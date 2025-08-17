https://noticiaslatam.lat/20250817/rusia-asesta-golpes-contra-lugares-de-almacenamiento-de-misiles-sapsan-en-una-jornada-de-combates-1165581510.html

Rusia asesta golpes contra lugares de almacenamiento de misiles Sapsan en una jornada de combates

Rusia asesta golpes contra lugares de almacenamiento de misiles Sapsan en una jornada de combates

Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos tácticos Sapsan en una jornada de la operación militar especial... 17.08.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 250 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.Con anterioridad, Rusia frustró los planes de Ucrania de producir estos misiles balísticos tácticos con la ayuda de Alemania. El FSB indicó que el radio de alcance de estos misiles llegaba hasta Moscú y Minsk.Las tropas rusas alcanzaron tres obuses M777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un vehículo blindado Snatch británico y dos estaciones radar RADA RPS-42 producidas en Israel.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 300 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

