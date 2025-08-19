https://noticiaslatam.lat/20250819/trump-es-imposible-tanto-la-devolucion-de-crimea-a-ucrania-como-la-adhesion-de-kiev-a-la-otan-1165639270.html
Trump: Es imposible tanto la devolución de Crimea a Ucrania como la adhesión de Kiev a la OTAN
19.08.2025
12:16 GMT 19.08.2025 (actualizado: 13:31 GMT 19.08.2025)
La URSS y Rusia "tenían razón" al no querer ver a la OTAN en sus fronteras, declaró Donald Trump. Así, se refirió a la posibilidad de desplegar las fuerzas de este bloque militar en Crimea en caso de una hipotética adhesión de Kiev a la OTAN. Destacó que el retorno de la península a Ucrania, así como su membresía en el bloque bélico son imposibles.
En su entrevista a la cadena Fox News, Donald Trump subrayó que Rusia es una nación militar poderosa, "independientemente de si a las personas les agrada o no". En ese contexto, el mandatario estadounidense espera que Volodímir Zelenski haga "lo que tiene que hacer" y muestre flexibilidad.
De acuerdo con el dirigente de EEUU, durante su presidencia no habrá tropas estadounidenses en Ucrania
. Asimismo, el mandatario estadounidense reveló que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar sus tropas en Ucrania. Agregó que los líderes europeos, reunidos en la Casa Blanca
, mostraron comprensión ante la necesidad de concesiones territoriales
por parte de Ucrania.
Igualmente, Trump confirmó una conversación telefónica con su par ruso, Vladímir Putin, que se llevó a cabo sin la presencia de los líderes europeos, pues ello supondría "una falta de respeto" hacia el presidente ruso. También aseguró que tienen una buena relación y remarca que lo más importante es "lograr resultados".
Así mismo, afirmó que no planea asistir a primer encuentro entre Putin y Zelenski.