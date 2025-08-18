https://noticiaslatam.lat/20250818/zelenski-admite-la-posibilidad-de-celebrar-unas-elecciones-presidenciale-en-ucrania-1165614731.html

Zelenski admite la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania

Durante su reunión en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió la posibilidad de que se... 18.08.2025, Sputnik Mundo

Con ello, al responder a la pregunta correspondiente, indicó que "para ello harían falta unas condiciones de seguridad". En este contexto, considera que sería necesario un alto el fuego en todos los ámbitos del campo de batalla y "habría que trabajarlo en el Parlamento al estar el país en condición de guerra".En respuesta a ello, Trump bromeó al respecto.Cuando Zelenski fue consultado sobre su disposición a ceder territorios para alcanzar la paz, no dio respuesta alguna. Además, comentó que Kiev está teniendo problemas para comprar armamento estadounidense.

