero de Al Jazeera, una de las cadenas que más posibilidades está teniendo de dar a conocer al mundo lo que está sucediendo dentro de la Franja de Gaza", refiere el periodista."¿De qué manera afecta? Pues obviamente ellos van consiguiendo pequeños objetivos como este, que es intentar silenciar lo que está pasando dentro [de Gaza]", añade.Sin embargo, señaló que "la determinación del medio —y no solamente de este medio, sino de otros medios que también tienen reporteros en el lugar— no es acobardarse ni dar un paso atrás, que es lo que pretende Israel".

