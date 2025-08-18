https://noticiaslatam.lat/20250818/una-residente-de-lugansk-responde-a-la-carta-de-melania-trump-a-vladimir-putin--1165606645.html
Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin
Faína Savenkova, una vecina de la república popular de Lugansk envió una carta a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la que acusa a Volodímir... 18.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-18T15:15+0000
2025-08-18T15:15+0000
2025-08-18T14:27+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/12/1165605751_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f28a696378a0cabead9ae5ba466f38c4.jpg
"Hola, señora Trump. Me llamo Faína Savenkova. Soy una de esos niños de la guerra a los que se refiere en su carta al presidente ruso, Vladímir Putin. Sé que usted, al igual que el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, desea que aquí haya paz y que los niños dejen de irse a dormir rezando por no morir y por despertarse a la mañana siguiente. Como niña que lleva once años viviendo bajo los bombardeos del Ejército ucraniano, quiero decirle que, para detener la guerra y salvar a los niños de Donbás y Ucrania, lo primero que hay que hacer es dirigirse a Volodímir Zelenski", indica.Asimismo, Savenkova agrega que los niños de Donbás siguen muriendo a causa de la guerra desatada por Europa y el expresidente de EEUU, Joe Biden. En este contexto, añade que en Donetsk y Lugansk hay monumentos dedicados a los niños fallecidos, cuyas vidas se acabaron a causa de los bombardeos de Kiev.También cuenta que en 2021 grabó un vídeo dirigido a la ONU sobre el derecho de los niños de Donbás a una vida pacífica. Después de eso, los datos personales de la autora y sus familiares aparecieron en la página web Mirotvorets (en la que los nacionalistas ucranianos enumeran a los presuntos "enemigos" de Ucrania junto con sus datos personales) y como resultado empezó a recibir amenazas e insultos.La autora considera que Melania, quien lucha por el derecho de los niños a una vida pacífica, comprenderá por qué ella misma aboga por la paz en las vidas de los niños."Llevamos demasiado tiempo intentando sobrevivir bajo los bombardeos ucranianos, y ahora nuestro sueño es sencillo: ¡ayúdennos a ver un cielo pacífico sobre nuestras cabezas!", concluye Savenkova.Anteriormente, Donald Trump, publicó la carta de su esposa Melania dirigida a Vladímir Putin, en la que le insta a proteger a los niños y que refutaba las alegaciones falsas de los medios occidentales al respecto.
https://noticiaslatam.lat/20250818/1165598167.html
2025
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/12/1165605751_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c6afd03a142121fb8745a16c1f995796.jpg
Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin
Faína Savenkova, una vecina de la república popular de Lugansk envió una carta a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la que acusa a Volodímir Zelenski por la muerte de los niños de Donbás. Además, le pidió que ayudara a detener el conflicto ucraniano, según se desprende del texto facilitado a Sputnik por la autora.
"Hola, señora Trump. Me llamo Faína Savenkova. Soy una de esos niños de la guerra a los que se refiere en su carta al presidente ruso, Vladímir Putin. Sé que usted, al igual que el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, desea que aquí haya paz y que los niños dejen de irse a dormir rezando por no morir y por despertarse a la mañana siguiente. Como niña que lleva once años viviendo bajo los bombardeos del Ejército ucraniano, quiero decirle que, para detener la guerra y salvar a los niños de Donbás y Ucrania, lo primero que hay que hacer es dirigirse a Volodímir Zelenski", indica.
Asimismo, Savenkova agrega que los niños de Donbás siguen muriendo a causa de la guerra desatada por Europa y el expresidente de EEUU, Joe Biden. En este contexto, añade que en Donetsk y Lugansk hay monumentos dedicados a los niños fallecidos, cuyas vidas se acabaron a causa de los bombardeos de Kiev.
También cuenta que en 2021 grabó un vídeo dirigido a la ONU sobre el derecho de los niños de Donbás a una vida pacífica. Después de eso, los datos personales de la autora y sus familiares aparecieron en la página web Mirotvorets (en la que los nacionalistas ucranianos enumeran a los presuntos "enemigos" de Ucrania junto con sus datos personales) y como resultado empezó a recibir amenazas e insultos.
"Actualmente, este sitio web contiene datos personales de casi 400 niños que también se encuentran en peligro. Zelenski podría suspender el funcionamiento de este sitio web con un simple trazo de pluma y devolverles a los niños una vida tranquila, pero sigue sin hacerlo. Usted puede ayudar a que Ucrania respete no solo las leyes internacionales, sino también las suyas propias, protegiendo a los niños de los delincuentes. ¡Tengo fe que está en su poder hacerlo!", subraya Savenkova.
La autora considera que Melania, quien lucha por el derecho de los niños a una vida pacífica, comprenderá por qué ella misma aboga por la paz en las vidas de los niños.
"Llevamos demasiado tiempo intentando sobrevivir bajo los bombardeos ucranianos, y ahora nuestro sueño es sencillo: ¡ayúdennos a ver un cielo pacífico sobre nuestras cabezas!", concluye Savenkova.
Anteriormente, Donald Trump, publicó
la carta de su esposa Melania dirigida a Vladímir Putin, en la que le insta a proteger a los niños
y que refutaba las alegaciones falsas de los medios occidentales al respecto.
