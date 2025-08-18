Mundo
Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin
Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin
internacional
donald trump
volodímir zelenski
melania trump
donbás
lugansk
eeuu
onu
vladímir putin
ucrania
"Hola, señora Trump. Me llamo Faína Savenkova. Soy una de esos niños de la guerra a los que se refiere en su carta al presidente ruso, Vladímir Putin. Sé que usted, al igual que el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, desea que aquí haya paz y que los niños dejen de irse a dormir rezando por no morir y por despertarse a la mañana siguiente. Como niña que lleva once años viviendo bajo los bombardeos del Ejército ucraniano, quiero decirle que, para detener la guerra y salvar a los niños de Donbás y Ucrania, lo primero que hay que hacer es dirigirse a Volodímir Zelenski", indica.Asimismo, Savenkova agrega que los niños de Donbás siguen muriendo a causa de la guerra desatada por Europa y el expresidente de EEUU, Joe Biden. En este contexto, añade que en Donetsk y Lugansk hay monumentos dedicados a los niños fallecidos, cuyas vidas se acabaron a causa de los bombardeos de Kiev.También cuenta que en 2021 grabó un vídeo dirigido a la ONU sobre el derecho de los niños de Donbás a una vida pacífica. Después de eso, los datos personales de la autora y sus familiares aparecieron en la página web Mirotvorets (en la que los nacionalistas ucranianos enumeran a los presuntos "enemigos" de Ucrania junto con sus datos personales) y como resultado empezó a recibir amenazas e insultos.La autora considera que Melania, quien lucha por el derecho de los niños a una vida pacífica, comprenderá por qué ella misma aboga por la paz en las vidas de los niños."Llevamos demasiado tiempo intentando sobrevivir bajo los bombardeos ucranianos, y ahora nuestro sueño es sencillo: ¡ayúdennos a ver un cielo pacífico sobre nuestras cabezas!", concluye Savenkova.Anteriormente, Donald Trump, publicó la carta de su esposa Melania dirigida a Vladímir Putin, en la que le insta a proteger a los niños y que refutaba las alegaciones falsas de los medios occidentales al respecto.
Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin

15:15 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinLa primera dama de EEUU, Melania Trump
La primera dama de EEUU, Melania Trump - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Faína Savenkova, una vecina de la república popular de Lugansk envió una carta a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la que acusa a Volodímir Zelenski por la muerte de los niños de Donbás. Además, le pidió que ayudara a detener el conflicto ucraniano, según se desprende del texto facilitado a Sputnik por la autora.
