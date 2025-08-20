https://noticiaslatam.lat/20250820/fuerzas-rusas-liberan-3-localidades-y-destruyen-4-tanques-en-un-dia-de-combates-1165669487.html

Fuerzas rusas liberan 3 localidades y destruyen 4 tanques en un día de combates

20.08.2025

"Las unidades del grupo de fuerzas Centro continuaron su avance en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron las localidades de Sujétskoe y Pankovka, en la república popular de Donetsk", reza el comunicado.A su vez, el grupo de tropas Este extendió su control al asentamiento de Novogueórguievka en la región de Dnepropetrovsk.Además de tanques, las tropas rusas alcanzaron un sistema lanzacohetes múltiple de producción occidental, 12 vehículos blindados y 16 piezas de artillería.Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones portuarias utilizadas para el suministro de combustible por las FFAA de Ucrania, un taller de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.300 militares, precisan desde el ente castrense. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 405 militares abatidos, señala el informe diario del Ministerio de Defensa ruso.Se suman a estas bajas hasta 245 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 220 en la de la agrupación Este, hasta 155 en la del grupo Norte, alrededor de 210 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Entretanto, la defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars y derribó 217 drones. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó dos lanchas pequeñas veloces.

