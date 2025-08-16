Mundo
La reunión Putin-Trump marcaría "un antes y un después en la transición geopolítica del orden internacional"
La reunión Putin-Trump marcaría "un antes y un después en la transición geopolítica del orden internacional"
El diálogo que sostuvieron los presidentes de Rusia y EEUU en Alaska sería un hito en las relaciones internacionales que podría reconfigurar el tablero global... 16.08.2025
Y es que más allá de las negociaciones para alcanzar una salida para la crisis ucraniana, Moscú planteó cómo lograr una solución sostenible y duradera que garantice la paz en toda Eurasia, agrega. "Ahora resta ver cómo serán las conversaciones con Zelenski y si se logrará un alto al fuego o si la OTAN y el globalismo intentarán impedirlo". Para Schulz, ahora Trump y Putin tienen un enemigo en común: "Los sectores demócratas más cercanos al atlantismo y el globalismo"."No es casual que la reunión fuera en Alaska: Putin pisa suelo norteamericano y marca su capacidad de negociar en condiciones de fuerza. Rusia muestra sus alianzas con China, la India, Irán y Arabia Saudita, consolidándose como un interlocutor válido de Washington", concluye el analista.
La reunión Putin-Trump marcaría "un antes y un después en la transición geopolítica del orden internacional"

03:45 GMT 16.08.2025 (actualizado: 04:45 GMT 16.08.2025)
Juan Lehmann
El diálogo que sostuvieron los presidentes de Rusia y EEUU en Alaska sería un hito en las relaciones internacionales que podría reconfigurar el tablero global, observa en entrevista con Sputnik el analista internacional argentino Sebastián Schulz.
"Trump y Putin están coordinando cómo cerrar el conflicto en Ucrania, lo que implica quitarle margen de maniobra a la OTAN y avanzar hacia la desarticulación del globalismo como proyecto hegemónico", considera el experto.
Y es que más allá de las negociaciones para alcanzar una salida para la crisis ucraniana, Moscú planteó cómo lograr una solución sostenible y duradera que garantice la paz en toda Eurasia, agrega.
"Ahora resta ver cómo serán las conversaciones con Zelenski y si se logrará un alto al fuego o si la OTAN y el globalismo intentarán impedirlo".
Reunión entre Putin y Trump abre la puerta a buscar soluciones conjuntas al conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
Reunión entre Putin y Trump "abre la puerta a buscar soluciones conjuntas" al conflicto ucraniano
00:43 GMT
Para Schulz, ahora Trump y Putin tienen un enemigo en común: "Los sectores demócratas más cercanos al atlantismo y el globalismo".
"No es casual que la reunión fuera en Alaska: Putin pisa suelo norteamericano y marca su capacidad de negociar en condiciones de fuerza. Rusia muestra sus alianzas con China, la India, Irán y Arabia Saudita, consolidándose como un interlocutor válido de Washington", concluye el analista.
