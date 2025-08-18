Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250818/zelenski-admite-la-posibilidad-de-celebrar-unas-elecciones-presidenciale-en-ucrania-1165614731.html
Zelenski admite la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania
Zelenski admite la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania
Durante su reunión en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió la posibilidad de que se... 18.08.2025
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
volodímir zelenski
política
donald trump
eeuu
casa blanca
Con ello, al responder a la pregunta correspondiente, indicó que "para ello harían falta unas condiciones de seguridad". En este contexto, considera que sería necesario un alto el fuego en todos los ámbitos del campo de batalla y "habría que trabajarlo en el Parlamento al estar el país en condición de guerra".En respuesta a ello, Trump bromeó al respecto.Cuando Zelenski fue consultado sobre su disposición a ceder territorios para alcanzar la paz, no dio respuesta alguna. Además, comentó que Kiev está teniendo problemas para comprar armamento estadounidense.
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, política, donald trump, eeuu, casa blanca
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, política, donald trump, eeuu, casa blanca

Zelenski admite la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania

18:31 GMT 18.08.2025 (actualizado: 20:00 GMT 18.08.2025)
Durante su reunión en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió la posibilidad de que se celebren unas elecciones presidenciales en Ucrania.
Con ello, al responder a la pregunta correspondiente, indicó que "para ello harían falta unas condiciones de seguridad". En este contexto, considera que sería necesario un alto el fuego en todos los ámbitos del campo de batalla y "habría que trabajarlo en el Parlamento al estar el país en condición de guerra".
En respuesta a ello, Trump bromeó al respecto.

"¿Entonces quiere decir que si dentro de tres años y medio estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones?"

Cuando Zelenski fue consultado sobre su disposición a ceder territorios para alcanzar la paz, no dio respuesta alguna. Además, comentó que Kiev está teniendo problemas para comprar armamento estadounidense.
