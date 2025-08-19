https://noticiaslatam.lat/20250819/trump-es-imposible-tanto-la-devolucion-de-crimea-a-ucrania-como-la-adhesion-de-kiev-a-la-otan-1165639270.html

Trump: Es imposible tanto la devolución de Crimea a Ucrania como la adhesión de Kiev a la OTAN

Trump: Es imposible tanto la devolución de Crimea a Ucrania como la adhesión de Kiev a la OTAN

La URSS y Rusia "tenían razón" al no querer ver a la OTAN en sus fronteras, declaró Donald Trump. Así, se refirió a la posibilidad de desplegar las fuerzas de... 19.08.2025, Sputnik Mundo

En su entrevista a la cadena Fox News, Donald Trump subrayó que Rusia es una nación militar poderosa, "independientemente de si a las personas les agrada o no". En ese contexto, el mandatario estadounidense espera que Volodímir Zelenski haga "lo que tiene que hacer" y muestre flexibilidad. De acuerdo con el dirigente de EEUU, durante su presidencia no habrá tropas estadounidenses en Ucrania. Asimismo, el mandatario estadounidense reveló que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar sus tropas en Ucrania. Agregó que los líderes europeos, reunidos en la Casa Blanca, mostraron comprensión ante la necesidad de concesiones territoriales por parte de Ucrania.Igualmente, Trump confirmó una conversación telefónica con su par ruso, Vladímir Putin, que se llevó a cabo sin la presencia de los líderes europeos, pues ello supondría "una falta de respeto" hacia el presidente ruso. También aseguró que tienen una buena relación y remarca que lo más importante es "lograr resultados". Así mismo, afirmó que no planea asistir a primer encuentro entre Putin y Zelenski.

ucrania, donald trump, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, crimea, otan, rusia