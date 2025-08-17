https://noticiaslatam.lat/20250817/trump-publica-una-carta-de-su-esposa-melania-dirigida-a-putin-en-la-que-le-insta-a-proteger-a-los-1165592980.html

Trump publica una carta de su esposa Melania dirigida a Putin en la que le insta a proteger a los niños

Trump publica una carta de su esposa Melania dirigida a Putin en la que le insta a proteger a los niños

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una carta de su esposa Melania dirigida al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que le pedía que... 17.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-17T19:59+0000

2025-08-17T19:59+0000

2025-08-17T18:59+0000

internacional

política

vladímir putin

seguridad

melania trump

donald trump

eeuu

ucrania

casa blanca

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/11/1165592501_10:0:958:533_1920x0_80_0_0_a34b33633f87971b23fdf2c1b73465fc.jpg

Resulta que la primera dama de EEUU no menciona el supuesto secuestro de niños como consecuencia del conflicto en Ucrania, tal y como había afirmado anteriormente la agencia Reuters citando a funcionarios de la Casa Blanca.Abajo presentamos el texto completo de la carta que Melania Trump dirigió al mandatario ruso:"Estimado presidente Putin:Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya hayan nacido por casualidad en el campo rural de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad frente al peligro.Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de mantener a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos. Sin ninguna duda, debemos esforzarnos por crear un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma pueda despertar en paz y para que el futuro esté perfectamente protegido.Un concepto sencillo, pero profundo, señor Putin, como estoy segura de que estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología.Sin embargo, en el mundo actual, algunos niños se ven obligados a tener una risa silenciosa, sin sucumbir a la oscuridad que los rodea, es un desafío silencioso contra las fuerzas que podrían privarlos de su futuro. Sr. Putin, usted puede restaurar su risa melódica sin ayuda de nadie.Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará algo más que servir solamente a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende todas las diferencias humanas, y usted, señor Putin, está en condiciones de implementar esta visión con un simple trazo de pluma hoy mismo.Ha llegado el momento".

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, seguridad, melania trump, donald trump, eeuu, ucrania, casa blanca, rusia