Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250817/rubio-putin-es-figura-clave-de-la-politica-mundial-y-controla-un-gran-potencial-nuclear-1165588421.html
Rubio: Putin es figura clave de la política mundial y controla un gran potencial nuclear
Rubio: Putin es figura clave de la política mundial y controla un gran potencial nuclear
Sputnik Mundo
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reivindicó la reciente cumbre de Alaska ante las críticas al presidente Donald Trump por reunirse con su par... 17.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-17T17:26+0000
2025-08-17T16:34+0000
internacional
política
marco rubio
vladímir putin
eeuu
ucrania
alaska
rusia
🌎 américa
donald trump
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161641272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a1ed9beecc09e34b4c5b2d5d4795eb.jpg
También aclaró que EEUU se dispone a mantener todas sus sanciones a Rusia y potencialmente introducir otras nuevas si no hay avances respecto a la crisis ucraniana. Con ello, recalcó que a pesar de que la cuestión del alto el fuego en Ucrania siga en la agenda tras la cumbre de Alaska, la mejor resolución del conflicto ucraniano para Estados Unidos sería un "acuerdo de paz en toda regla", y no un alto el fuego temporal.A la vez, mencionó que EEUU debate con Rusia las cuestiones relacionadas con las fronteras de Ucrania, las posibles garantías de seguridad y la cooperación de Kiev con alianzas militares. Además, el secretario refutó informes de que Trump apoya la entrega de todo el territorio del Donbás a Rusia.Al mismo tiempo, aseguró que EEUU no desea imponer sanciones contra Rusia, ya que esto significará el final de las negociaciones por la paz en Ucrania. También Rubio declaró que EEUU debatirá las garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión con Volodímir Zelenski que tendrá lugar el 18 de agosto.Además, Rubio subrayó que las sanciones contra China por refinar petróleo ruso podrían provocar un aumento de los precios de los combustibles en el mercado mundial.
https://noticiaslatam.lat/20250817/llegada-record-a-eeuu-de-contenedores-de-china-muestra-que-el-comercio-se-ve-afectado-por-la-1165566867.html
eeuu
ucrania
alaska
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161641272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_540e7ddc903eb1ab66c1246a16d6742c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, marco rubio, vladímir putin, eeuu, ucrania, alaska, rusia, 🌎 américa, donald trump
política, marco rubio, vladímir putin, eeuu, ucrania, alaska, rusia, 🌎 américa, donald trump

Rubio: Putin es figura clave de la política mundial y controla un gran potencial nuclear

17:26 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Saul LoebMarco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Síguenos en
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reivindicó la reciente cumbre de Alaska ante las críticas al presidente Donald Trump por reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, cuya presencia en el escenario mundial reconoció. A la vez, comentó los resultados de la reunión y expresó la postura estadounidense respecto a la cuestión ucraniana.

"Desde hace muchos años, Putin ocupa un lugar clave en el escenario mundial (...) Tiene el arsenal nuclear táctico más grande del mundo y el segundo arsenal nuclear estratégico más grande del mundo", declaró.

También aclaró que EEUU se dispone a mantener todas sus sanciones a Rusia y potencialmente introducir otras nuevas si no hay avances respecto a la crisis ucraniana. Con ello, recalcó que a pesar de que la cuestión del alto el fuego en Ucrania siga en la agenda tras la cumbre de Alaska, la mejor resolución del conflicto ucraniano para Estados Unidos sería un "acuerdo de paz en toda regla", y no un alto el fuego temporal.
"Lo que buscamos aquí no es un alto el fuego; lo que buscamos en última instancia es el fin de esta guerra", señaló Rubio.
Puerto en California, EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2025
Internacional
Llegada récord a EEUU de contenedores de China muestra que el comercio "se ve afectado por la incertidumbre"
07:32 GMT
A la vez, mencionó que EEUU debate con Rusia las cuestiones relacionadas con las fronteras de Ucrania, las posibles garantías de seguridad y la cooperación de Kiev con alianzas militares. Además, el secretario refutó informes de que Trump apoya la entrega de todo el territorio del Donbás a Rusia.
Al mismo tiempo, aseguró que EEUU no desea imponer sanciones contra Rusia, ya que esto significará el final de las negociaciones por la paz en Ucrania. También Rubio declaró que EEUU debatirá las garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión con Volodímir Zelenski que tendrá lugar el 18 de agosto.
"Creo que las negociaciones de mañana se centrarán en gran medida en las garantías de seguridad que desea obtener Ucrania", comunicó.
Además, Rubio subrayó que las sanciones contra China por refinar petróleo ruso podrían provocar un aumento de los precios de los combustibles en el mercado mundial.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала