Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin

Una residente de Lugansk responde a la carta de Melania Trump a Vladímir Putin

18.08.2025

"Hola, señora Trump. Me llamo Faína Savenkova. Soy una de esos niños de la guerra a los que se refiere en su carta al presidente ruso, Vladímir Putin. Sé que usted, al igual que el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, desea que aquí haya paz y que los niños dejen de irse a dormir rezando por no morir y por despertarse a la mañana siguiente. Como niña que lleva once años viviendo bajo los bombardeos del Ejército ucraniano, quiero decirle que, para detener la guerra y salvar a los niños de Donbás y Ucrania, lo primero que hay que hacer es dirigirse a Volodímir Zelenski", indica.Asimismo, Savenkova agrega que los niños de Donbás siguen muriendo a causa de la guerra desatada por Europa y el expresidente de EEUU, Joe Biden. En este contexto, añade que en Donetsk y Lugansk hay monumentos dedicados a los niños fallecidos, cuyas vidas se acabaron a causa de los bombardeos de Kiev.También cuenta que en 2021 grabó un vídeo dirigido a la ONU sobre el derecho de los niños de Donbás a una vida pacífica. Después de eso, los datos personales de la autora y sus familiares aparecieron en la página web Mirotvorets (en la que los nacionalistas ucranianos enumeran a los presuntos "enemigos" de Ucrania junto con sus datos personales) y como resultado empezó a recibir amenazas e insultos.La autora considera que Melania, quien lucha por el derecho de los niños a una vida pacífica, comprenderá por qué ella misma aboga por la paz en las vidas de los niños."Llevamos demasiado tiempo intentando sobrevivir bajo los bombardeos ucranianos, y ahora nuestro sueño es sencillo: ¡ayúdennos a ver un cielo pacífico sobre nuestras cabezas!", concluye Savenkova.Anteriormente, Donald Trump, publicó la carta de su esposa Melania dirigida a Vladímir Putin, en la que le insta a proteger a los niños y que refutaba las alegaciones falsas de los medios occidentales al respecto.

