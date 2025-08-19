Trump se hace de un aliado inesperado en el combate a la migración: el alcalde demócrata de Louisville
© AP PhotoTrabajadores esposados después de ser arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
Las redadas migratorias que se han llevado a cabo en todo EEUU han estado prácticamente ausentes en la ciudad más grande del estado de Kentucky, que tiene un alto número de indocumentados. El motivo es la cooperación de su jefe de Gobierno, Craig Greenberg, aunque muchos en su partido protestan su actitud, señala el diario 'The New York Times'.
Los fondos gubernamentales, que se han visto restringidos en algunas ciudades por no obedecer la política migratoria dictada en Washington han seguido fluyendo hacia Louisville, importante metrópolis del estado sureño con casi 700.000 habitantes. Tampoco se ha hablado de desplegar allí tropas de la Guardia Nacional como sí ha sucedido en California y Washington, D.C.
Esto, señala el diario, es porque el alcalde de la ciudad, el demócrata Craig Greenberg, ha accedido a la solicitud de la Casa Blanca de extender el tiempo de arresto provisorio a 48 horas a los reclusos inmigrantes en la cárcel de la ciudad, lo que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional disponer de más tiempo para detenerlos.
"La nueva política, que revoca una ordenanza municipal de 2017 que limitaba la colaboración de la policía con las autoridades migratorias, parece haber logrado el objetivo del alcalde por ahora. Louisville fue eliminada este mes de la lista del Departamento de Justicia de ciudades, condados y estados santuarios amenazados con litigios", afirma el NYT.
Al anunciar este cambio de política el mes pasado, Greenberg afirmó que accedía a la solicitud para evitar un choque con el Gobierno federal. "No arriesgaré la seguridad de nuestra comunidad inmigrante en general", dijo el alcalde de Louisville, donde se calcula viven 80.000 inmigrantes en el área metropolitana, de los cuales aproximadamente la mitad están naturalizados.
Sin embargo, el medio advierte que esta estrategia ha generado cuestionamientos por parte de líderes demócratas y organizaciones de derechos locales en una ciudad con una larga tradición a favor de la migración y donde las dos principales industrias (las carreras de caballos y el bourbon) dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada.
La cooperación con la Administración republicana también podría afectar el futuro político de Greenberg, apuntan.
En Louisville, ganó la competitiva interna demócrata por casi 20 puntos en 2022 y luego las elecciones generales por cinco puntos, por lo que necesitaría todo el apoyo posible dentro de su partido para ser reelegido, algo que podría no ocurrir si se profundizan las diferencias por su respaldo a las acciones antimigratorias del Gobierno federal.
