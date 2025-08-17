Rubio: Putin es figura clave de la política mundial y controla un gran potencial nuclear

https://noticiaslatam.lat/20250817/rubio-putin-es-figura-clave-de-la-politica-mundial-y-controla-un-gran-potencial-nuclear-1165588421.html

17.08.2025

También aclaró que EEUU se dispone a mantener todas sus sanciones a Rusia y potencialmente introducir otras nuevas si no hay avances respecto a la crisis ucraniana. Con ello, recalcó que a pesar de que la cuestión del alto el fuego en Ucrania siga en la agenda tras la cumbre de Alaska, la mejor resolución del conflicto ucraniano para Estados Unidos sería un "acuerdo de paz en toda regla", y no un alto el fuego temporal.A la vez, mencionó que EEUU debate con Rusia las cuestiones relacionadas con las fronteras de Ucrania, las posibles garantías de seguridad y la cooperación de Kiev con alianzas militares. Además, el secretario refutó informes de que Trump apoya la entrega de todo el territorio del Donbás a Rusia.Al mismo tiempo, aseguró que EEUU no desea imponer sanciones contra Rusia, ya que esto significará el final de las negociaciones por la paz en Ucrania. También Rubio declaró que EEUU debatirá las garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión con Volodímir Zelenski que tendrá lugar el 18 de agosto.Además, Rubio subrayó que las sanciones contra China por refinar petróleo ruso podrían provocar un aumento de los precios de los combustibles en el mercado mundial.

